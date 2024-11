Throne and Liberty: Server Status für Wartung am 28.11. – Update 1.8.4 behebt Problem mit fehlendem Loot

Am 28. November 2024 gehen die Server von Throne and Liberty für 3,5 Stunden offline, um die Neuerungen von Update 1.8.4 auf die Welten des MMORPGs zu spielen. MeinMMO hat die offiziellen, deutschen Patch Notes für euch.

Bis wann sind die Server offline? Laut playthroneandliberty.com sind die Server von Throne and Liberty seit 7:30 Uhr unserer Zeit offline, die Wartung soll 3,5 Stunden dauern. Demnach soll das MMORPG wieder ab 11:00 Uhr erreichbar sein. Allerdings hatten die Wartungsphasen zuletzt teils deutlich kürzer angedauert, als angekündigt.

Im Zuge der Wartung spielen die Entwickler Update 1.8.4 von Throne and Liberty auf allen Plattformen auf. Falls ihr selbst prüfen möchtet, wie es um die Server des MMORPGs bestellt ist, könnt ihr das leicht tun. Aktuelle Meldungen zum Server-Status findet ihr entweder auf dem offiziellen X-Kanal von Throne and Liberty oder im Server-Status-Bereich vom offiziellen Discord-Kanal.

Zudem gibt es auf der offiziellen Webseite des MMORPGs eine Übersicht zum aktuellen Server-Status, ähnlich wie bei Lost Ark. Ihr findet diese Übersicht auf playthroneandliberty.com. Im Folgenden findet ihr die offiziellen Patch Notes von 1.8.4.

Der MeinMMO/GameStar-Talk zu Throne and Liberty:

Throne and Liberty: Offizielle Patch Notes für Update 1.8.4

Allgemein

Verwandlung: Es wurde ein Problem behoben, das dazu geführt hat, dass sich die Gesundheit ungewöhnlich schnell regeneriert hat, weil die globale Abklingzeit für die Verwandlung entfernt wurde.

Erbosse: Ein Problem wurde behoben, durch das die Königin Bellandir und Tevent nicht die erwarteten Beutegegenstände abgegeben haben.

Dynamische Events: Ein Problem wurde behoben, wodurch das Fest des Feuers und die Aufhebung des Mondlichtzaubers-Events nicht ordnungsgemäß gestartet werden konnten.

Domänen: Dunkle Zerstörer: Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Domänen-Portale für dieses Event nicht ordnungsgemäß erschienen.

Controller: Der Text am Anfang des Anmeldebildschirms wurde korrigiert, wenn du versuchst, die Schaltfläche „Spiel eingeben“ zu verwenden.

Burgbelagerung

Die Geometrie der Burg Felswacht wurde angepasst, um einen unbeabsichtigten, vorzeitigen Zugang zum Innenhof über die westlichen Mauern zu verhindern.

Das Problem wurde behoben, wodurch Gilden am Ende der Belagerung Luzent nicht richtig verteilen konnten.

Ein Problem wurde behoben, wodurch keine Plündersteine erbeutet werden konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem Charaktere im Boden der Burg Felswacht verschwinden konnten.

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.