Throne and Liberty: Twitch Drops – welche Ingame-Items gibt es und wie schaltet man sie frei?

Offiziell ist Throne and Liberty bei uns am 01. Oktober 2024 gestartet. Bereits einige Tage vorher fand jedoch das erste Community-Event statt, über das ihr euch die ersten Twitch Drops für das neue MMORPG von NCSoft und Amazon Games sichern konntet. Wie sieht es aktuell aus?

Gibt es Twitch-Drops zum Launch? Ja, gibt es! Wenn ihr teilnehmenden Streamern bis zu zwölf Stunden lang zuschaut (beispielsweise metashi12 auf twitch.tv – die vollständige Liste findet ihr auf playthroneandliberty.com), könnt ihr euch vom 26. September 2024 bis zum 15. Oktober 2024 die folgenden Twitch-Drops sichern:

Schaut 1 Stunde lang zu und schaltet Folgendes frei: Seltener Kaiserlicher Armreif .

. Schaut 2 Stunden lang zu und schaltet Folgendes frei: +100 Schmuckmünzen.

Schaut 3 Stunden lang zu und schaltet Folgendes frei: Spielertitel: DaVinci’s Finest .

. Schaut 6 Stunden lang zu und schaltet Folgendes frei: +150 Schmuckmünzen .

. Schaut 8 Stunden lang zu und schaltet Folgendes frei: Großzahn-Traumbutz (Amitoi).

Schaut 10 Stunden lang zu und schaltet Folgendes frei: Himmelblauer Cygnus (Verwandlung).

Schaut 12 Stunden lang zu und schaltet Folgendes frei: +250 Schmuckmünzen.

Was ist mit aktuellen Twitch Drops? Seit den Twitch Drops zum Launch haben Amazon Games und NCSoft keine weitere Drops im Angebot gehabt (Stand: 7. November 2024). Sobald sich das ändert, aktualisieren wir diesen Artikel für euch.

Wenn ihr die erforderliche Zeit lang zugesehen habt, erscheint oben in der Navigationsleiste von Twitch eine Nachricht, die euch zur Drops-Inventar-Seite weiterleitet, wo ihr eure Belohnung beanspruchen könnt. Dort könnt ihr zudem euren aktuellen Fortschritt für Drops einsehen.

Beachtet, dass ihr euer Twitch-Konto mit dem Account von Throne and Liberty verknüpfen müsst, um die Twitch-Drops nutzen zu können. Wie das geht, erfahrt ihr auf playthroneandliberty.com.

Die aktuellen Twitch-Drops.

„Siege the Day“-Event

Was ist das für ein „Siege the Day“-Event? Ähnlich wie Lost Ark und New World soll auch Throne and Liberty von der Synergie mit Twitch profitieren. Bereits vor dem Launch des neuen MMORPGs von NCSoft und Amazon Games gibt es daher mit „Siege the Day“ auf der beliebten Streaming-Plattform das erste Community-Event. Hier die wichtigsten Details:

Ab dem 24. September 2024 (ab 23:00 Uhr) steigen nordamerikanische Creator mit ihren Gilden in den Wettkampf ein. Ab dem 25. September (19:00 Uhr) folgen die europäischen Creator mit ihren Gemeinschaften.

Die Gilden messen sich in 3-gegen-3-Arenen, in Kämpfen um den Segens- beziehungsweise Zerwürfnisstein und in Burgbelagerungen.

Welche Creator teilnehmen, soll in Kürze verraten werden.

Parallel zu den Wettbewerben, die ihr auf den Kanälen der jeweiligen Creator oder auf dem Twitch-Kanal von Amazon Games (via twitch.tv) verfolgen könnt, soll es auch Interviews mit den Entwicklern des Spiels geben.

Hier der neue Trailer zum „Siege the Day“-Event von Throne and Liberty:

Die ersten Twitch-Drops noch vor dem Launch sichern

Warum soll ich mir die Streams anschauen? Zum einen könnt ihr auf die Art schon vor dem Launch von Throne and Liberty Einblicke in Endgame-Inhalte wie die Burgbelagerungen erhalten (und euch manch eine Strategie der Gilden abschauen).

Zum anderen verknüpft Amazon Games das Event mit den ersten Twitch Drops für das MMORPG. Wenn ihr auf dem offiziellen Kanal von Amazon Games oder bei einem der teilnehmenden Creator das Event eine gewisse Zeit verfolgt, könnt ihr euch bis zu drei Ingame-Goodies für T&L sichern.

Tag-1-Belohnungen

Titel: Siege the Day (30 Minuten insgesamt)

Amitoi: Großzahn-Traumbutz (90 Minuten insgesamt)

Tag-2-Belohnungen

Titel: Siege the Day (30 Minuten insgesamt) Hinweis: Wer diesen Titel an Tag 1 erhält, kann ihn an Tag 2 nicht noch einmal erhalten.

Verwandlung: Himmelblauer Cygnus (90 Minuten insgesamt)

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty ist am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5 erschienen. Es gibt Crossplay zwischen den Plattformen. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass und Echtgeld-Währungen. Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.