Diablo 4 plant riesige Änderung an Mythics, Spieler meckern laut genug, Blizzard lenkt noch vor Release von Season 14 ein

Die geplanten Änderungen an den Mythics in Season 14 von Diablo 4 waren der Community schlicht zu willkürlich. Nach Kritik bessert Blizzard noch vor dem Start nach.

Welche Änderungen an Mythics wurden kritisiert? Allgemein gesagt ist „Mythisch“ mit Season 14 keine eigene Seltenheitsstufe mehr, sondern eine veränderbare Gegenstandsqualität. Jedes Unique kann quasi mithilfe von Fragmenten des Wahnsinns im Horadrimwürfel mythisch werden.

Abgesehen davon sollten Mythics und auch „sagenhafte mythische Items“ – also im Grunde jene, die ihr bereits als klassische Drops kennt – nur noch ein einziges festes Affix besitzen.

Schon im Vorfeld auf Reddit zeichnete sich reichlich Gegenwind ab, der sich später auch auf dem PTR bestätigte:

Wandelt man Uniques im Horadrimwürfel in ein Mythic um, erhielt man ein zufälliges mythisches Item derselben Kategorie. Das bedeutete konkret: Aus Stiefeln konnte durch das Aufwerten ein Brustschutz werden. Das führte zu völlig willkürlichen und unberechenbaren Ergebnissen.

Durch Verzauberung, Transfiguration und Härtung wurden Affixe nicht auf die maximale Stufe aufgewertet. Das entsprach nicht dem, wie Mythics eigentlich funktionieren sollten.

Dass garantierte Affixe von Uniques, gecrafteten Mythics und sagenhaften Mythics auf eines reduziert wurden, sollte Spielern zwar mehr Freiraum geben, verwässerte laut Feedback aber die Identität der Items.

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Mythics sollen ihre Identität behalten, bieten trotzdem Spielraum

Das ändert Blizzard am Crafting von Mythics mit Season 14: Nach dem Feedback der Spieler, die die Änderungen auf dem PTR getestet haben, schraubt Blizzard erneut an den Uniques und Mythics. Ihr könnt Mythics ab Stufe 70 herstellen – oder genauer gesagt, sobald ihr das Rezept „Auf mythisch aufwerten“ im Horadrimwürfel seht.

Wertet ihr ein Unique im Würfel auf, erhaltet ihr immer ein Mythic für denselben Ausrüstungsplatz. Wenn ihr also Stiefel aufwertet, bekommt ihr auch ein zufälliges Paar mythischer, einzigartiger Stiefel. Einhandwaffen, Nebenhandwaffen und Schilde zählen dabei für denselben Platz. Wertet ihr eine einzigartige Einhandwaffe auf, kann das Ergebnis also auch ein mythisches Schild oder ein Fokus sein.

Beim Okkultisten könnt ihr zudem die Affixe von einzigartigen, mythisch-einzigartigen und sagenhaft-einzigartigen Items neu auswürfeln. Außerdem rollen Affixe aus Verzauberung, Transfiguration und Härtung nun immer mit dem maximalen Wert.

Im Horadrimwürfel könnt ihr ab Season 14 eure Uniques verändern und sogar auf Mythics aufwerten.

Das ändert sich an „alten“ Mythics: Viele sagenhafte Mythics wie der Ring der Sternenlosen Himmel oder die Harlekinskrone sind ein „Must-have“ für etliche Endgame-Builds. Um Spielern mehr Freiraum und Build-Variationen zu geben, reduzierte Blizzard die festen Affixe auf ein einziges.

Nach der Kritik rudern die Entwickler hier ein Stück zurück und erhöhen die Anzahl der festen Affixe auf Uniques und Mythics auf zwei. Das soll eine Balance zwischen der Besonderheit der Items und neuen Optionen für vielfältige Builds bieten.

Die genauen Änderungen an allen Items und alle weiteren Patch Notes findet ihr auf news.blizzard.com. Ein paar Beispiele für Anpassungen an beliebten sagenhaften Mythics seht ihr hier:

Harlekinskrone Garantierter Affix 1: Primäres Kern-Attribut Garantierter Affix 2: Maximales Leben

Andariels Antlitz Garantierter Affix 1: Primäres Kern-Attribut Garantierter Affix 2: Giftwiderstand

Ring der Sternenlosen Himmel Garantierter Affix 1: Primäres Kern-Attribut Garantierter Affix 2: Angriffsgeschwindigkeit

Schleier des falschen Todes Garantierter Affix 1: Alle Werte Garantierter Affix 2: Alle Widerstände

Tyraels Macht Garantierter Affix 1: Primäres Kern-Attribut Garantierter Affix 2: Alle Widerstände in %

Der Großvater Garantierter Affix 1: Waffenschaden Garantierter Affix 2: Kritische Trefferchance



Von den Mythics, die ihr als regulären Drop erhaltet, dürft ihr weiterhin so viele ausrüsten, wie eure Item-Plätze hergeben. Allerdings könnt ihr zeitgleich nur ein einziges Mythic tragen, das ihr selbst hergestellt habt.

Mit Season 14 überarbeitet Blizzard übrigens nicht nur die Mythics, sondern schraubt auch an den Kriegsplänen und dem Cap für Obolusse. Alle Änderungen, neuen Inhalte und Infos zum Start der neuen Season findet ihr in unserer Übersicht: Diablo 4 Season 14: Start, Release Date und PTR