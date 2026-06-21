In Diablo 4 könnt ihr euren Freunden bestimmte Mythics schenken, doch die sind nicht besonders nützlich

Ihr könnt euren Freunden in Diablo 4 nur ein einziges mythisches Item droppen. Das wird sie allerdings nicht freuen, aber ihr könnt euch damit einen kleinen Spaß erlauben.

Welches Mythic kann ich Freunden schenken? Ihr könnt euren Freunden mythische Fische auf den Boden werfen. Dabei handelt es sich um das einzige Mythic, das für andere sichtbar auf dem Boden liegt, wenn ihr es droppt. Alle anderen mythischen Gegenstände werden euren Mitspielern nicht angezeigt, da sie ohnehin accountgebunden sind.

Anders verhält es sich mit den Fischen, die ihr seit der Erweiterung Lord of Hatred in Diablo 4 angeln könnt. In einem Reddit-Post fragt ein Nutzer, was er mit seinen ganzen Fängen machen soll, nachdem er sie bereits in sein Angelbuch eingetragen hat. Die Community weist ihn darauf hin, dass sie sich prima für Gold verkaufen lassen.

Ein anderer Reddit-Nutzer hat jedoch einen ganz anderen, frechen Tipp:

Der mythische Fisch ist das einzige Mythic im Spiel, das sichtbar für deine Party-Mitglieder droppt… Man kann eine Menge Spaß dabei haben, einen fallenzulassen, wenn ein Freund gerade eine Truhe öffnet.

Wenn ein mythisches Item fallen gelassen wird, ertönt nämlich ein ganz besonderes Geräusch. Das gilt auch für die mythischen Fische, sodass sich bei euren Mitspielern zumindest für einen kurzen Moment Verwirrung stiften lässt.

In unserem kurzen Test konnten wir den Fisch gegenseitig zwar nicht auf dem Boden sehen, das muss aber nicht viel heißen, da wir im Spiel schon vorher ähnliche Probleme mit anderen Items hatten. Vielleicht habt ihr mehr Glück und bei euch klappt’s. Handeln konnten wir ihn aber!

Video starten Der offizielle Launch-Trailer zu Diablo 4: Lord of Hatred Autoplay

Wie bekomme ich einen mythischen Fisch? Ihr erhaltet die mythischen Exemplare, indem ihr in Lava angelt – etwa in Skartara, dem neuen Gebiet, das ihr am Ende der Kampagne von Lord of Hatred besucht. Werft dafür einfach eure Angel in der Nähe des „Gewässers“ aus, wartet auf das kleine Fisch-Pop-up und drückt dann eine beliebige Fertigkeitentaste, um den Fang aus dem Wasser zu ziehen.

Wie ihr das Angeln in Diablo 4 überhaupt freischaltet, erfahrt ihr in unserem Guide.

Wie gefällt euch das neue Angel-Feature in Lord of Hatred überhaupt? Ist es eine willkommene Abwechslung zum Dämonenschnetzeln oder für euch reine Zeitverschwendung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

In Skovos, der neuen Region in Diablo 4, könnt ihr übrigens nicht nur gut angeln, sondern auch kleine Rätsel lösen. Über die Map verteilt findet ihr dort die Chroniken der Schöpfung, die euch kleinere Boni einbringen. Wo sich die 30 Statuen genau befinden und welche Boni sie einbringen, erfahrt ihr hier: Diablo 4 Lord of Hatred: Chroniken der Schöpfung – So findet ihr alle Statuen