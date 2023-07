Spieler warnen: Eine Einstellung in Baldur’s Gate 3 könnte euer Spielerlebnis massiv beeinträchtigen

Auf das richtige Feeling wurde bei Baldur’s Gate sogar so viel Wert gelegt, dass man extra Spezialisten aus Film und Fernsehen anheuerte, welche auch bei den expliziten Szenen – von denen es in Baldur’s Gate bekanntlich einige geben kann – dafür sorgten, dass sich alle Beteiligten wohlfühlten:

Wer also Wert auf das „richtige“ D&D-Feeling legt, inklusive aller Frustrationen, der sollte zum Release am 3. August zuallererst nachsehen, ob der Haken bei den Karmischen Würfeln gesetzt ist und die Einstellung gegebenenfalls deaktivieren.

So kassierte er deutlich mehr normale und kritische Treffer als vorgesehen. Der Reddit-Nutzer fasst zusammen: Mit seinem Tank habe er bis zu 4-mal mehr Schaden kassiert, als vorgesehen (via 3DJuegos ).

Was war das Problem an den Karmischen Würfeln? Wie ein Reddit-Nutzer berichtet , hatte er sich für eine Reihe von defensiven Playthroughs im Early Access einen Tank gebaut und recht schnell eine Rüstungsklasse von 23 erreicht.

