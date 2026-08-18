Das Lieblingsgenre der MeinMMO-Leser zeigt, dass ihr auch in eurer Freizeit gerne arbeitet

Wir wollten von euch wissen, welche 3 Game-Genres ihr am meisten verehrt. Das Ergebnis liefert Aufschluss darüber, dass für euch im Feierabend der Grind erst so richtig anfängt.

Wie habt ihr geantwortet? Mit insgesamt 3136 Stimmen habt ihr euch an unserer Umfrage beteiligt, indem ihr bis zu 3 eurer Lieblingsgenres ausgewählt habt.

Dabei ergab sich folgendes Bild:

Platz 9: Sport mit 47 Stimmen

Sport Platz 8: Was anderes als auf der Liste mit 103 Stimmen

Was anderes als auf der Liste Platz 7: Simulation mit 211 Stimmen

Simulation Platz 6: Adventure mit 309 Stimmen

Adventure Platz 5: Strategie mit 334 Stimmen

Strategie Platz 4: Action mit 338 Stimmen

Action Platz 3: Shooter mit 347 Stimmen

Shooter

So weit, so gut. Bislang gingen die Stimmen noch nicht so weit auseinander. Eure beiden Top-Favoriten zeigen aber deutlich, was euch wirklich am Herzen liegt.

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Grind, Gemeinschaft und fremde Welten im Herzen der MeinMMO-Community

Welche Spiele zockt ihr mit Abstand am liebsten? Denn Platz 1 und 2 passen nicht nur außerordentlich gut zusammen, sie haben auch noch ähnlich viele Stimmen, mit denen sie alle anderen mit großem Abstand abhängen:

Platz 2: Rollenspiel mit 710 Stimmen

Rollenspiel Platz 1: MMOs mit 737 Stimmen

MMOs

Beide Genres haben eins gemeinsam: Sie sind häufig grindlastig, benötigen Commitment seitens der Spieler und bieten meist Welten, in die ihr tief eintauchen und Lore aufsaugen könnt wie ein Schwamm.

Ihr geht das Stück weiter und grabt euch tief in Spiele ein, die ihr liebt – und beide Genres passen außerordentlich gut dazu. Mal abgesehen davon, dass ihr damit unserem Namen und unserer Community alle Ehre macht, zeigt eure Auswahl auch, dass Gemeinschaft für euch wichtig ist.

In MMOs spielen sie aufgrund der Beschaffenheit der Spiele schon eine große Rolle (haben Multiplayer nun mal so an sich), aber auch generell nimmt Gemeinschaft in Rollenspielen auch thematisch oft einen großen Platz ein.

Denn die Charaktere und ihre Entwicklungen innerhalb der Welt und der Gruppe sind ebenso wichtig wie das Gameplay und die Ausrüstung, die euch zu den epischen Helden der Geschichte machen.

Und da wir jetzt wissen, dass ihr MMOs am meisten liebt, sind wir froh, dass wir auch schon wissen, was euch daran am besten gefällt. Denn auch hier zeigt das Ergebnis unserer Umfrage, dass Gemeinschaft für euch eine große Rolle spielt: Was ist der MeinMMO-Community an MMOs am wichtigsten? Der letzte Platz überrascht uns kein bisschen