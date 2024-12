Throne and Liberty Update 1.10.0 bringt neue Waffe und Runensystem – Patch Notes auf Deutsch

Am 05. Dezember 2024 gehen die Server von Throne and Liberty für ganze 8 Stunden offline, um die große Inhaltserweiterung von Update 1.10.0 aufzuspielen. MeinMMO hat die offiziellen, deutschen Patch Notes für euch.

Bis wann sind die Server offline? Die Server von Throne and Liberty sind laut playthroneandliberty.com seit 7:30 Uhr deutscher Zeit offline. Insgesamt soll die Wartung etwa 8 Stunden andauern. Ihr könnt das MMORPG also erst wieder ab 15:30 Uhr spielen. In der Vergangenheit waren die Entwickler jedoch meist schneller fertig, was die Updates betrifft. Ihr könnt also auch schon etwas vor der angekündigten Zeit versuchen, auf die Server zu kommen.

Heute steht das große Inhaltsupdate 1.10.0 für Throne and Liberty an, das auf einen Schlag gleich viele neue Dinge ins Spiel einführt. Wenn ihr selbst nachschauen wollt, wie es um die Server von Throne and Liberty steht, könnt ihr das einfach tun. Die Entwickler geben aktuelle Informationen zum Server-Status entweder auf dem offiziellen X-Kanal von Throne and Liberty oder im Server-Status-Bereich vom offiziellen Discord-Kanal bekannt.

Auch die offizielle Website des MMORPGs bietet eine Übersicht zum aktuellen Server-Status. Diese Übersicht findet ihr auf. playthroneandliberty.com. Im Folgenden findet ihr die offiziellen Patch Notes von 1.10.0.

Patch Notes für Update 1.10.0

Neue Waffe: Der Speer

Der Speer spezialisiert sich darauf, gegnerische Schwächen für schnellere Eliminierungen auszunutzen. Nutzt CC und nehmt euren Gegnern mit den einzigartigen Fertigkeiten des Speers die Verteidigung. Gale Rush überwindet jede Distanz auf dem Schlachtfeld, während ein gut abgepasster Wurfspeer jedem Gegner ein Ende setzt. Der Speer ist eine mächtige Waffe, die sich exzellent für beinahe jeden Spielstil eignet.

Verteidigungskonter: Bestimmte Speerfähigkeiten deaktivieren gegnerische Verteidigungsfähigkeiten bis zu 6 Sekunden lang.

Schwächungsstapel: Schaden über Zeit auf Zielen stapeln, um Gegnern ein explosives Ende zu bereiten.

Bedingungsfähigkeiten: Einige Fertigkeiten haben Verteidigungseffekte, wenn sie auf ein verbündetes Ziel angewandt werden, während sie sich bei feindlichen Zielen offensiv verhalten.

Dimensionsprüfungen

Stellt euch der Herausforderung eurer Lieblingsdungeons auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Je nach eurem gewählten Schwierigkeitsgrad begegnen euch im Dungeon höhere Gegnerwerte, schwierigere Bossmechanismen und zusätzlich angewandte Effekte. Schließt höhere Stufen ab, um euren Beitrag zur Rangliste zu leisten und Saisonbelohnungen zu erhalten. Dimensionsprüfungen können wiederholt gespielt werden und für die Teilnahme fallen keine Kosten an.

Jede Woche sind zwei Dimensionsprüfungen verfügbar. Die Auswahl ändert sich jeweils während der wöchentlichen Wartung.

Um an der Dimensionsprüfung teilzunehmen, müssen Spieler den 2-Sterne-Dungeon desselben Namens mindestens einmal nach diesem Update abgeschlossen haben. Der Gruppenanführer entscheidet, welche Phase des Dungeons betreten wird. Gruppenmitglieder müssen ein Kampfkraftminimum erfüllen, um Zugang zu erhalten. Der Timer beginnt erst, wenn die Spieler mit den Zeitwürfeln in den Dimensionsprüfungen interagieren. Es gibt kein Zeitlimit, um eine Stufe abzuschließen, aber weitere Stufen werden basierend auf der Abschlusszeit freigeschaltet.

Zukünftige Dimensionsprüfungen können vom Gruppenanführer, basierend auf vorherigen Abschlussmeilensteinen, auf höheren Schwierigkeitsgraden gestartet werden.

Schließt zusätzliche Stufen ab, um neue Runen zu erhalten und bei den Dimensionsprüfungserfolgen sowie der saisonalen Rangliste voranzukommen!

2-Sterne-Dungeon: Folterkammer der Schreie

Die Arkeum-Legion und der Orden von Sylaveth haben sich zusammengetan, um in der Schattenkrypta eine Folterkammer zu entwickeln. Ihr finsteres Ziel: Informationen erlangen, um den Widerstand zu zerschlagen. Es liegt an euch, Kaligras, den obersten Folteringenieur hinter dieser fürchterlichen Operation, aufzuhalten.

Stellt euch der Dunkelheit, bezwingt die albtraumhaften Kreaturen und überlebt Kaligras’ Ansturm, um heiß begehrte Gegenstände zu erhalten. Ihr werdet euch gut koordinieren und die Blutphiolen in seiner Arena im Auge behalten müssen, um zu überleben – aber die Phantomwolf-Kniebundhose und die Schattenpflücker-Hose sind die Herausforderung wert.

Kriegsspiele

Organisiert durch Kriegsspiele eure eigenen Wettkampfspiele mit individueller Teamzusammenstellung. Haltet Freundschaftskämpfe ab, trainiert mit eurer Gilde oder ladet beliebige Spieler in den Kampf ein. Messt euch mit Spielern von eurem eigenen sowie von anderen Servern in eurer Region.

Erstellt private oder öffentliche Matches eurer Wahl auf Segensstein- und Zerwürfnisstein-Konfliktkarten. Bis zu 4 Teams individueller Größe können sich Kopf an Kopf messen. Ihr könnt auch andere Spieler dazu ernennen, individuelle Teams zu verwalten.

Schaut euch eine Liste der laufenden oder in Vorbereitung befindlichen Kriegsspiele und nehmt an ihnen teil. Ihr dürft euch nur in einem Kriegsspiel-Warteraum gleichzeitig befinden.

Zuschauer willkommen! Seht euch das laufende Spiel über den Beobachtermodus an, ohne dabei gesehen zu werden.

Runensystem

Eine neue Methode, um Ausrüstung weiter zu verstärken, ist da: das Runensystem!

Runenfassungen wurden für Waffen und Zubehör epischen Grades hinzugefügt. Stattet einen Ausrüstungsgegenstand mit Runen aus, die zum Typ der offenen Runenfassung passen, um dem Gegenstand zusätzliche Werte zu verleihen. Runensynergien können aktiviert werden, je nachdem, in welcher Reihenfolge die Runen in den Gegenstand eingesetzt wurden. Runensynergieeffekte werden ausgelöst, wenn alle Fassungen mit Runen besetzt sind, die zum Synergiemuster passen. Effekte basieren auf der Rune mit der niedrigsten Klasse, die auf einem Gegenstand ausgerüstet ist.

Über das Menü „Runenverwaltung“ könnt ihr auf eure Runen zugreifen und sie anpassen. Dieses Menü wurde am unteren Rand des Kontextmenüs für einzelne Ausrüstungsgegenstände hinzugefügt.

Schaltet Runenfassungen frei, indem ihr mit Sollant zahlt und den Fassungstyp auswählt. Runen müssen zum Fassungstyp passen, um ausgerüstet zu werden. Der Fassungstyp kann später gegen eine Sollant-Gebühr geändert werden.

Ihr könnt Runen in verschiedenen Inhalten erhalten, darunter auch die neuen Dimensionsprüfungen.

Runen eines bestimmten Typs und Werts besitzen Klassenstufen. Sobald ihr eine Rune erhalten habt, werden sich zusätzlich erhaltene Runen garantiert auf derselben Stufe oder höher befinden, sofern die Inhalte wie z. B. Dimensionsprüfungen Runen derselben oder höherer Klasse bieten. Beispiel: Wenn ihr eine Rune vom Typ Halskettenverteidigung auf Stufe 5 für den Nahkampfverteidigung-Wert erhaltet, werden alle zukünftig erhaltenen Runen in den Dimensionsprüfungen für diesen Typ und Wert auf mindestens Stufe 5 sein.

Runen besitzen überdies Grade. Höhere Grade erhöhen die maximale Stufe für diese Rune.

Durch den Abschluss der fünften Stufe der Dimensionsprüfungen könnt ihr Chaosrunen erhalten, eine Art von Rune, die mit maximaler Effektivität und stärkeren Boni fallengelassen wird, allerdings auch Nachteile mit sich bringt. In einem Ausrüstungsgegenstand kann jeweils nur eine Chaosrune platziert werden. Sie fungieren als Joker für die Aktivierung von Runensynergien.

