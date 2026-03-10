Ihr habt nur 3 Stunden Zeit, um Pikachu in einer besonderen Form in Pokémon GO zu erhalten

News
2 Min. Paul Kutzner 0 Kommentare Lesezeichen
Ihr habt nur 3 Stunden Zeit, um Pikachu in einer besonderen Form in Pokémon GO zu erhalten

In Pokémon GO wurde ein spannendes Debüt angekündigt. Dabei handelt es sich um eine neue Form eines der beliebtesten Monster überhaupt.

Immer wieder werden neue Monster in Pokémon GO veröffentlicht. Dabei kann es um reguläre Debüts ebenso gehen, wie um solche, die neue Formen und Varianten oder Shinys ins Spiel bringen.

Nun wurde das Debüt einer neuen Form eines Monsters angekündigt. Und dabei handelt es sich um kein geringeres Monster, als wahrscheinlich das Aushängeschild des gesamten Franchise: Pikachu. Wollt ihr es ergattern, müsst ihr euch jedoch beeilen.

Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Ihr habt nur 3 Stunden Zeit, um Pikachu in einer besonderen Form in Pokémon GO zu erhalten Pokémon GO hat es euch gerade viel einfacher gemacht, Mewtu zu erhalten Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlichtstunde heute? Inhalte und Boni Die 6 mächtigsten Pokémon, die so stark wie Götter sind Pokémon GO bringt euch die Chance, ein seltenes Shiny und einen neuen Käfer zu sichern Pokémon GO ändert sein Level-System komplett – Das müsst ihr wissen Pokémon GO: Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Golbit und einen Sternenstaub-Bonus Pokémon GO: Suicune im Dynamax-Kampf besiegen – 5 Tipps für das Wochenende Spieler benötigt fast 6 Jahre in Pokémon Go, um eine einzige Aufgabe zu lösen, weil er zu schlecht beim Zielen ist Fans wollen die Pokémon ihrer Kindheit vom Gameboy retten, beleben beliebtes Projekt wieder Pokémon GO enthüllt Dynamax – So nutzt ihr das neue Feature

3 Stunden für eine Form

Was ist das für eine Form? Ihr könnt am Samstag, dem 28. März 2026, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr erstmals die Gigadynamax-Form von Pikachu herausfordern und, nach einem erfolgreichen Kampf, eurem Team hinzufügen. Hier ist es in Form eines Dyna-Kampftags erstmals im Spiel verfügbar.

Mit etwas Glück könnt ihr das Monster auch als Shiny erhalten. Während ihr Pikachu regulär zu Raichu weiterentwickeln könnt, ist dies bei der Gigadynamax-Form nicht der Fall.

Welche Boni gibt es im Event? Wie üblich, gibt es beim Dyna-Kampftag auch eine ganze Reihe zusätzlicher Boni, die während des Events und teils bereits vorab verfügbar sind. Während des 3-stündigen Events sind die folgenden Boni im Spiel aktiv:

  • das Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 erhöht
  • Kraftquellen erneuern sich viel häufiger und es sind mehr vorhanden
  • an sämtlichen Kraftquellen findet ihr Gigadynamax-Pikachu
  • 8-fache Menge an Dyna-Partikeln von Kraftquellen
  • optionale, kostenpflichtige Forschung für 4,99 $ (also ungefähr 5 €), in der ihr einen Dyna-Pilz, 25.000 Erfahrungspunkte sowie 6.400 Dyna-Partikel erhaltet

Zudem sind in der Zeit von 0:00 bis 17:00 Uhr am Tag des Events zusätzlich die folgenden Boni aktiv:

  • ihr erhaltet die doppelte Menge an Dyna-Partikeln beim Gehen
  • 1/4 der üblichen Laufdistanz notwendig, um Dyna-Partikel beim Gehen zu erhalten

Das Limit für tägliche Fern-Raids ist außerdem vom 28. März 2026 um 2:00 Uhr bis zum 29. März 2026 um 5:00 Uhr von 10 auf 20 erhöht.

Am Tag des Events könnt ihr zudem 3 Spezial-Tausche durchführen.

Wie stark wird das Monster? Wie stark Gigadynamax-Pikachu am Ende wird, ist noch nicht abschließend zu sagen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es sich in der Liste der Dynamax-Angreifer vom Typ Elektro in den oberen Rängen wiederfinden lassen wird.

Aktuell sind eure besten Optionen hier Gigadynamax-Riffex sowie Zapdos und Raikou in ihren Dynamax-Formen.

Wann kommt das Monster wieder? Wann ihr das nächste Mal die Gelegenheit habt, das Monster zu erhalten, ist noch nicht bekannt. Wenn ihr es haben wollt, solltet ihr das Event also nutzen, um im schlimmsten Fall nicht Ewigkeiten darauf warten zu müssen.

Mehr zum Thema
1
Pokopia sorgt dafür, dass ihr jetzt 2 Shinys und 2 besondere Ditto leichter in Pokémon GO erhalten könnt
von Paul Kutzner
2
Pokémon GO: Alle Events im März 2026 – Termine in der Liste
von Paul Kutzner
3
Pokémon GO bringt euch die nächsten Tage nochmal die Chance auf viele legendäre Monster
von Paul Kutzner

Neben dem Debüt von Gigadynamax-Pikachu gibt es noch einige weitere Inhalte, die in den nächsten Wochen auf euch warten. Dazu gehören natürlich Events, Raids und auch weitere Dynamax-Monster. Was euch genau im Spiel erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im März 2026 in Pokémon GO.

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Pokemon GO Event Pokopia Ditto

Pokopia sorgt dafür, dass ihr jetzt 2 Shinys und 2 besondere Ditto leichter in Pokémon GO erhalten könnt

Pokemon GO Mewtu GO Pass Bonus-Aufgaben

Pokémon GO hat es euch gerade viel einfacher gemacht, Mewtu zu erhalten

Pokémon GO Leaks Community Days

Einer der Community Days im Mai könnte sich für euch richtig lohnen, um Pokémon GO anzuschmeißen

Pokemon GO Fest 2026 Infos

Pokémon GO gibt Datum vom GO Fest 2026 bekannt, deutet die wohl am meisten ersehnten Monster an

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx