Spieler stellt Tier List der schwersten Bosse in Baldur’s Gate 3 auf – Im Top-Tier ist der erste Boss aus Akt 1

Wenn ihr den nicht verlieren wollt, müsst ihr euch die Kämpfe entweder vorher ansehen, viel Zeit in neue Spielstände investieren oder schlicht aus dem Kampf fliehen. Flucht ist etwas, das die meisten Spieler ignorieren, das im Ehren-Modus – ironischerweise – aber enorm wichtig ist. Und das Gesetz will es, dass ein Honour-Run möglichst bescheuert enden soll, nicht mit einem epischen Kampf: Spieler überlebt 80 Stunden im Honour-Mode, macht alles richtig, scheitert an einem Dialog

Ein Nutzer auf Reddit hat eine Tier List der stärksten Bosse im Taktiker-Modus aufgestellt. Der Eulenbär ist deswegen so weit oben, weil ihr in Akt 1 einfach noch zu schwach seid. Je weiter ihr kommt, desto machbarer werden die Bosse – mit einigen Ausnahmen.

Ein Trick hilft euch in den Bosskämpfen – So könnt ihr mehrere Zauber pro Runde wirken:

Warum ist der Eulenbär so schwer? Sobald ihr auf „Taktiker“-Schwierigkeit spielt, kann der Eulenbär als legendäre Aktion einen zweiten Eulenbären rufen. Das passiert direkt in seiner ersten Runde und im Regelfall schon, bevor ihr überhaupt dran seid.

