Throne and Liberty: Die besten Angelplätze

Die besten Angelplätze in Throne and Liberty geben euch richtig gute Beute, die ihr nicht verpassen solltet. MeinMMO zeigt euch, wo diese geheimen Plätze liegen.

Wo sind die besten Angelplätze in Throne and Liberty? Der beste Angelplatz in Solisium liegt bei der Insel Saurodoma. Dort gibt es nachts den seltenen Aurora Starfish zu angeln. Ein weiterer sehr guter Angelplatz ist an der Morgengrauenküste. Dort soll man Fische mit hoher Rarität und auch vermehrt Segentaschen finden können.

In Throne and Liberty gibt es verschiedene Angelruten und Köder: je besser die Ausstattung ist, desto schneller kann man seine Beute fangen. Auch die Stufe der Angelfähigkeit ist wichtig und beeinflusst die Rarität des Fangs. In Throne and Liberty kann man an jedem Gewässer angeln, doch um hochwertige Beute zu erhaschen, soll auch der Angelplatz eine wichtige Rolle spielen. MeinMMO zeigt euch diese.

So bekommt ihr Köder, um in Throne and Liberty zu angeln:

Der beste Angelplatz in Throne and Liberty

Welche seltenen Fische findet man hier? Ganz besonders seltene Fische tummeln sich beim Pier der Insel Saurodoma, darunter auch der begehrte Aurora Starfish. Das Angeln an diesem Ort verspricht wertvollere Fänge und allgemein lohnendere Beute im Vergleich zu anderen Plätzen. Die Fangrate ist jedoch etwas niedriger.

Den Aurora Starfish findet ihr allerdings nur nachts in den Gewässern um die Insel Saurodoma. Achtet darauf, dass die Insel nach Sonnenuntergang zur gefährlichen PvP-Zone wird. Werdet ihr von einem Mitspieler erwischt, landet ihr wieder bei Burg Felswacht und kommt nicht mehr auf die Insel zurück.

Um überhaupt auf die Insel Saurodoma zu gelangen, müsst ihr jedoch erst den Wegpunkt von Saurodoma freischalten. Das geht nur mit dem Wal, der zu bestimmten Zeiten über die Köpfe der Spieler hinwegzieht.

Ein guter Angelplatz in Throne and Liberty

Was kann man hier aus dem Wasser ziehen? Prinzipiell könnt ihr mit genügend Glück und hoher Angelstufe überall edle Segentaschen aus dem Wasser ziehen. Die geben euch eine Chance auf das wertvolle lila Equipment, welches sehr gefragt ist.

Dennoch sollen laut verschiedenen Quellen noch bessere Fische an der Morgengrauenküste beißen. Nicht nur hochwertige Fische schwimmen dort im Wasser, sondern laut thebasedotaku.com auch vermehrt edle Segentaschen. Somit würde sich ein Angelausflug an die östliche Küste von Solisium durchaus lohnen.

Was benötigt man zum Angeln?

Wie angelt man in Throne and Liberty? Zum Angeln benötigt ihr einige Materialien, die ihr euch ganz leicht besorgen könnt:

Eine Angelrute

Angelköder

Ein Gewässer

Eine ganz besondere Angel findet ihr übrigens in den Mystischen Portalen, diese erscheinen, nachdem ihr eine Mystische Kugel mit einem Mystischen Schlüssel geöffnet habt.

Anschließend müsst ihr die Angelrute sowie den Köder aus eurem Inventar ausrüsten, und schon könnt ihr euch zu einem der Gewässer begeben und loslegen. Jetzt wisst ihr auch, wo die besten Angelplätze in Throne and Liberty sind, sodass eurem Angelerfolg nichts mehr im Weg steht.

Wenn ihr nichts mehr zu Throne and Liberty verpassen wollt, dann schaut unbedingt bei unserer Übersicht vorbei, dort halten wir euch immer auf dem Laufenden: