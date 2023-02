LoL: Ein Bug zwischen zwei Champions sorgt derzeit dafür, dass ihr jedes Spiel sicher verliert

Wir haben euch in einem kurzen Video alle Informationen zum Release von Sons of the Forest zusammengefasst.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

League of Legends: Aurelion Sol, der Sternenschmied, wird der nächste Champ in LoL

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fähigkeit zieht Gegner in einem kleinen Radius in deren Zentrum und hält sie dort fest. Gleichzeitig bekommen die getroffenen Spieler Schaden. Bei aktivem Bug verschwindet der negative Effekt der Fähigkeit nicht und die Spieler bekommen weiterhin Schaden ab. Solange, bis sie in der Basis wiederbelebt werden.

Was ist das für ein Bug? Spieler aus League of Legends haben im verschiedenen Spielen einen Bug beobachtet, der dazu führte, dass Ranglistenspiele entschieden wurden.

League of Legends überarbeitet ihre Champions in regelmäßigen Abständen. Die letzte größere Überarbeitung hat Aurelion Sol abbekommen. Der Kosmos-Drache führt nun aber zu spielentscheidenden Bugs im Spiel.

Insert

You are going to send email to