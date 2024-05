Alle derzeit verfügbaren Charaktere in Wuthering Waves: Hier findet ihr alle Charaktere in Wuthering Waves aufgelistet, die spielbar sind. Außerdem erklären wir euch, wie ihr alle Charaktere im Spiel bekommen könnt: Wuthering Waves: Alle Charaktere und wie ihr sie bekommt

Lohnen sich 5-Sterne-Charaktere? In der Regel ja. Den wie für Gacha-Games üblich bekommt man 5-Sterne-Charaktere nur sehr selten oder muss teilweise viel Geld investieren, wenn man eine Chance haben will, die wertvollen Figuren zu ziehen. Ihr solltet daher die Chance unbedingt nutzen.

Nach dem Start haben wir auf allen Plattformen und Kanälen viel Feedback zur Beginner’s Choice Convene erhalten. Wir bedauern zutiefst die unbefriedigende Erfahrung, die ihr mit der Veranstaltung gemacht habt. Daher planen wir, am 26.05. um 10:00 Uhr (UTC+8) einen besonderen Gegenstand [Gutschein der gegenseitigen Gezeiten] auszugeben, mit dem ihr die Chance habt, einen 5-Sterne-Standardresonator eurer Wahl kostenlos per Post im Spiel zu erhalten.

Wie bekommt man den 5-Sterne-Charakter? Die Entwickler haben auf Twitter/X erklärt , dass man Feedback von den Spielern gesammelt habe. Aus diesem Grund will man am 26. Mai um 17 Uhr einen kostenlosen Gutschein verschenken, mit dem ihr euch einen der Charaktere holen könnt. So heißt es:

Was ist Wuthering Waves? Wuthering Waves ist ein kostenloses Action-RPG, welches viele Spieler stark an Genshin Impact erinnert. Beide Spiele bieten euch eine große, offene Spielwelt und setzten auf ein aggressives Gacha-Modell für die Monetarisierung.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to