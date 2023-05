Nur 8,4 % der Spieler schaffen eines der schwersten Spiele auf Steam – Ein Typ macht’s in unter 1 Minute

Getting Over It with Bennett Foddy macht keinen Hehl daraus, dass es die Spieler zur Weißglut treibt und kaum jemand hat das Spiel auf Steam durchgespielt. In der Speedrun-Szene wurde aber ein wichtiger Meilenstein erreicht, der das Spiel auch noch richtig leicht aussehen lässt.

Was ist Getting Over It with Bennet Foddy? In Getting Over It spielt man einen Menschen in einem Kessel, der – mit einem großen Hammer ausgerüstet – versucht, einen Berg hochzuklettern. Das einzige, was man im Spiel benutzt, ist die Maus, mit der man den Hammer der Figur steuert.

Getting Over It hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, aber durch seine Schwierigkeit und damit einhergehendes Wut-Potential stellen sich auch Jahre später Streamer verrückten Challenges zum Spiel.

Warum ist Getting Over It so schwer? Das Spiel basiert vor allem auf ständiger Wiederholung, denn man wird oft scheitern, herunterfallen und von Anfang an beginnen müssen.

Man kämpft vor allem gegen die Steuerung. Nur mit dem Hammer und der Spielphysik muss man versuchen, die Figur im Topf nach oben zu bewegen. Ein großer Frustfaktor, wenn man sich beispielsweise in Bäumen oder Klippen verhakt oder sich erst gar nicht hochziehen oder -drücken kann.

Einen Trailer zu Getting Over It with Bennet Foddy seht ihr hier:

Die Spieler lieben den Frust

Der Entwickler selbst schreibt auf Steam zu seinem Spiel: Ein Spiel, was ich gemacht habe. Für eine bestimmte Art von Mensch. Um ihnen weh zu tun. Eine akkurate Beschreibung, denn wenn man sich die Erfolge auf Steam anschaut, sieht man, dass nur 8,4 % aller Spieler das Spiel beendet haben.

Auf der eigenen Steam-Seite wird die Spielzeit des Spiels auch zwischen 2 und unendlich Stunden geschätzt. Spieler gaben dem Spiel zudem den Tag “Psycho-Horror” und unter den Reviews auf Steam beschreiben viele User ihre Erlebnisse mit Getting Over It:

rat: Ich hasse es 10/10

BaerigerNacktFuchs: Wer trockenen, schwarzen Humor mag und eine Prise Selbsthass mitbringt, kann zugreifen. Das Spiel bildet den Charakter und hat Tiefgang .

. Crane_Carnage: Frust war noch nie so spaßig. Ich liebe es, dass ich es hasse!

Gerade wegen seinem großen Schwierigkeitsgrad und dem hohen Frust-Potential scheinen die Spieler das Spiel zu lieben. Auch die über 83 % der positiven Rezensionen spiegeln diese Wahrnehmung wider.

Je schneller, desto besser

Egal, wie schwer ein Spiel zu sein mag, in Speedruns sieht fast jedes Spiel kinderleicht aus. Und auch die Speedruns zu Getting Over It stellen es als Zuckerschlecken dar, das man ohne Mühe in wenigen Minuten durchspielen kann.

Wie beliebt ist Getting Over it als Speedrun-Spiel? Die Speedrun-Community in Getting Over It ist groß. Auf Speedrun.com ist das Spiel immerhin auf Platz 9 der meisten Runs und damit über Ikonen wie Super Mario World und Ocarina of Time.

Die magische Hürde in der “Glitchless”-Speedrun-Kategorie war die 1-Minute-Hürde. Jahrelang hat es keiner geschafft, das Spiel in unter 1 Minute durchzuspielen. Zumindest bis Blastbolt kam und im April einen neuen Meilenstein erreichte und das Spiel in 59,885 Sekunden durchgespielt hat.

Den Weltrekord von Blastbolt könnt hier sehen:

Ein “Old School RuneScape”-Spieler hingegen zeigt, dass man auch mit 771 Stunden einen Speedrun-Rekord aufstellen kann.

In den Kommentaren zu seinem Video wird Blastbolt wie ein Held gefeiert:

Wyatt Rose: Zweifelsohne einer der größten Erfolge der Speedrunning-Geschichte

Cubix015: Du bist eine Legende und eine Inspiration für die “Getting Over It”-Community

Davoroxi: Verdammt, am Ende wurde ich emotional. Absolut Wahnsinnig

Warum ist dieser Speedrun so besonders? Der Erfolg dieses Speedruns ist deshalb so spektakulär, weil sich seit dem ersten Speedrun 2017 die Strategien nicht geändert haben. Der Weg bleibt der gleiche, nur die Technik, die Präzision und das Können der Spieler steigt.

Auch die Zeit, in der Meilensteine in Getting Over It gebrochen wurden, ist spannend. Während zwischen dem ersten Rekord von 08:47 Minuten und dem Erreichen von unter 2 Minuten nur 3 Monate lagen, wurde die 1-Minuten-Marke erst nach 5 Jahren gebrochen.

