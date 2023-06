Seid ihr besser als DrDisrespect? – Im Steam Summer Sale gibt’s für 7 € das Spiel, an dem Pros verzweifeln

Das unscheinbare Only Up! ist ein fieser 3D-Plattformer, der gerade reihenweise Content Creator wie DrDisrespect verzweifeln lässt und damit Twitch erobert. Auf Steam gibt es das Game gerade reduziert zu kaufen.

Was ist das für ein Spiel? Only Up! ist ein fieser 3D-Plattformer, der gerade auf Twitch durch die Decke geht. Spieler steuern den Teenager Jackie, der aus der Armut entkommen und wortwörtlich hoch hinaus will. Dafür muss er verschlungene Strukturen erklimmen und waghalsige Sprünge wagen.

Doch Vorsicht: Bereits ein kleiner Fehler kann zum Absturz führen und den ganzen Fortschritt zunichte machen.

Was ist das für ein Angebot? Im Steam Summer Sale ist Only Up! derzeit um 30 % reduziert. Statt 9,75 € zahlt ihr bis zum 13. Juli nur 6,82 €. Auf dem Steam Deck gilt das Game als „spielbar“, erfordert allerdings zusätzliche Konfigurationen. Zum Angebot geht es hier.

Wenn ihr gerne leidet, seid ihr hier richtig

Für wen lohnt sich das Spiel? Auf Steam erhält Only Up! mit 69 % positiven Rezensionen nur die Wertung “Ausgeglichen”. Dennoch lohnt sich das Spiel für Leute, die auf eine ganz bestimmte Art Game stehen.

Der Plattformer schlägt in eine ähnliche Bresche wie Spiele à la Getting Over It with Bennett Foddy und ALTF4. Das Frustrations-Potenzial ist gewaltig, da man immer wieder scheitert und zurückgeworfen wird.

Umso süßer ist dann aber der Erfolg, wenn man endlich das eine Hindernis überwindet, das einen zur Weißglut getrieben hat – Nur, um abzustürzen und sich erneut mit dem alten Feind konfrontiert zu sehen. Den Dopamin-Rausch, wenn man sich tatsächlich zum Ende durchgekämpft hat, muss es einem schon wert sein.

Bei Getting Over It gelang das etwa nur 8,4 % der Spieler auf Steam.

Wenn ihr zu den Menschen gehört, die so gar nicht verstehen, warum sich jemand so etwas freiwillig antut, erklären euch die Kollegen von der GamePro, was die Faszination des kniffeligen Spiels ausmacht.

Schadenfreude: Das Spiel

Was macht es so beliebt? Mehr Spaß, als sich selbst an dem Aufstieg zu versuchen, macht es einigen, anderen dabei zuzusehen. Das macht Only Up! gerade zum Hit auf YouTube und Twitch.

Bis zu 279.000 Zuschauer verfolgten in den letzten 2 Wochen gleichzeitig, wie das Spiel ihre Lieblings-Streamer zur Weißglut trieb (via Sullygnome). Und absolut niemand scheint sicher:

Wer also aus Selbstschutz nicht zugreifen möchte, kann immer noch erwägen, ob es einem die 6,82 € wert ist, um einem guten Freund eine zweifelhafte Freude zu machen.

Es sei allerdings erwähnt, dass Only Up! neben der teils klobigen Steuerung und einigen Bugs auch in der Kritik steht, weil im Spiel NFTs beworben werden sollen. Mehr dazu könnt ihr bei den Kollegen von der GameStar nachlesen.

Wenn Only Up! nicht euren Geschmack trifft, könnte das neue Spiel der Macher des Indie-Lieblings Stray etwas für euch sein. Im ersten Spiel zu “Blade Runner” seit 25 Jahren schicken euch die Entwickler ins dystopische Los Angeles des Jahres 2033.

Sie haben uns eins der besten Cyberpunk-Spiele gebracht, jetzt machen sie selbst ein neues „Blade Runner“-Game