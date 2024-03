Baldur’s Gate 3: „Habe meine Frau 10 Minuten lang ausgelacht“ – Spielerin startet ersten Run, vertraut naiv einem Begleiter

Eine neue Spielerin in Baldur’s Gate 3 verfolgt in Akt 1 das Ziel, den Parasiten loszuwerden und vertraut dabei der Githyanki-Gefährtin – wofür sie ihr Partner aber auslacht. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

Achtung – Spoiler voraus! Der Artikel enthält Story-Spoiler über Akt 1.

Wem vertraut die Spielerin? Eine brandneue Spielerin hat Faerûn betreten und sorgt wohl für einige Lacher bei ihrem Partner, der die Geschichte auf Reddit teilte.

Die Spielerin (Name wurde nicht genannt) stellte laut ihrem Partner eine Frage: Ich nehme an, man entfernt den Parasiten im ersten Akt? Er erklärte ihr: Kein Spoiler, aber sei vorsichtig, mit wem du sprichst, um Hilfe zu bekommen. Nur einer hilft dir überhaupt weiter .

Die Spielerin war daraufhin fest überzeugt, dass ihr garantiert die Githyanki-Gefährtin Lae’zel helfen wird, weil sie ihr offensichtlich Vertrauen schenkte. Nach ihrer Rettung (Anfang Akt 1) behauptet Lae’zel nämlich zu wissen, wie man die Parasiten loswird.

Ich muss von Tashas grässliches Gelächter überwältigt worden sein, denn ich habe gut zehn Minuten lang über sie gelacht , schreibt ihr Partner auf Reddit.

Das Versprechen und die Realität

Was hat es damit auf sich? In Baldur’s Gate 3 seid ihr von einem Parasiten infiziert worden und es droht die Gefahr, dass ihr euch zu einem Gedankenschinder verwandelt. Euer Hauptziel ist, theoretisch in Akt 1 ein Heilmittel gegen den Parasiten zu finden.

Charaktere wie zum Beispiel Tante Ethel, Nettie, Raphael, die Goblin-Priesterin oder Volo versprechen euch, dass sie den Parasiten entfernen können.

Aber keiner von ihnen kann euch helfen, die Larven loszuwerden. Denn eure Parasiten werden durch eine spezielle Art von Magie geschützt.

Durch Volo könnt ihr allerdings einen der besten Buffs erhalten, wenn ihr ihn an eurem Auge herumbasteln lasst.

Wie möchte Lae’zel helfen? Die Githyanki-Gefährtin möchte, dass ihr euch zu der Githyanki-Krippe begebt und sie verspricht, dass es dort eine Methode gibt, die euch vom Parasiten befreit – genauer gesagt: die Maschine Zaith’isk.

Die angeblichen heilenden Eigenschaften oder die versprochene Reinigung durch das Gerät erweisen sich jedoch als Lüge, die den Githyanki vorgegaukelt wurde.

Die Maschine ist nämlich weder in der Lage, euren Parasiten noch den eines Gruppenmitglieds zu entfernen – auch, wenn dieser nicht magisch geschützt wäre. Denn in Wahrheit versucht die Heilerin Ghustil mit dem Gerät Zaith’isk die Infizierten zu töten und den Parasiten dadurch zu extrahieren, um die Larven zu erforschen.

Ihr habt aber die Möglichkeit, euch in Zaith’isk hineinzusetzen, um einen Buff für eure Illithiden-Kräfte zu erhalten, falls ihr diese nutzen möchtet.

Wie reagieren andere Spieler auf die Story? Die Community äußert sich unter dem Reddit-Beitrag über die Charaktere, die behaupten, den Parasiten entfernen zu können.

Ein Spieler bemerkt ironisch: Ich mag es, wie sie all diese ‘Ich kann dich heilen’-Charaktere einbringen, aber am Ende können sie es nicht lol.

Ein weiterer schreibt: Lae’zel hat vielleicht nicht meinen Parasiten geheilt, aber sie hat mich definitiv geheilt.

Einige Spieler diskutieren über beispielsweise Tante Ethels (Vettel) und Halsins Fähigkeiten und merken an, dass sie es theoretisch schaffen würden, einen normalen Parasiten zu entfernen. Doch es in diesem Fall nicht können (wegen des magischen Schutzes).

