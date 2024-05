Alles zu Flut in Wuthering Waves: Wie ihr Tides bekommt und verwendet

Flut (Tides) ist in Wuthering Waves eine wichtige Währung. Was sie genau ist, welche Arten an Flut es gibt und wofür ihr sie verwendet, könnt ihr hier nachlesen. Zudem erklären wir euch, wie ihr mehr Flut in Wuthering Waves bekommt.

Was ist Flut in Wuthering Waves? Flut oder Tides ist die In-Game-Währung, die ihr für das Gacha-System in Wuthering Waves benötigt.

Beim Zusammenrufen könnt ihr auf verschiedene Banner ziehen, in der Hoffnung eure Wunschfigur oder -waffe zu ergattern. Für jeden Zug braucht ihr also eine Flut.

Hier seht ihr einen Trailer zu Wuthering Waves:

Wuthering Waves, das Action-RPG startet im Mai

So bekommt ihr Flut in Wuthering Waves

Um an die wertvollen Fluten in Wuthering Waves zu kommen, habt ihr verschiedene Möglichkeiten, um euch die Ressource zu erspielen. Wir konzentrieren uns hierbei auf reine Free-to-play-Optionen, bei denen ihr keinerlei Echtgeld ausgeben müsst.

Kauft sie im In-Game-Shop für andere Ressourcen

Ihr könnt andere Ressourcen farmen, um sie dann wiederum im In-Game-Shop gegen Flut einzutauschen. Astrite ist hier eurer wichtigstes Item. Ihr bekommt es etwa in Truhen, als Questbelohnung oder beim Fortschritt eurer Echo-Sammlung.

160x Astrite könnt ihr im Shop immer gegen eine Flut-Art eurer Wahl umtauschen. Diese Option ist unbegrenzt verfügbar.

Daneben sind auch Korallen nützlich, um euch Fluten zu holen. Sowohl Nachglühende als auch Schwingende Korallen erhaltet ihr als Nebenprodukt bei euren Ziehungen.

Diese lassen sich dann ab einer gewissen Anzahl wieder für neue Flut eintauschen:

70x Schwingende Koralle (jedoch nur jeweils 6x für einen gewissen Zeitraum verfügbar)

8x Nachglühende Koralle

Kleiner Tipp: Besucht im Spiel in Jinzhou einen NPC namens Ganxue (Geschenk-Symbol). Hier könnt ihr die Ressource Holzsplitter 5x gegen Glanzvolle Flut eintauschen. Dafür braucht ihr jeweils 50x Holzsplitter, um eine Flut zu erhalten.

Nutzt Events und Codes

Haltet immer die Augen offen nach Events (sowohl In-Game als auch im Web). Bei denen könnt ihr euch häufig kostenlose Belohnungen sichern. So erhalt ihr etwa bei der Login-Aktion „Geschenke des auftauenden Frosts“ im Spiel einige Glanzvolle und Strahlende Fluten.

Auch Codes sind eine gute Möglichkeit, um ohne großen Aufwand an Astriten zu kommen, die ihr eintauschen könnt. Hier haben wir eine Übersicht mit den gültigen Codes in Wuthering Waves.

Levelt euch im Battle-Pass hoch und erhöht eure Allianzstufe

Bis einschließlich Stufe 50 beim Battle-Pass in Wuthering Waves, dem sogenannten Pionier-Podcast, bekommt ihr bei jeder 10er-Stufe eine Glanzvolle Flut als Belohnung.

Auch beim Aufleveln der Allianzstufe winken euch bei den Stufen 5,15,25 und 35 Glanzvolle Flut beim Event Entdeckungsreise.

Auch in den Stufenpaketen, die ihr kostenlos im Laden abholen könnt, wenn ihr eine 10er-Stufe erreicht habt, sind einige Glanzvolle und Strahlende Fluten enthalten.

Wofür verwendet man welche Flut?

Glanzvolle Flut: Braucht ihr für Ziehungen auf die Beginner- und Standard-Banner

Strahlende Flut: Braucht ihr für Ziehungen auf das Event-Banner

Schmiedeflut: Braucht ihr für Ziehungen auf das Waffenbanner

Wenn ihr euch fragt, wie ihr eure wertvolle Flut sparen, euch dennoch neue Figuren holen könnt, dann schaut auch in diesem Guide auf MeinMMO vorbei. Hier findet ihr alle kostenlosen Charaktere in einer Übersicht, inklusive einer Anleitung, wie ihr jeden von ihnen bekommt: Wuthering Waves: So bekommt ihr kostenlose Charaktere