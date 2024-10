Throne and Liberty: Haunted Labyrinth Guide – So schafft ihr den Dungeon Schritt für Schritt

In Throne and Liberty findet derzeit das Halloween Event mit dem Event-Dungeon Heimgesuchtes Labyrinth und dem Event-Boss Embergourd statt. MeinMMO verrät euch, wie ihr den Event-Dungeon bezwingen könnt.

Haunted Labyrinth: In Throne and Liberty gibt es derzeit den neuen Event-Dungeon Heimgesuchtes Labyrinth. Dabei handelt es sich um einen Dungeon der Stufe 50, den ihr nur mit einer Stärke von 1.600 betreten dürft. Das Öffnen der Boss-Kiste kostet euch einen Candy Corn. Das ist die neue Event-Währung, die ihr während des Events erhalten könnt.

Um zum Event-Boss zu gelangen, müsst ihr erst durch ein Labyrinth mit verschiedenen Aufgaben laufen und diese absolvieren. Zudem besitzt der Boss Embergourd drei Mechaniken und ein festes Angriffsmuster. MeinMMO zeigt euch den Weg zum Endgegner und verrät, wie ihr ihn besiegen könnt.

Der Weg durch das Labyrinth im Halloween Event-Dungeon

Den Schlüssel finden: Um zum Event-Boss zu gelangen, müsst ihr erst einen Parkour mit vielen Aufgaben bewältigen. Als Erstes sollt ihr in einem Raum voller Kurbisse den Schlüssel finden. Am besten habt ihr einen Tank dabei, der die Monster zu sich zieht und ablenkt, während die anderen nach dem Schlüssel in den Kürbissen suchen. Hat einer der Spieler den Schlüssel gefunden, bekommen alle eine Benachrichtigung.

Kürbis-Wagen: Anschließend gelangt ihr zu einem Kürbis-Wagen, mit dem ihr weiterfliegen könnt. Doch auf der Strecke geht ihm das Benzin aus. Die drumherum liegenden Kürbisse füllen ihn wieder auf. Lauft zu einem Kürbis, tragt ihn zum Wagen und interagiert mit seinem Mund, um ihn mit Kürbis-Benzin zu befüllen.

Während der weiteren Reise mit dem Kürbis-Wagen erscheinen zwei Kürbissoldaten, die einen Wutangriff ausführen. Diesen müsst ihr mit der Block-Taste parieren, sonst fallt ihr vom Gefährt und sterbt.

Mini-Boss-Mechanik: Danach trefft ihr auf einen Mini-Boss. Dieser lässt drei Kürbisköpfe erscheinen, die jeweils einen Spieler verfolgen. Diese müssen zu den Grabsteinen gelockt werden.

Zudem sucht er sich einen zufälligen Spieler aus und wirft kleine Kürbisse auf ihn. Wenn andere Spieler in der Nähe stehen, springt der Kürbis auf sie über. Haltet euch also fern von eurem Mitspieler.

Des Weiteren lässt er zwei Linien auf dem Boden erscheinen und platziert danach einen Kürbis, der anschließend einen kegelförmigen Feuerschwall ausstößt. Am besten achtet ihr auf die Markierung auf dem Boden und weicht dieser aus, bevor der Kürbis Feuer spuckt.

Dann habt ihr den Mini-Boss besiegt und dürft im Dungeon fortfahren.

Kürbisrollen-Falle: Die letzte Hürde erinnert etwas an Indiana Jones. Ihr müsst euch als Kürbis durch einen langen Gang rollen. Allerdings kommt euch ein großer Kürbis entgegen, dem ihr ausweichen könnt, indem ihr euch rechtzeitig in die Einbuchtungen der Fenster quetscht. So könnt ihr den großen Kürbis passieren lassen, ohne erwischt zu werden. Schafft es auch nur einer des Teams bis ans Ende, dürfen anschließend alle gefahrlos den Gang entlangrollen.

Danach wartet der Event-Boss Embergourd mit drei Mechaniken und einigen Angriffsmustern auf euch.

Haunted Labyrinth: Embergourd Halloween Event-Boss Mechaniken

Der Event-Boss hat drei verschiedene Mechaniken, die euch MeinMMO alle vorstellt, damit ihr ihn besiegen könnt.

Kürbislaternen

Es werden drei Laternen in der Arena platziert, gleichzeitig hüllt sich der Boss in ein Schild. Die Spieler müssen die Laternen in Richtung des Bosses schieben, damit der Schild gebrochen wird und man Schaden am Boss verursachen kann.

