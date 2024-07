Ein Europäer knackt mit Will Smith den Weltrekord für die meisten Zuschauer auf Twitch: 3,85 Millionen sehen sein Event

Der Spanier Ibai Llanos Garatea, der auf Twitch mit seinem Vornamen auftritt, ist aktuell der meistgesehene Streamer der Welt. Für sein jährliches Box-Event konnte er den berühmten Schauspieler Will Smith an Bord holen.

Was ist das für ein Streamer? Ibai Llanos Garatea, online einfach bekannt als Ibai , ist ein spanischer Twitch-Streamer, der mit Inhalten zu League of Legends bekannt wurde. Mittlerweile ist er überwiegend in der Just Chatting -Kategorie aktiv – mit Gaming kann er hingegen weniger anfangen.

Seit 2021 veranstaltet Ibai jährlich ein Box-Event unter dem Namen „La Velada del Año“, zu Deutsch etwa: „Die Nacht des Jahres“. Damals lockte das Event bis zu 1,5 Millionen gleichzeitige Zuschauer auf Twitch an. Im nächsten Jahr stellte Ibai mit einem Höchstwert von 3,34 Millionen gleichzeitigen Zuschauern einen neuen Weltrekord auf, den er am 13. Juli 2024 zum 3. Mal in Folge knackte (via TwitchTracker).

Mit solchen Zahlen kann auch xQc, der einstige Star von Twitch, nicht mithalten.

Twitch persönlich kürt Ibai zur Legende

Was war jetzt der neue Rekord-Stream? La Velada 4 fand am 13. Juli statt und lockte zur Spitze 3,8 Millionen gleichzeitige Zuschauer vor die Bildschirme. Damit überbietet Ibai seine eigenen Rekorde von 2023 und 2022 erneut.

Damit erreichte Ibai so viele Zuschauer auf einmal, wie die Rekord-Streamer auf Platz 2 und 3 zusammen: Der absolute Höchstwert von TheGregf liegt bei 2,4 Millionen Zuschauern, den erreichte er 2021, als er seinen eigenen Skin in Fortnite vorstellte. Der Streamer Squeezie erreichte im September 2023 1,3 Millionen Zuschauer mit einem Formel 4 Racing-Event und hält damit den Rekord im französischen Raum.

Das Box-Event kann jedoch nicht nur auf Twitch verfolgt werden, sondern auch live im Stadion. Dort fieberten 80.000 Fans im ausverkauften Estadio Santiago Bernabéu in Madrid mit, der Heimat von Real Madrid. Einen Eindruck von den Zuschauer-Massen könnt ihr auf X gewinnen.

Ibai ist mittlerweile so groß, dass er sogar den Weltstar Will Smith für einen Auftritt bei seinem Event gewinnen konnte. Der performte gemeinsam mit seinem Sohn Jaden (via X).

Ein ganz bestimmter Song dürfte dabei bei vielen für Nostalgie gesorgt haben. Ihr seht ihn hier im Video:

Ein derartiger Erfolg wird auch von Twitch selbst gewürdigt. In einem Post auf dem offiziellen X-Account der Streaming-Plattform heißt es: „Ibai und die spanischsprachige Community haben erneut Geschichte geschrieben. Ihr seid Legenden des Internets.“ (via X)

Ibai selbst zeigte sich auf X gerührt. In einem Post teilte er ein Video vom Auftritt von Will Smith und schrieb dazu: „Vor 9 Jahren habe ich LoL vom Haus meiner Großeltern aus kommentiert. Heute passierte das in einem Event auf meinem Kanal. Danke an alle, die mich auf dieser Reise begleitet haben.“

Als Twitch 2011 als eigenständige Website an den Start ging, hätte gewiss niemand damit gerechnet, dass dort eines Tages Events dieser Größenordnung stattfinden würden. Doch auch damals brachte die Streaming-Plattform schon ihre eigenen Stars hervor: Wer war eigentlich der erste Twitch-Streamer und was macht er heute?