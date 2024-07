Tarisland: Die Lösung zum Ruf-Event Elite-Extremsport

In Tarisland gibt es immer wieder neue Ruf-Events, die euch vor kleine Rätsel, Aufgaben oder, wie in diesem Fall, Extremsport stellen. In diesem Artikel erklären wir euch, wie ihr die Ruf-Mission Elite-Extremsport löst.

Wo ist das Ruf-Event Elite-Extremsport? Das Ruf-Event Elite-Extremsport befindet sich auf der Karte Nebelwald. In der Region Westlicher Nebelwald im Bereich zwischen dem Meervolk-Sumpf und dem Botanischen Garten könnt ihr das Ruf-Event Elite-Extremsport auf der Klippe finden, die über den Nebelwald ragt, finden.

Der nächste Wegpunkt dafür ist der Ausblick der guten Hoffnung. Von dort an könnt ihr einfach der Klippe weiter nach oben folgen, um hinter dem großen Baum kurz vor dem Ende der Klippe den NPC David zu finden.

Hier könnt ihr den Trailer von Tarisland sehen:

So löst ihr das Ruf-Event Elite-Extremsport

Wie startet ihr das Event? Um das Event zu starten, müsst ihr euch zunächst mit David sprechen. Der befindet sich ganz am Ende der Klippe, also am höchsten Punkt dort.

Nachdem ihr den Extremsportler angesprochen habt, verlangt dieser von euch das Extremsport-Ausrüstungspaket anzuziehen. Dafür geht ihr in die Nähe des Rucksacks und drückt den Interaktionsknopf.

Sobald ihr den Rucksack genommen habt, findet ihr euch an einem anderen Ort wieder. Eure Aufgabe ist es jetzt von Plattform zu Plattform zu springen und dabei alle Ballons einzusammeln. Achtet dabei auf die Tornados die versuchen euch nach unten zu stoßen.

Als Hilfsmittel für das Ruf-Event stehen euch zwei neue Fähigkeiten zur Verfügung.

Eine Fähigkeit erhöht eure Geschwindigkeit um 50 % für 5 Sekunden.

Die andere Fähigkeit öffnet einen Fallschirm über euch und lässt euch damit sanfter nach unten gleiten. Das ist besonders hilfreich, wenn ihr euch nach dem Stoß eines Tornados retten wollt.

Das Event gilt erst als erfolgreich abgeschlossen, wenn ihr genügend Ballons eingesammelt habt und die „Endpunkt-Flagge“ erreicht habt.

Was gibt es als Belohnung? Als Belohnung für das Abschließen des Ruf-Events gibt es:

100 Ruf beim Nebelwald

15 x Seltene Medaille

1000 Erfahrungspunkte

Außerdem ist der Abschluss eines Ruf-Events für die Aufgaben im Handbuch des Schicksals nötig. Hier könnt ihr noch weitere Belohnungen, je nach eurem Fortschritt erhalten. Noch mehr Belohnungen könnt ihr beim Angeln in Tarisland erhalten, wie das geht, erfahrt ihr hier: Tarisland Angel-Guide: So erhaltet ihr alle Fische im neuen MMORPG