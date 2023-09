Baldur’s Gate 3: Spieler zeigt, dass ihr euren Begleitern Schlimmeres antun könnt, als sie „nur“ zu töten

Begleiter sind eine wichtige Funktion in Baldur’s Gate 3. Die NPCs helfen euch im Kampf, haben eigene Geschichten und können sogar zu festen Partnern werden. Ein Spieler hat nun versucht, herauszufinden, wie man es sich am schnellsten mit den Begleitern vermasseln kann – mit überraschenden Ergebnissen.

Spoiler-Warnung: Wir behandeln hier Themen von den Geschichten der Begleiter, von denen ihr teilweise erst spät im Spiel erfahrt.

Darum ist wichtig, was Begleiter von euch halten:

Jeder der 10 Begleiter in Baldur’s Gate 3 hat einen „Zustimmungs-Counter“, der zeigt, wie sehr er oder sie euch mag. Ihr seht die Anzeige in ihren Charakterblättern.

Steht euch ein Charakter sehr nahe, erhaltet ihr neue Dialog-Optionen und könnt unter Umständen sogar eine Romanze mit dem jeweiligen Begleiter anfangen.

Sinkt die Zustimmung aber, kann es passieren, dass der NPC eure Gruppe dauerhaft verlässt. Das passiert etwa bei einigen Begleitern immer, wenn ihr Minthara rekrutieren wollt.

Das hat der Spieler herausgefunden: Ein Nutzer auf Reddit nutzt ein Script, um auszulesen, wie viel Ablehnung (oder korrekter: „negative Zustimmung“) bestimmte Handlungen bei den jeweiligen NPCs erzeugen.

Das Script sei zwar für die Version 1.0 gemacht, soll aber noch immer akkurat sein. Dabei hat sich der Spieler auf solche Entscheidungen beschränkt, die den meisten Negativ-Einfluss haben. Das Interessante: einen Begleiter zu töten, taucht dabei nicht auf.

Mord bringt lediglich -10 Zustimmung. Es scheint für eure Begleiter also gar nicht so schlimm zu sein, ihnen mal ein Messer in die Rippen zu rammen. Vielleicht, weil Lazarus sie ohnehin wiederbeleben kann. Mit anderen Entscheidungen kommen sie weniger gut zurecht:

Die schlimmsten Entscheidungen in Sachen Zuspruch Bei Astarion könnt ihr maximal 45 Zustimmung verlieren, wenn ihr „Untote kontrollieren“ auf ihn wirkt. -15 gibt’s, wenn ihr schlecht über sein Sexleben sprecht oder euch weigert, von ihm verwandeln zu werden, nachdem er aufgestiegen ist.

Schattenherz verliert 20 Zuspruch, wenn ihr sie Viconia ausliefert – was zu dem Zeitpunkt ohnehin egal ist.

Jaheira und Minsc erhalten jeweils -50 Punkte Zuspruch, wenn ihr einen von ihnen oder beide beim Tribunal im Tempel des Bhaal als Opfer anbietet.

Gale achtet euch um 30 Punkte weniger, wenn ihr ihm mehrmals magische Items verwehrt oder wenn ihr als Astarion spielt und leugnet, dass ihr ein Vampir seid.

Harte 100 Punkte Abzug gibt es bei Karlach, wenn ihr nach dem ersten Sex mit ihr sagt, dass das ein Fehler war.

Es gibt noch weitere Entscheidungen, die großen Widerspruch erzeugen. Wir haben lediglich die stärksten herausgesucht. Ihr findet die ganze Liste auf Reddit.



Mit genug Zustimmung bei Begleitern gibt’s sogar schlüpfrige Szenen:

„Das mit Karlach trifft hart“

Fans diskutieren unter dem Post über die verschiedenen Entscheidungen. Insbesondere der krasse Vertrauensverlust von Karlach trifft die Spieler offenbar sehr. Ein Nutzer meint: als er sich an einem Punkt gegen eine angefangene Romanze mit der Tieflings-Frau entscheiden hat, habe ihre anschließende Rede ziemlich geschmerzt.

Viele finden ihre Reaktion verständlich. Leute, die tödlich erkrankt sind, kennen laut den Kommentaren keine größere Angst, als von ihrem Partner verlassen zu werden. Karlach ist durch ihre höllische Maschine offenbar in einer ähnlichen Situation.

Dazu kommt, dass Karlach bereits zuvor verraten wurde von einem der Gegenspieler im Spiel. Hier gibt es übrigens ebenfalls 20 Punkte Abzug, wenn ihr den entsprechenden Gegner tötet, ohne sie mitzunehmen. Das kann durch einen Bug wohl auch passieren, wenn sie dabei ist.

Es gibt noch weitere Entscheidungen, wie etwa Gales Katze zu töten, was in einem relativen Betrag resultiert, der 10 % seiner Zustimmung beträgt. Wer das allerdings tut, dürfte bei Gale ohnehin schon so tief im Ansehen sein, dass es nicht zu den härtesten Entscheidungen zählt.

Dass ausgerechnet Karlach die Community so mitnimmt, ist allerdings keine große Überraschung. Die Barbarin zählt zu den liebstn Begleitern, hat aber ein undankbares Ende:

Baldur’s Gate 3: Neues Ende für Karlach kommt, soll alles besser machen