Ungenutzte Runen können in Runenfragmente aufgelöst werden oder durch Substanzumwandlung in andere Gegenstände umgewandelt werden. Mit diesen Runenfragmenten können zusätzliche Runenkisten hergestellt werden.

Materialumwandlung

Materialumwandlung ist ein neues System, mit dem eine Vielzahl an Gegenständen in Material für andere Gegenstände umgewandelt werden kann. Gebundene Ausrüstung oder Runen können in die Umwandlung einbezogen werden, um den potenziell ausgegebenen Gegenstand, basierend auf dem Gesamtwert der verbrauchten Gegenstände, zu erhöhen.

Durch Materialumwandlung von Ausrüstungsgegenständen kann neue Ausrüstung erschaffen werden, deren Grad von den verbrauchten Gegenständen abhängt.

Durch Materialumwandlung von Runen können neue Runen oder Runenfragmente erschaffen werden, basierend auf dem Gesamtwert der verbrauchten Runen.

Das Menü zur Materialumwandlung findet ihr im Hauptmenü unter dem Abschnitt „Gegenstand“.

Neuer Wert: Standhaftigkeit

Ein neuer Hauptwert wurde eingeführt: Standhaftigkeit.

Erhöht euren Standhaftigkeit-Wert, um eure Vitalität erheblich zu erhöhen und dabei euren Grundschaden, eure Magieverteidigung, die Nahkampf-/Magie-/Fernkampfausdauer und die CC-Resistenz zu verbessern.

Zu Beginn bilden Wertboni auf Speerwaffen den Hauptweg zur Erhöhung des Standhaftigkeit-Werts.

Angelkodex

Unerschrockene Angler von Solisium, freut euch! Ein neuer Angelkodex wurde dem Spiel hinzugefügt. Ihr findet ihn über das Hauptmenü im Inhaltsabschnitt.

Der Angelkodex zeichnet die Fische auf, die ihr bei euren Angelabenteuern entdeckt habt, und zeigt euch Informationen über eure Fänge.

Zudem bietet der Angelkodex neue Belohnungen für die Entdeckung all dessen, was die Gewässer Solisiums zu bieten haben – darunter Gegenstände, Titel und andere neue Angel-Sammelgegenstände.

Zusätzlich wurden die visuelle Darstellung von Angelstellen und die Kategorisierung von Angelgegenständen im Inventar verbessert.

Allgemein

Sammlungskodex: Die Oberfläche des Kodex wurde überarbeitet und zum Abschluss von Kodexsammlungen wurden neue Gegenstände hinzugefügt.

Gruppeneinladung-Einstellungen: Optionen wurden hinzugefügt, um Gruppeneinladungen aus verschiedenen Quellen automatisch abzulehnen. Ihr könnt eure Gruppeneinladungen einschränken, um nur Einladungen von Spielern aus eurer Gilde, Allianz oder Freundesliste zu erhalten.

Gilden: Die Option und Liste „Feindliche Beziehung“ wurde aus den Gildenbeziehungen entfernt.

Domänen-Events: Die Anmeldung zu einem Domänen-Event aktiviert nun standardmäßig die automatische Gruppensuche, um die Gruppenbildung in diesen Events zu unterstützen.

Dungeons: Die Anzahl der vergebenen Abgrundvertrag-Marken beim Abschluss von Dungeons auf Stufe 20–40 wurde verringert.

Gilden: Die Anzeige von Gildenstufen und Erfahrung im Gilden-UI wurde korrigiert.

Eventkalender

Es wurden mehrere Korrekturen am Eventkalender im Spiel vorgenommen, um falsche Zeiten, ausgelöst durch die Zeitumstellung, und Probleme zu beheben, die in den 1.8.0-Updates bemerkt wurden. Bitte seht euch kurz euren Eventkalender im Spiel an!

Serverübergreifende Eroberungsschlachten finden nun wöchentlich um 21:00 Uhr (lokale Serverzeit) statt. Dabei wird die Hälfte während jeder serverübergreifenden Eroberungsschlacht verteilt.

Kampf

Die Stufengrenze der Waffenbeherrschung wurde von 16 auf 20 Stufen erhöht.

Konfliktmodus: Spieler können in Konfliktmoduszonen nun Kämpfe mit anderen Spielern durch den Einsatz von Fertigkeiten beginnen, statt den PvP-Kampf über das automatische Angreifen beginnen zu müssen.

Arena: Spieler stellen nun zu Beginn von Arenakämpfen ihre TP und Mana vollständig wieder her.

Dungeon: Dröhnender Tempel: Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler gelegentlich feststecken und König Chimäre nach Einsatz einer der Bossmechaniken nicht angreifen konnten.

