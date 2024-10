Throne and Liberty: Köder fürs Angeln und Salz fürs Kochen – so bekommt ihr die Items

Wer in Throne and Liberty mit dem Angeln oder Kochen anfängt, wird sich zwangsläufig fragen, wo es ohne viel Aufwand Köder und Salz gibt. MeinMMO verrät es euch.

Was muss ich zum Angeln in Throne and Liberty wissen? Im neuen MMORPG darf sich jeder ohne Vorwissen eine Angel schnappen und Jagd auf Fische machen. Wer geduldig ist, bekommt die erste Angel sogar geschenkt, von Abenteurer Percy in Vienta im Zuge einer Kapitel-3-Quest.

Alternativ könnt ihr euch eine Angel auch kaufen, von einem Vertragsmünzenhändler zum Beispiel, für 300 Vertragsmünzen. Dort könnt ihr euch jeden Tag auch eine Angelködertruhe mit 50 Ködern kaufen, für 20 Vertragsmünzen.

Update vom 28. Oktober 2024: Wir haben noch einmal kleinere Optimierungen am Artikel vorgenommen.

Köder fürs Angeln

Was mache ich mit Angel und Köder? Ihr müsst diese, wie eure Friedensstifter und Klamotten, ausrüsten, sodass sie im Charakterfenster (Kurztaste: P) links über euren beiden Waffen auftauchen. Geht dann zu einem ausreichend tiefen Gewässer, klickt auf das Angelsymbol in der Fertigkeitsleiste (Kurztaste: STRG+F) und werft die Rute mit Klick auf F aus.

Sobald sich ein potenzieller Fang euren Köder schnappt, könnt ihr mit Q das Angelminispiel starten. Eure Aufgabe ist jetzt, die Bewegungen des Fisches mit A oder D zu kontern (immer entgegen der Ziehrichtung steuern), um diesen in der Mitte zu halten, bis seine Ausdauer auf null sinkt. Wenn euch das gelingt, fliegt euch der Fang in die Hände.

Gibt es alternative Quellen für Köder? Ihr könnt Köder beim Spielen finden, etwa, wenn ihr Hölzer in der Spielwelt abbaut und dabei Würmer findet. Darüber hinaus könnt ihr die bereits erwähnten Angelködertruhen auch im Ingame-Shop kaufen, für je 15 Schmuckmünzen.

Eine Gilde kann euch dabei helfen, nützliche Materialien zu erhalten

Salz, wo gibt es Salz?

Was muss ich zum Kochen in Throne and Liberty wissen? Auch für den Life-Skill des Kochens müsst ihr keinen Lehrer besuchen. Einfach mit den passenden Zutaten bei einem Kochofen vorbeischauen (findet ihr etwa in Städten oder eurer Gildenbasis) und los geht’s.

Während ihr viele der Startzutaten wie Eier, Tomaten, Honig, Milch oder Gemüseöl von jedem Gemischtwarenhändler bekommt, fehlt es dort leider an Salz. Tipp: Ihr könnt auf jede Zutat klicken und dann über den Punkt Erwerbsmethode erfahren, wo ihr das jeweilige Nahrungsmittel farmen könnt.

Was ihr dort mit Blick auf Salz nicht erfahrt: Salz könnt ihr prima über Amitoi-Expeditionen farmen. Gleich die erste, für niedrigstufige Amitoi, besitzt die Chance, Salz in eure Taschen zu spülen. Auf die Art könnt ihr euch einige Farmzeit sparen.

