Neue Mega-Entwicklungen für GO Tour 2026 in Pokémon GO unterwältigen Community: „Werde Erstattung des Tickets in Betracht ziehen“

Auch in diesem Jahr findet wieder die GO Tour in Pokémon GO statt. Eine aktuelle Ankündigung zum Event sorgt jedoch für Frust in der Community.

Inzwischen gibt es in Pokémon GO 3 große jährliche Events: die GO Tour, das GO Fest sowie die GO Naturzone. Die 3 Großevents finden immer zuerst in lokalen Varianten in ausgewählten Städten statt und anschließend als globales Event für alle Trainer weltweit.

Vom 20. bis zum 22. Februar 2026 findet die lokale Ausgabe der GO Tour in Tainan und Los Angeles statt, bevor die globale Variante am 28. Februar und am 1. März 2026 folgt. Aktuelle Informationen zu Inhalten des Events sorgen jedoch nicht gerade für Begeisterung in der Community.

Mega-Monster, Mega-Enttäuschung

Was sind das für Inhalte? In einem kurzen Video auf X haben die Entwickler von Pokémon GO 2 neue Mega-Entwicklungen für die GO Tour bekanntgegeben. Dabei handelt es sich um die Mega-Entwicklungen von Sarzenia sowie Calamanero.

Während die Grundformen der beiden Monster bereits länger in der Pokémon-Welt vorhanden sind, haben ihre Mega-Entwicklungen erst in Pokémon Legenden Z-A debütiert.

Beide Mega-Monster feiern in der lokalen Ausgabe der GO Tour 2026 ihr Debüt, werden kurz danach jedoch auch in der globalen Variante für alle Trainer weltweit verfügbar sein. Weitere bekannte Inhalte für die GO Tour 2026 findet ihr hier.

Was sagt die Community dazu? In der Community stößt die Ankündigung auf viel negative Resonanz. Die diesjährige GO Tour ist von der Region Kalos inspiriert. Hier fanden die Spiele Pokémon X und Y der 6. Generation statt, in der die Mega-Entwicklungen von Mewtu ihr Debüt feierten.

Da statt diesen Entwicklungen, für die es vor kurzem erneut Hinweise in Pokémon GO gab, nun andere angekündigt wurden, sind viele Trainer enttäuscht. Einige der Kommentare dazu auf Reddit lauten:

„Bitte sag mir, dass das nicht das einzige Extra ist, das wir bekommen. Wenn es keinen zusätzlichen legendären Raid gibt, werde ich sehr enttäuscht sein“, schreibt taycroft99

„Bitte mehr unangekündigte Sachen bitte mehr unangekündigte Sachen bitte mehr unangekündigte Sachen“, hofft Karmah_star

„Das ist wirklich deprimierend für die Leute, die für das Live-Event bezahlt haben“, meint Inside-Tackle-7810

„Es könnte eines der schlechtesten bezahlten Events sein, die wir je hatten“, findet Aether13

„Ich werde eine Erstattung des Tickets in Betracht ziehen, wenn das alles ist, was sie zu bieten haben“, schreibt hwHenryL

Seid ihr auch enttäuscht? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Bis zur GO Tour dauert es noch etwas. Doch auch bis dahin gibt es noch einige Inhalte im Spiel. Welche das in den nächsten Tagen sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Januar 2026 in Pokémon GO.