Tarisland Angel-Guide: So erhaltet ihr alle Fische im neuen MMORPG

Die 2 besten WoW-Gilden der Welt raiden jetzt in Tarisland, scheitern schon am ersten Boss

Wer jedoch einfach so bessere Fische angeln will, kann auf bessere Köder zurückgreifen.

Er wird euch die erste einfache Angelrute in die Hand drücken und euch auf eine kleine Angeltour schicken. Dabei lernt ihr in Grundzügen, wie das Angeln geht.

In Once Human müsst ihr euch nicht alleine fühlen

Wer in MMORPGs lieber sammelt, craftet und erkundet, statt sich in Schlachten gegen Monster oder andere Spieler zu begeben, wird in Tarisland früh an seine Grenzen stoßen. Während es anfangs noch viel zu erkunden gibt, schränkt das neue MMORPG seine Spieler durch Elan beim Sammeln und Craften ein.

In Tarisland gibt es auf jeder Karte verschiedene Fische zu fangen. Darunter warten neben den normalen Fischen auch welche, die ihr für die Sammelherausforderungen der jeweiligen Karte braucht. MeinMMO verrät euch, wie ihr an alle Fische kommt.

