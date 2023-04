Wer war eigentlich der erste Twitch-Streamer und was macht er heute?

Twitch ist eine der größten Anlaufstellen für Live-Streaming. Mehr als 7 Millionen Content Creator senden jeden Monat auf der Amazon-Plattform. Doch wer war eigentlich der allererste Twitch-Streamer? Diese Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten und das liegt daran, wie die Plattform entstanden ist.

Wie fing alles an? Twitch entstand aus der inzwischen eingestellten Website Justin.tv. Die wurde 2007 vom damals 23-jährigen Yale-Absolventen Justin Kan und seinen Freunden Emmett Shear, Michael Seibel und Kyle Vogt gegründet.

Am 19. März 2007 begann Kan, sein Leben rund um die Uhr live zu übertragen. Dazu nutzte er eine Webcam, die an einer Baseball-Cap befestigt war. Pausen gab es nur für die Benutzung des Badezimmers.

Die Neuartigkeit des Konzepts sorgte für viel mediales Aufsehen. Bei den Zuschauern waren die Reaktionen gemischt: Viele konnten mit dem “Reality”-Format nichts anfangen, hatten aber großes Interesse daran, eigene Streams zu kreieren.

Im Sommer desselben Jahres stellte Kan sein sogenanntes “Lifecasting” ein und Justin.tv wurde schließlich zu einer Plattform, auf der jeder einen eigenen Kanal erstellen und vor Zuschauern auftreten konnte.

So sah justin.tv ursprünglich aus (via techchrunch)

Wie wurde Justin.tv zu Twitch? Auf Justin.tv gab es verschiedene Kategorien, von denen sich “Gaming” schnell als die beliebteste Rubrik etablierte. 2011 wurde die Gaming-Kategorie von Justin.tv schließlich zu einer eigenen Website: Twitch.

Zum Zeitpunkt der Entstehung von Twitch hatten also schon tausende Content Creator auf dem Vorgänger Justin.tv gestreamt. Wer nun als allererstes auf der neuen Plattform auf Sendung ging, ist nicht bekannt.

Ist Justin Kan also der erste Twitch-Streamer? In gewisser Weise ja, denn er streamte als Erstes auf der Plattform, die später zu Twitch wurde. Aber streng genommen war es eben Justin.tv und nicht Twitch. Wer hat dann Anspruch auf den Titel?

Ein Kandidat ist der Amerikaner Sean “Day[9]” Plott: Er war der erste Twitch-Streamer, der einen Abo-Button bekam. Er ist auch in unserem Video der ersten erfolgreichen Streamer vertreten:

Vom StarCraft-Spieler zum Vollzeit-Streamer

Was ist das für ein Streamer? Plott begann als Profi-Spieler und Kommentator für das SF-Strategiespiele StarCraft: Brood War. Er vertrat die USA bei den World Cyber Games (WGC) Grand Finals 2004, wo er auf dem 12. Platz landete. 2005, im darauffolgenden Jahr, gewann er die WCG USA.

Mit dem Release von StarCraft II 2010 verlagerte Plott sich vom aktiven Spielen hin zum Kommentieren. In seiner Show “The Day[9] Daily” analysierte und kommentierte er hochkarätige Matches in StarCraft II. Sein Kanal auf Twitch beziehungsweise Justin.tv wurde laut der Analyse-Website TwitchTracker am 9. Dezember 2010 erstellt, mit dem Live-Streaming begann er aber schon Ende 2009.

Eines der ersten Spiele, die Plott neben dem StarCraft-Franchise zeigte, war das Survival-Horror-Spiel Amnesia: The Dark Descent, pünktlich zu Halloween 2011. 10 Jahre später reagierte er auf seinen eigenen Playthrough und kam zu dem Schluss, sich selbst zuzuhören, sei wohl schlimmer, als der Horror im Grusel-Spiel (via YouTube).

Day[9] 2021 (links unten) und 2011 (groß) via YouTube

Wie kam er zu dem Abo-Button? Auf Twitch war es zunächst nicht vorgesehen, dass Streamer über Bezahl-Abos Geld verdienen konnten. Plott war an der Entwicklung des Abonnement-Programms beteiligt und erhielt schließlich im Mai 2011 den Partner-Status.

Der ehemalige Twitch-CEO Emmett Shear schrieb dazu 2016 auf Reddit:

Wir haben das Feature in Zusammenarbeit mit ihm [Day9] entwickelt. Eine Zeitlang war er der einzige Kanal mit einem Sub-Button, weil wir viel hartkodiert hatten. via Reddit

Was macht er heute? Plott ist bis heute als Streamer auf Twitch aktiv und somit der am längsten bestehende Twitch-Partner (via twitchstats).

Im Schnitt ist er viermal die Woche auf Sendung und zeigt Spiele wie Magic: The Gathering, DOTA 2 und aktuelle Spiele wie Elden Ring, Marvel Snap, Terra Nil und Rim World. Die Streams von Day[9] erreichten im vergangenen Jahr noch durchschnittlich über 1.700 Zuschauer (via sullygnome).

Außerdem bespielt er seinen YouTube-Kanal und betreibt seine eigene Website Day[9]TV.

Am 22. Oktober 2019 feierte er den 10. Geburtstag von Day[9]TV. Auf Twitter erklärte er, er habe seitdem knapp 200 Sendungen pro Jahr gestreamt und freue sich auf die nächsten 10 Jahre:

Privat ist Plott seit Oktober 2020 verheiratet. Das Paar hat zwei Katzen: Sheriff und Desperado (via Top twitch Streamers).

Ist Day[9] nun also der erste Twitch-Streamer? Vielleicht war Plott nicht der erste Streamer, der auf der neuen Plattform Twitch gesendet hat, aber er war zumindest einer der ersten und gestaltete die Plattform mit. Als erster Streamer mit einem Abo-Button war er zudem der Vorreiter für Content Creator, wie wir sie heute kennen.

Was wurde eigentlich aus dem anderen ersten Streamer? Justin Kan verließ die Justin.tv kurz nach dem Start von Twitch als eigenständiger Streaming-Seite, um neue Startup-Ideen zu entwickeln. 2021 eröffnete er die Website Fractal, einen Handelsplatz für den neuen heißen Trend damals: NFTs.