Schaffen die Spieler das nicht rechtzeitig, so explodieren die Laternen, was die Gruppe betäubt und erheblichen Schaden verursacht. Zudem behält der Boss sein Schild, welches nun mühsam durch viele Angriffe zerstört werden muss.

Kürbis-Welle

Der Boss lässt drei Wellen von Kürbissen auf die Spieler los. Platziert euch am besten ganz hinten, denn so habt ihr den besten Überblick. Manche von den Kürbissen sind nämlich heller als andere. Auf diese müsst ihr zulaufen, dann verwandelt ihr euch selbst in einen Kürbis.

Wer am Ende der Wellen kein Kürbis ist, wird von der gewaltigen Explosion erwischt, die erheblichen Schaden verursachen kann.

Fliegen-Verwandlung

Hat der Boss nur noch wenig Lebenspunkte, so verwandelt er alle Spieler in Fliegen und platziert sie an den Rand der Arena. Euer Ziel ist es jetzt so schnell wie möglich auf den Boss zuzufliegen und den Fledermäusen dabei auszuweichen, die eure Flugbahn durchkreuzen.

Auf dem Boden leuchtet ein kreisförmiges Licht auf, erreicht dies den kleinen Ring um den Boss herum, müsst ihr die vorgesehene Taste in eurer Fähigkeitsleiste drücken, um den neuen Skill zu verwenden, mit dem ihr auf dem Boden landet. So verhindert ihr festgehalten zu werden. Drückt die Taste erneut, um weiterfliegen zu können.

Schafft ihr es nicht rechtzeitig zum Boss, bevor er seinen Angriff loslässt, erhaltet ihr Schaden. Tatsächlich könnt ihr es auch zeitlich zum Boss schaffen, ohne mit der extra Fähigkeit zwischenzulanden.

Emberground ist der Endboss vom Heimgesuchten Labyrinth.

Haunted Labyrinth: Embergourd Halloween Event-Boss Angriffsmuster

Abgesehen von seinen Mechaniken, folgt der Event-Boss einem gewissen Angriffsmuster, welches immer dieselbe Reihenfolge einhält:

Feuerbälle > Ziehen > Feuerbälle > Magmakanone > Feuerkegel

Feuerbälle

Der Boss wirft nacheinander drei Feuerbälle auf die Person, die mit einem orangen Licht markiert ist. Das ist sein Basisangriff. Der Heiler könnte auf die markierte Person ein Auge haben, um ihm zu helfen, wenn er es benötigt.

Ziehen

Wenn er seine Hände hebt, zieht er alle Spieler an sich heran. Danach leuchtet ein Bereich um den Boss herum orange auf dem Boden auf, der explodiert. Anschließend folgt ein weiterer orange-farbener Ring entlang der äußeren Ränder des ersten Kreises, der Schaden verursacht. Sprintet nach dem Ziehen schnell vom Boss weg und lauft dann wieder zu ihm hin, um den zweiten orangen Ring zu entfliehen, damit ihr nicht getroffen werdet. Ihr könnt auch Fähigkeiten nutzen, die euch teleportieren.

Magmakanone

Dies ist der Wutangriff des Bosses. Er lädt eine Magmakanone auf und feuert diese auf zufällige Spieler. Ihr könnt diesen Angriff mit eurer Blockfähigkeit parieren.

Um korrekt zu blocken, müsst ihr den Moment abpassen, indem der große violette Kreis immer kleiner wird und den inneren violetten Kreis berührt. Schafft ihr den perfekten Block, so könnt ihr anschließend sogar mit einer extra Fähigkeit auf derselben Taste angreifen.

Feuerkegel

Ein Spieler wird mit einem Licht markiert, dann hebt der Boss seine Laterne, sagt „Trick … or be eaten!“ und platziert eine kegelförmige Markierung auf den Boden. Anschließend breitet sich auf der Fläche Feuer aus, die Schaden verursacht. Haltet euch von der markierten Person und der Fläche auf dem Boden fern.

Jetzt wisst ihr wie ihr den Dungeon passieren könnt, wie ihr den Mini-Boss besiegen müsst, sowie die Angriffe und Mechaniken des Event-Bosses. Daher steht eurem Event-Vergnügen nichts mehr im Weg.

Jetzt wisst ihr wie ihr den Dungeon passieren könnt, wie ihr den Mini-Boss besiegen müsst, sowie die Angriffe und Mechaniken des Event-Bosses. Daher steht eurem Event-Vergnügen nichts mehr im Weg.