Baldur’s Gate 3: Seit Patch 3 macht euch ein Ochse die Romanze mit Karlach kaputt – So umgeht ihr den Bug

Karlach gilt vor allem deswegen als so beliebt, weil sie von allen Charakteren am offensten ist. Sie sagt sehr direkt, was sie denkt und erwärmt mit ihrer offenen Art die Herzen der Spieler. Und … naja, sehr buchstäblich durch ihre Höllenmaschine. Andere sind da deutlich hinterhältiger:

Wirkt den Zauber, noch ehe der Kampf beginnt und schickt Karlach – oder einen anderen Charakter mit viel Stärke – durch die Tür. Nutzt dann die Fähigkeit „Stoßen“ und bringt Dammon so aus der Gefahrenzone. Anschließend könnt ihr euch in Ruhe um den Schleim kümmern.

Das entdeckt ihr erst am Ende der Geschichte mit dem Ochsen. Durch den Bug kann es aber passieren, dass sich der Ochse schon in Akt 2 im Gasthaus des Letzten Lichts verwandelt. Da Dammon hier direkt neben ihm steht, ist er das erste Ziel und stirbt quasi sofort.

