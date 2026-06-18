Spieler findet super-seltenen Schrein für mythischen Loot in Diablo 4, aber für die meisten kommt das zu spät

In Diablo 4 treibt die Jagd nach dem besten Loot viele Spieler an. Jetzt gibt es offenbar einen Weg, direkt an mythische Items zu kommen. Allerdings hat das entsprechende Feature bisher kaum jemand gesehen und jetzt noch damit anzufangen, lohnt sich vermutlich nicht mehr.

Was ist das für ein Schrein? Über die Talentbäume der Kriegspläne könnt ihr in der Grube besondere Ritualstätten finden. Der Knoten „Verfluchte Rituale“ befindet sich im rechten Pfad auf der rechten Seite.

Wenn ihr mit diesem Talent ausgewählt die Grube betretet, habt ihr die Chance, besondere Chronos-Materialien zu finden (Blut, Fleisch [das im Talent fälschlicherweise Schweiß heißt] und Tränen), die ihr dann an Ritualstätten einsetzen könnt, um Gold, Materialien oder Items zu erhalten.

Eigentlich handelt es sich bei diesen Ritualen nur um einen kleinen Bonus zum ohnehin anfallenden Grind. Auf Reddit hat jedoch ein Spieler nun eine „mythische Ritualstätte“ gefunden, die offenbar so selten ist, dass kaum jemand sie kennt.

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„Bis du das zusammen hast, ist die Season vorbei“

In den Kommentaren merken die meisten Nutzer an, dass sie noch nie eine mythischen Ritualstätte gesehen oder auch nur von einer gehört hätten. Lediglich einer wirft ein: das habe er schon einmal mitbekommen. Angeblich sind dort garantiert mythische Items zu bekommen, also die stärksten im Spiel, sowie einen Prächtigen Funken.

Der Haken an der Sache ist jedoch, dass ihr von jedem Material jeweils 666 Einheiten braucht, um diese Ritualstätte zu aktivieren. Auf die Frage hin, ob es sich noch lohnt, nur für diese Kiste die Talentbäume zu ändern, gibt es eine klare Warnungen aus der Community: „Bis du die 3×666 zusammen hast, ist die Season vorbei. Das lohnt sich nicht für ein Mythic und einen Funken.“

Season 13 läuft noch bis zum 30. Juni 2026, also zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Artikels noch 12 Tage lang. Season 14 erscheint dann am gleichen Tag. Habt ihr noch etwas Zeit und schon alles erledigt, lohnt es sich vielleicht, der Neugier halber den Grind zu versuchen – sonst eher nicht.

Hier findet ihr alle Infos zu Season 14. Wollt ihr noch versuchen, die Ritualstätte zu finden oder wie vertreibt ihr euch die Zeit bis zur nächsten Season? Schreibt uns gerne einen Kommentar!

Mythische Items bekommen in Season 14 eine grundlegende Überarbeitung. Statt einer Sammlung besonderer und sagenumwobener Gegenstände, wird mythisch lediglich zu einer neuen Seltenheits-Stufe. Bei vielen Spielern stößt das sauer auf: Diablo 4 ändert die Mythics mit Season 14, lässt euch dafür mehr Obolusse tragen