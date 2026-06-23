Palworld hätte fast die PS5 meines Freundes abgefackelt, weil wir es beim Bauen übertrieben haben

Zusammen mit einigen Freunden hat sich MeinMMO-Redakteurin Jasmin einen eigenen Server in Palworld gemietet. Dort haben sie die Baubeschränkungen minimiert, was fast zum Verlust eines Mitspielers geführt hätte.

In Survival-Spielen kommt es häufig vor, dass man sich die Aufgaben aus einem Server aufteilt:

Einige sind fürs Bauen zuständig

Andere wiederum erkunden oder sammeln Ressourcen

Manch eine Person sorgt für das Basis- und Truhen-Management

Gerade beim Basenbau verlässt man sich auf seine Kollegen, dass sie das Gebäude möglichst effizient, aber auch dekorativ ansprechend gestalten. Das weiß ich bei meinen Freunden besonders zu schätzen, denn sie haben jedem Mitspieler im Gebäude eine eigene Etage gewidmet, sodass jeder sich selbst einrichten konnte. Das führte von wohnlichen Wohnzimmern über gemütliche Schlafzimmer bis hin zu Escape- und Folterräumen.

Doch darüber hinaus haben sie sich an ein Experiment gewagt, das fast die PS5 meines Freundes gecrasht hätte. Für dieses Projekt investierten sie mehrere Stunden Bauzeit und einiges an Materialien, doch am Ende hat es sich gelohnt.

Video starten Palworld hat endlich einen Release-Termin für 1.0 und zeigt die finale Version im Trailer Autoplay

PS5 setzt Begrenzung für die Turmhöhe

Ihr Ziel war klar: einen möglichst großen Turm bauen, um möglichst alles überblicken zu können. In der Entfernung entdeckt man einige Dinge, beispielsweise den großen Baum, der wohl für das große Finale von Palworld eine Rolle spielen wird.

Dafür hatten sich unsere zwei großen Bauer möglichst viel Material geschnappt und sind auf unser Gebäude geklettert. Dort haben sie mit vier Wänden möglichst lang probiert, in die Senkrechte zu gehen.

Da sie irgendwann einmal nicht mehr so lange klettern konnten, da die Ausdauer zur Neige ging, hatten sie Zwischenplattformen im Inneren gebaut und Fenster nach außen gelassen. So konnten auch wir anderen, die irgendwann mal von der Spitze des Turmes schauen wollten, hinterherkommen.

So sieht der Turm von unten aus. Um hochzukommen, muss man fliegen und auf Plattformen pausieren, Ganz oben hat man eine tolle Aussicht. Soooo klein sieht alles von oben aus.

Dazu sei allerdings gesagt: Um den Turm möglichst hoch zu bauen, hatte der Inhaber des Servers die Baubeschränkungen auf das Kleinste minimiert. Auf normalen Servern ist es gar nicht möglich, so viele Baumaterialien zu verwenden. Deshalb war es hier wirklich ein Ausnahme-Experiment, das ihr auf eigenen Servern selbst durchführen könnt.

Doch irgendwann mal waren gar nicht das Material oder der Server die Grenze, sondern die PS5 meines Freundes. Er war nämlich einer dieser zwei Erbauer und fing an, sich darüber zu beklagen, dass die Bildrate deutlich in die Knie ging.

Irgendwann einmal war seine Performance so schlimm, dass sie den Höhenbau abbrechen mussten. An die Spitze setzten sie dann eine kleine Plattform mit Überdachung und Stuhl an der Ecke, damit man die Aussicht möglichst in Ruhe genießen konnte.

Habt ihr auch schon mal so wilde Experimente beim Bauen durchgeführt? Wie sieht es bei euch in anderen Spielen wie zum Beispiel Minecraft aus? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Palworld feiert demnächst seinen vollen Release. Damit ihr auf die Vollversion möglichst gut vorbereitet seid, solltet ihr euch den folgenden Artikel nicht entgehen lassen: Palworld 1.0: Alle Infos zu Release, Roadmap und Features des neuen Updates