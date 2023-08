Baldur’s Gate 3: Entwickler gibt 30 Minuten Tipps zu allen 12 Klassen mit Subklassen – Perfekt für Unentschlossene

Wir stellen euch in einem kurzen Video die 3 größten MMORPGs in Deutschland im Jahr 2023 laut Google vor.

Baldur’s Gate 3 erscheint am 03. August um 17 Uhr auf Steam für den PC und kommt am 06. September auch für die PlayStation 5. Das Rollenspiel war bereits seit 2020 im Early Access, der erste Akt war entsprechend schon länger spielbar.

Was ist das für ein Video? In dem englischen Video auf YouTube spricht Interviewer Todd Kenreck mit dem Lead Systems Designer Nick Pechenin vom Entwickler Larian Studios.

Kurz vor dem Release von Baldur’s Gate 3 am 03. August (PC / Steam) haben die Entwickler ein Video veröffentlicht, in dem der Lead Systems Designer einen kurzen Einblick in alle Klassen und Subklassen gibt.

