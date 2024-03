Fieser Trick liefert euch kostenlos neue Shops in Baldur’s Gate 3, ist „Pflicht“ für den Honour Mode

In Baldur’s Gate 3 gibt es einen Trick, mit dem ihr die Inventare der Händler immer wieder zurücksetzen könnt, was besonders im Honour-Modus praktisch ist. Wir verraten euch, wie ihr das Ganze anstellt.

In Baldur’s Gate 3 sind Händler von großer Bedeutung. Ihr trefft im Verlauf des Spiels auf verschiedene NPCs, die unterschiedliche Items im Angebot haben, darunter Schriftrollen, Essen, Waffen, Ausrüstung und Tränke.

Einige Händler bieten allerdings teilweise eine zufällige Auswahl aus ihrem gesamten Gegenstandspool an, somit stehen euch nicht immer alle Items zu Verfügung, die sie eigentlich noch auf Lager hätten.

Werden die Inventare wieder aufgestockt? Die Inventare der Händler aktualisieren sich grundsätzlich nach einem Level-Aufstieg des Spielers und nach einer langen Rast. Das bedeutet, dass beim Erreichen eines neuen Levels die Waren bei den Händlern wieder aufgestockt werden.

Wenn das Inventar eines Händlers zurücksetzt wird, werden neue Gegenstände aus dem gesamten Pool des Händlers ausgewählt, und alle nicht zufällig generierten Gegenstände, die ihr zuvor gekauft habt, werden wieder verfügbar sein. Hinweis: Bestimmte einzigartige Gegenstände werden nicht wieder aufgefüllt.

Es gibt einen Trick, mit dem ihr noch mehr aus Händlern herausholen könnt. Ihr habt die Möglichkeit, die Inventare der Händler immer wieder zurückzusetzen – ohne auf ein Level-Up oder eine lange Rast warten zu müssen.

Ein Trick, um das Angebot der Händler immer wieder zu aktualisieren

So geht ihr vor:

Ihr geht zu Withers und setzt eure Klasse zurück.

Mit jedem erneuten Level-Aufstieg werden die Inventare der Händler zurückgesetzt.

Ihr levelt also ein Level hoch, geht zum Händler und levelt erneut ein Level, geht wieder zum Händler – und so weiter.

Das Gold könnt ihr theoretisch auch wieder von Withers klauen, falls ihr das möchtet. Er wird euch nicht dafür angreifen.

Warum ist das nützlich? Durch diesen Trick müsst ihr nicht mehr auf einen Level-Aufstieg warten oder eine lange Pause einlegen, um die Inventare der Händler zurückzusetzen. Zusätzlich könnt ihr euch endlos mit Tränken, Elixieren und Schriftrollen ausstatten, was besonders im Honour-Modus von Vorteil ist. In dem härtesten Schwierigkeitsgrad habt ihr nur eine Chance und könnt nicht Save-Scummen, wenn etwas gewaltig schiefgeht.

So verschafft ihr euch in Akt 1 direkt einen Vorteil: Der Händler Dammon in Akt 1 im Smaragdhain kann eine +1 Handarmbrust verkaufen, was allerdings zufällig ist und vom Level abhängig sein kann. Mit diesem Trick könnt ihr euch die Handarmbrust schon früh sichern.

Und Handarmbrüste sind für Klassen, die auf Geschicklichkeit basieren, sehr stark. Ihr könnt zwei davon tragen und habt somit schon früh zwei Angriffe pro Zug. Die eine Handarmbrust verwendet ihr als Aktion, die andere als Bonusaktion.

Ein hohes Charisma beeinflusst zudem auch den Kauf- und Verkaufswert von Items bei Händlern, was besonders hilfreich auch im Honour-Modus ist, weil dort die Preise bei Händlern noch einmal höher ausfallen.

Unter anderem als Paladin habt ihr ein hohes Charisma. Was die Klasse noch so gut macht, haben wir euch hier verraten: Warum ist der Paladin eigentlich die beliebteste Klasse in Baldur’s Gate?