Wuthering Wave ist ein neues Action-Spiel für iOS, Android und den PC. Doch Spieler schimpfen über Probleme. Das könnt ihr gegen Abstürze und Probleme tun. Und was ist aus dem 120FPS-Modus geworden?

Mit Wuthering Waves ist ein neues Action-Spiel gestartet. Das Spiel erinnert viele Personen an Genshin Impact, denn es setzt ebenfalls auf sammelbare Figuren und eine offene Spielwelt. Wuthering Waves setzt genauso wie Genshin Impact auf ein aggressives Gacha-System für die Monetarisierung.

MeinMMO erklärt euch, was ihr gegen Fehler und Probleme in Wuthering Waves tun könnt. Außerdem verraten wir, warum der Modus für 120 FPS derzeit deaktiviert ist.

Wuthering Wave: 120 FPS aktivieren geht nicht

Wie kann ich 120 FPS in Wuthering Waves aktivieren? Der Entwickler Kuro Games hat den Modus für 120 FPS derzeit deaktiviert, da es laut Entwickler auf dem PC zu Glitches und anderen Problemen kommen solle (via reddit.com):

Derzeit ist bekannt, dass das Spiel im 120 fps-Modus auf dem PC gelegentlich glitcht. Während das Entwicklerteam an der Lösung des Problems arbeitet, wird diese Funktion in dieser Zeit nicht verfügbar sein. Wir werden euch informieren, wenn diese Funktion in zukünftigen Updates wieder verfügbar ist. Vielen Dank für eure Geduld und Unterstützung.

Derzeit versucht man die Probleme zu lösen und der Modus soll bald wieder zurückkehren. Wann das der Fall ist, ist nicht bekannt.

Wuthering Waves stürzt ab – Das könnt ihr dagegen tun

Neuinstallation: In einigen Fällen kann es passieren, dass bei der Installation und beim Download Spieldateien beschädigt werden. Im schlimmsten Fall startet dann das Spiel nicht oder stürzt ab, weil wichtige Dateien fehlen oder kaputt sind. In diesem Fall solltet ihr am PC den Client erneut installieren.

Zu schwache Hardware: Wuthering Waves setzt für ein FP2-Spiel überraschend flotte Hardware voraus. Während ihr in den niedrigsten Einstellungen „nur“ eine RX 570 benötigt, setzt das Spiel auf Ultra immerhin schon eine RX 5700 voraus.

Sollte euch das Spiel ständig oder regelmäßig abstürzen, empfehlen wir euch, die Grafikeinstellungen zu senken. Schaut euch auch noch einmal die Mindestanforderungen des Spiels für eure passende Plattform an. Im Detail findet ihr diese direkt bei uns auf MeinMMO:

Falsche Konfiguration der Einstellungen: Falsche Grafikeinstellungen oder Auflösungen können euer System belasten und FPS-Einbrüche verursachen. Im ärgerlichsten Fall kann das auch zu Abstürzen führen.

Software- und Treiber-Probleme: Seht zu, dass ihr die aktuellen Treiber und Software für eure Hardware installiert habt. Vor allem der Grafikkartentreiber und die entsprechende Software sollte auf dem aktuellen Stand sein.