Ausdauer: Es wurde eine Teilbehebung vorgenommen, um eine extrem niedrige Wertskalierung von Ausdauer aufgrund der eingeführten Debuffs zu verhindern. Zusätzliche Anpassungen der Werteberechnung bei Debuffs werden in zukünftigen Updates eingeführt. Diese vorübergehende Fehlerbehebung soll die aktuellen Probleme lösen, bei denen die Ausdauer in einigen Kampfsituationen unter Null sinkt.

CC-Immunität: Die Berechnung für Crowd-Control-Immunität wurde abhängig von dem CC-Typ und den bestehenden CC-Effekten auf dem Charakter angepasst. Kollisionen lösen CC-Immunität am schnellsten aus. Betäuben, Schlaf und Angst lösen CC-Immunität am zweitschnellsten aus. Andere weniger gewöhnliche Effekte lösen CC-Immunität langsamer aus.

Schwert: Die Menge des von verschiedenen Fertigkeiten erhaltenen Beitrags wurde erhöht.

Zauberstab: Die Menge des von verschiedenen Fertigkeiten erhaltenen Beitrags wurde erhöht.

Langbogen

Blitzpfeil: „Blitzwelle“-Spezialisierung: Der Schadenseffekt durch diese Spezialisierung wurde entfernt. Es wird nun nur die effektive Reichweite der Heilung erhöht, die Verbündeten gewährt wird.

Ergebener Schild: Es wurde ein Schadensverringerungseffekt hinzugefügt.

Zweihänder

Gaiasturz: Der Schaden gegen Monster wurde um 100 % erhöht.

Stab

Höllischer Meteor: Der Schaden gegen Monster wurde um 40 % erhöht.

Eisgebundenes Grab: Der Effekt von „Frost entfernen“ wurde aus der Spezialisierung in die Grundfunktion der Fertigkeit verschoben. Kann nun auf den Wirker angewandt werden, um bei sich selbst Frost zu entfernen.

Eisgebundenes Grab: „Ice Armor“-Spezialisierung: Ersetzt die vorherige „Frost entfernen“-Spezialisierung. Ice Armor gewährt dem eisgebundenen Grab nun eine Abklingzeitsenkung.

Reihen-Brandbomben: „Fokussierte Feuerbomben“-Spezialisierung: Die Dauer des Erholungseffekt-Debuffs wurde von 6 Sekunden auf 3 Sekunden verringert.

Zauberstab

Strahl des Verderbens: Der Schaden gegen Monster wurde um 30 % erhöht. Es wurde ein Fehler behoben, durch den „Strahl des Verderbens“-Effekte weiter sichtbar waren, nachdem der Wirker gestorben war.

UI

Gilden: Es wurden 10 neue Arten von Gilden-Pins zum Markieren der Karte hinzugefügt.

Chat: Das Eingabefeld des Chats kann jetzt verschoben und vom Chatfenster getrennt werden.

Rangliste: Charakter, die von Servern übertragen oder gelöscht wurden, tauchen nicht mehr in den Ranglisten auf.

UI: Es wurde eine Ping-Anzeige hinzugefügt, die auf dem UI angezeigt werden kann. Anzeigeoptionen finden sich in den Einstellungen.

UI: Es wurde ein irreführendes Fertigkeiten-UI entfernt, das mit zukünftigen Inhalten zu tun hatte.

Konsole

Das Scrolltempo mit dem rechten Stick wurde optimiert, damit es auf allen Bildschirmen gleich schnell ist.

Die Beschleunigung von Eingaben auf dem Steuerkreuz wurde optimiert.

Eingaben mit dem linken Stick sind nun konsistenter mit den Steuerkreuz-Eingaben.

Die Suchinteraktionen im Auktionshaus wurden für Controller verbessert.

Der Ausrüstungsverstärkung wurde eine horizontale Schleife für die Bildschirmnavigation hinzugefügt.

Die Navigation für die Titeländerung auf dem Charakterbildschirm wurde für Controller verbessert.

Was wurde zuletzt in Throne and Liberty verändert? Throne and Liberty wird regelmäßig mit neuen Inhalten und Updates versorgt. Der vergangene Patch zielte vor allem auf die Fehlerbehebung ab. Unter anderem wurde der fehlende Loot bei den Erzbossen behoben. Alle Informationen zum letzten Patch findet ihr hier: Throne and Liberty: Patch Notes für Update 1.8.4 – fixt fehlenden Loot bei Erzbossen und Bugs bei Burgbelagerungen