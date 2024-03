Baldur’s Gate 3: Spieler meistert 80 Stunden lang den Honour-Mode, versagt dann an einem einzigen Dialog 

In Baldur’s Gate 3 ist der Honour-Mode der härteste Schwierigkeitsgrad. Jeder noch so kleine Fehler, Bugs eingeschlossen, kann zum Game Over führen – was ein Spieler jetzt bitter erfahren musste.

Was ist der Honour-Mode? Wenn ihr eine besonders schwierige Herausforderung sucht, dann ist der Honour-Mode genau richtig für euch. In diesem Schwierigkeitsgrad habt ihr nur eine einzige Chance, ohne die Möglichkeit, das Spiel neu zu laden.

Jede Entscheidung muss daher gut überlegt sein, da es keine Möglichkeit gibt, Fehler zu korrigieren. Der Honour-Mode ähnelt also dem Hardcore-Modus anderer Spiele und es gibt keine Möglichkeit Save Scumming zu betreiben, wenn ihr zum Beispiel mit einem Würfelwurf unzufrieden seid.

Spoiler: Der Artikel enthält Story-Spoiler über Akt 3.

Wie ist der Run gescheitert? Auf Reddit schreibt der Spieler Daxtr0, dass er seinen 80-Stunden-Run im Honour-Mode auf die dümmste Art und Weise verloren hat. Sein Abenteuer im dritten Akt des Spiels endete nicht durch einen epischen Bosskampf, sondern durch einen fehlerhaften Dialog.

Er hatte bereits zweimal zuvor das Spiel durchgespielt und war zuversichtlich, dass er die Herausforderungen in Akt 3 bewältigen konnte. Gemeinsam mit der Gefährtin Lae’zel betrat er das Astralprisma, um Orpheus zu befreien.

Er begann mit dem Imperator über die Freilassung von Orpheus zu sprechen. Doch aus irgendeinem Grund beschloss er, die Lügen und Täuschungen des Imperators (die wahre Identität eures Wächters, der zu einem Gedankenschinder geworden ist) anzuprangern und sein Misstrauen ihm gegenüber auszudrücken – was sich für ihn als verhängnisvoller Fehler erwies.

Dazu schreibt der Spieler:

Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, es erschien mir einfach sinnvoll, dass mein Charakter dem Imperator vertrauen wollte, aber offensichtlich nicht konnte, weil er ein verlogener Mistkerl war. Er antwortete mit einigen Worten in zufälliger Reihenfolge, und der nächste Dialog wurde auf eine einzige Option reduziert: „Weiter“. Ich drückte den Knopf, und ich sah, wie mein Charakter die Steine [Nessersteine] dem Tintenfisch [Gedankenschinder] übergab! […] Wie, was? In nur wenigen Sekunden benutzt er die Steine, verschlingt Orpheus, rennt weg, das Elder Brain findet mich, ich werde in einen Tintenfisch verwandelt und das Spiel ist vorbei. […] Ich hätte ihm einfach auf der Stelle den Arsch verprügeln sollen. Ich Idiot… Daxtr0 auf Reddit

Zum Glück bin ich nicht so dumm

Vieler Spieler haben in den Kommentaren unter seinem Beitrag darauf hingewiesen, dass es sich um einen bekannten Bug im Spiel handelt, bei dem die Option Weiter nicht die tatsächlichen Dialogoptionen anzeigt, aus denen der Spieler eigentlich wählen kann. Der Spieler nahm an, dass der Weiter-Button die Konsequenz seiner Entscheidung war.

Ich bin mir nicht sicher, ob mich das glücklich macht oder mich sogar trauriger stimmt, dass dieser Bug ausgerechnet an einem so entscheidenden Punkt im Spiel aufgetreten ist, aber nun ja , schreibt Daxtr0 und bedankt sich noch für die Unterstützung von der Community.

