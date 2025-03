Throne and Liberty: Sternenblüten-Fest startet – Alles zu Verwandlungsrennen und Belohnungen

In den kommenden Wochen läuft in Throne and Liberty das Sternenblüten-Fest. MeinMMO fasst euch zusammen, was ihr zum Ingame-Event des MMORPGs wissen müsst.

Wann läuft das Sternenblüten-Fest? In Throne and Liberty startet das Event am 27. März 2025 und läuft bis zum 16. April 2025. Euch erwartet ein Event-exklusives Verwandlungsrennen und besondere Preise wie die Schaf-Verwandlung „Polydolly“. Außerdem lockt das MMORPG mit neuen Anmeldebelohnungen und Twitch-Drops.

Der Trailer der neuen Erweiterung Wildnis von Talandre für Throne and Liberty:

Verwandlungsrennen in Throne and Liberty

Die Verwandlungsrennen gibt es in drei unterschiedlichen Varianten:

Wilder Sprint: Überholt eure Gegner mit vollem Tempo, agilen Bewegungen und schnellen Entscheidungen auf dem Weg ins Ziel.

Rauschender Strom: Schwimmt durch Flüsse und Seen, überwindet natürliche und künstliche Hindernisse, überlistet andere Teilnehmer und holt euch den ersten Platz.

Skyborne Challenge: Gleitet durch magisch erschaffene Luftrouten und überholt eure Gegner.

Als Belohnung winken bis zu 10-mal pro Woche Sternblüten-Münzen. Danach gibt’s Hochwertiges Stellarit. Außerdem könnt ihr bei einem Gegenstand-Roulette mit etwas Glück gewinnen.

Was mache ich mit den Sternblüten-Münzen? Die könnt ihr im Laden des Events gegen die folgenden Belohnungen eintauschen.

Titel: Force of Nature

Sprintverwandlung: Polydolly

Nahrung: Spieße Erhöht vorübergehend Ausweichen, Fähigkeitsschaden-Resistenz und alle CC-Resistenzen. Ist nicht mit Verteidigungsnahrung stapelbar.

Nahrung: Fischnugget Verstärkt vorübergehend das Bewegungs- und Angriffstempo. Ist nicht mit nützlicher Nahrung stapelbar.

Nahrung: Marble Candy Verstärkt vorübergehend krit. Treffer- und Schadensraten. Ist nicht mit Angriffsnahrung stapelbar.

Stellarit

Auswahltruhe: Edles Erz

Edler polierter Kristall

Waffenbeherrschungssiegel: 100.000 Punkte

Die Spezialität Blossom Mochi

Eine typische Spezialität des Sternblüten-Fests hört auf den Namen Blossom Mochi und besteht aus drei Zutaten: Milch, Sternblütenblätter und Reismehl. Milch findet ihr bei diversen Händlern, Sternblütenblätter und Reismehl erhaltet ihr hingegen durch tägliches Einloggen sowie bestimmte Aktivitäten (siehe unten).

Das Gericht versorgt euch mit Boni für Sollant, Waffenbeherrschungs-EP und Effizienz von Abgrundvertrag-Marken.

Was für Anmeldebelohnungen gibt es? Für jeden Tag, den ihr euch während des Fests anmeldet, erhaltet ihr eine der folgenden Belohnungen:

Reismehl : Schickt euer Lieblings-Amitoi auf Expeditionen für mehr Reismehl.

: Schickt euer Lieblings-Amitoi auf Expeditionen für mehr Reismehl. Sternblüten-Münzen : Nehmt an Rennen teil, um noch mehr Sternblüten-Münzen zu erhalten.

: Nehmt an Rennen teil, um noch mehr Sternblüten-Münzen zu erhalten. Sternblütenblätter: Zusätzliche Sternblütenblätter erhaltet ihr durchs Angeln.

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.