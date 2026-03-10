Ihr habt nur 3 Stunden Zeit, um Pikachu in einer besonderen Form in Pokémon GO zu erhalten

In Pokémon GO wurde ein spannendes Debüt angekündigt. Dabei handelt es sich um eine neue Form eines der beliebtesten Monster überhaupt.

Immer wieder werden neue Monster in Pokémon GO veröffentlicht. Dabei kann es um reguläre Debüts ebenso gehen, wie um solche, die neue Formen und Varianten oder Shinys ins Spiel bringen.

Nun wurde das Debüt einer neuen Form eines Monsters angekündigt. Und dabei handelt es sich um kein geringeres Monster, als wahrscheinlich das Aushängeschild des gesamten Franchise: Pikachu. Wollt ihr es ergattern, müsst ihr euch jedoch beeilen.

3 Stunden für eine Form

Was ist das für eine Form? Ihr könnt am Samstag, dem 28. März 2026, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr erstmals die Gigadynamax-Form von Pikachu herausfordern und, nach einem erfolgreichen Kampf, eurem Team hinzufügen. Hier ist es in Form eines Dyna-Kampftags erstmals im Spiel verfügbar.

Mit etwas Glück könnt ihr das Monster auch als Shiny erhalten. Während ihr Pikachu regulär zu Raichu weiterentwickeln könnt, ist dies bei der Gigadynamax-Form nicht der Fall.

Welche Boni gibt es im Event? Wie üblich, gibt es beim Dyna-Kampftag auch eine ganze Reihe zusätzlicher Boni, die während des Events und teils bereits vorab verfügbar sind. Während des 3-stündigen Events sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

das Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 erhöht

Kraftquellen erneuern sich viel häufiger und es sind mehr vorhanden

an sämtlichen Kraftquellen findet ihr Gigadynamax-Pikachu

8-fache Menge an Dyna-Partikeln von Kraftquellen

optionale, kostenpflichtige Forschung für 4,99 $ (also ungefähr 5 €), in der ihr einen Dyna-Pilz, 25.000 Erfahrungspunkte sowie 6.400 Dyna-Partikel erhaltet

Zudem sind in der Zeit von 0:00 bis 17:00 Uhr am Tag des Events zusätzlich die folgenden Boni aktiv:

ihr erhaltet die doppelte Menge an Dyna-Partikeln beim Gehen

1/4 der üblichen Laufdistanz notwendig, um Dyna-Partikel beim Gehen zu erhalten

Das Limit für tägliche Fern-Raids ist außerdem vom 28. März 2026 um 2:00 Uhr bis zum 29. März 2026 um 5:00 Uhr von 10 auf 20 erhöht.

Am Tag des Events könnt ihr zudem 3 Spezial-Tausche durchführen.

Wie stark wird das Monster? Wie stark Gigadynamax-Pikachu am Ende wird, ist noch nicht abschließend zu sagen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich in der Liste der Dynamax-Angreifer vom Typ Elektro in den oberen Rängen wiederfinden lassen wird.

Aktuell sind eure besten Optionen hier Gigadynamax-Riffex sowie Zapdos und Raikou in ihren Dynamax-Formen.

Wann kommt das Monster wieder? Wann ihr das nächste Mal die Gelegenheit habt, das Monster zu erhalten, ist noch nicht bekannt. Wenn ihr es haben wollt, solltet ihr das Event also nutzen, um im schlimmsten Fall nicht Ewigkeiten darauf warten zu müssen.

Neben dem Debüt von Gigadynamax-Pikachu gibt es noch einige weitere Inhalte, die in den nächsten Wochen auf euch warten. Dazu gehören natürlich Events, Raids und auch weitere Dynamax-Monster. Was euch genau im Spiel erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.