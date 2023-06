Das beste Koop-Spiel des Jahres 2021 ist auf Steam um 60 % reduziert, kostet gerade nur 16 €

Der Steam Summer Sale 2023 ist gestartet und hat mit It Takes Two „das Spiel des Jahres 2021“ für 16 Euro im Angebot.

Um welches Spiel gehts?

It Takes Two ist ein Koop-Spiel von Haze Light Studios, das im März 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S veröffentlicht wurde.

Das komplette Spiel wird im Splitscreen von zwei Spielern gespielt. Es erzählt die Geschichte des entzweiten Ehepaars Cody und May. Die beiden sind ständig am Streiten, ihre Beziehung bricht auseinander – ganz zum Leidwesen ihrer gemeinsamen Tochter Rosie.

Eines Tages wachen Cody und May auf und wurden auf magische Weise zu lebendigen Puppen verwandelt. Es beginnt ein chaotisches Abenteuer, dessen Reise sie nicht nur zu Menschen zurückverwandeln, sondern ebenfalls die Scherben ihrer zerbrochenen Beziehung aufsammeln soll.

Spielerisch bietet It Takes Two jede Menge Abwechslung. Ihr bekommt regelmäßig neues Spielzeug an die Hand, mit dem ihr euch durch die verschiedenen Level schlagt. Diese sind jeweils unterschiedlich gestaltet und führen euch vom Garten der Familie, über das Innere eines Baumes bis hin zu der Spielzeugburg der Tochter.

Was ist das für ein Angebot? Am 29. Juni startete der Steam Summer Sale 2023. Dieser bietet eine Vielzahl von Spielen für einen reduzierten Preis an und läuft bis zum 13. Juli.

Zu den reduzierten Spielen gehört auch It Takes Two. Statt 39,99 Euro kostet der Koop-Hit aktuell nur 15,99 Euro.

Hier geht es zu dem Angebot auf Steam

Spiel des Jahres 2021 und 95 % auf Steam

Wie beliebt ist It Takes Two? Das Koop-Spiel von Hazelight Studios kommt extrem gut an. It Takes Two sammelte schon zu Release fantastische Wertungen. Auch in der MeinMMO-Redaktion ist der charmante Titel sehr beliebt und landete in unserer Top-25 der besten Koop-Spiele 2023.

Auf Steam hat It Take Two über 109.000 Rezensionen, davon sind starke 95 % positiv. Spieler nennen es „ein großartiges Game“ und sagen, es sei „mit Abstand das beste Koop-Spiel“, das sie je gespielt haben.

Auch bei den Game Awards 2021 konnte It Takes Two überzeugen und gewann den Titel als „Spiel des Jahres“ – eine Auszeichnung, die nicht viele Spiele erhalten.

Außerdem ist It Takes Two nicht nur für Spieler interessant, die Online-Koop bevorzugen. Das Spiel gehört für die MeinMMO-Redaktion auch zu den coolsten Couch-Koop-Spielen 2023.