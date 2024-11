Throne and Liberty: Lacune – So schafft ihr den Koop-Dungeon Höhle der Verzweiflung

In Throne and Liberty ist Lacune ein Stufe-40-Boss, der im Koop-Dungeon Höhle der Verzweiflung (engl. Cave of Desperation Dungeon) beheimatet ist. MeinMMO verrät euch seine Mechaniken und wie ihr ihn besiegen könnt.

Wo findet man Lacune und was kann er? Lacune ist ein Stufe-40-Boss aus dem Koop-Dungeon Höhle der Verzweiflung und hat dieselben Angriffe, wie seine stärkere Version aus der Höhle der Zerstörung. Ihr gelangt zu ihm entweder durch den Dimensionskreis im Norden von Vienta oder durch das Menü im Spiel. Nachdem ihr den Dungeon und die jeweilige Gruppensuche ausgewählt habt, werdet ihr hinein teleportiert.

Man kann den Koop-Dungeon mit Freunden bestreiten, indem man vorher eine Gruppe bildet oder ihr versucht euer Glück mit der Zufallssuche, die derzeit sehr lohnenswert ist. Lacune ist allerdings ein gefährlicher Boss und wenn ihr die Mechaniken nicht kennt, kann er euch mit einem Schlag erledigen. MeinMMO verrät euch, worauf ihr achten müsst.

Blutnebel AoE

Die wohl gefährlichste Attacke von Lacune ist der Flächenangriff, der wie ein Blutnebel aussieht. Sobald die riesige Ameise unverständliche Worte schreit, steigt ein Pfeiler aus dem Boden und anschließend stößt der Boss eine rote Wolke aus, die alle Spieler auf der Stelle auslöschen kann.

Um das zu vermeiden, müsst ihr, sobald ihr das Geschrei hört, entweder auf den entstandenen Pfeiler springen oder ihr rennt auf die vier Felsen, die sich permanent in der Arena befinden. Passt aber auf, dass ihr beim Hochlaufen nicht hängen bleibt, das bedarf auf jeden Fall etwas Übung.

Gift und die Ameise auf dem Felsen

Direkt nach dem Blutnebel-Angriff fliegt Lacune in die Luft und spuckt Gift auf die Spieler, welches erheblichen Schaden verursachen kann. Wenn ihr euch nach dem Schrei auf einem der Felsen positioniert habt, schaut euch schnell um. Auf einem der Felsen befindet sich ein Ei, aus dem nach dem Blutnebel eine Ameise schlüpft. Alle Spieler sollten sich dorthin begeben, um die geschlüpfte Ameise schnell zu besiegen.

Habt ihr die Ameise besiegt, hört Lacune nämlich auf, Unmengen an Gift auch euch zu spucken. Heiler sind in dieser Situation besonders wichtig und müssen ganze Arbeit leisten, um die Lebensbalken der Gruppenmitglieder wieder aufzufüllen. Ihr könnt auch eure Heiltränke benutzen, damit ihr eure Mitspieler etwas entlastet.

Larven

Während des Kampfes beschwört Lacune Larven, die sich an Spielern festklammern und nach gewisser Zeit explodieren. Durch die Explosion wird man in die Luft geschleudert und erhält einiges an Schaden. Ihr könnt diesen Angriff abmildern, indem ihr euch zu Mitspielern begebt und die Larven mit ihnen austauscht. Das geschieht automatisch, sobald ihr in der Nähe eines anderen Spielers seid. Jede Larve kann allerdings nur einmal getauscht werden.

Wutangriff

Die Boss-Ameise hat zudem einen Wutangriff für euch parat. Dabei holt sie mit einem ihrer Fühler aus, um einem der Mitspieler in der Nähe einen heftigen Tritt zu verpassen, der sehr viel Schaden austeilen kann. Allerdings könnt ihr den Wutangriff sehr leicht an dem violetten Kreis erkennen, der sich auf ihrem Körper bildet, um den Angriff zu blocken.

Für einen perfekten Block wartet ihr, bis der große violette Kreis immer kleiner wird und den inneren, violetten Kreis berührt. Dann drückt ihr die Taste, um zu blocken. Schafft ihr den perfekten Block, so könnt ihr anschließend sogar mit einer extra Fähigkeit auf derselben Taste angreifen.

Kleiner Blutnebel

Lacune setzt im Kampf hin und wieder auch eine abgeschwächte Version des Blutnebel-Angriffs ein. Dabei stellt sie sich auf ihre Hinterbeine. Greift ihr sie jedoch in diesem Moment an, wird die Aktion unterbrochen und ihr erleidet nur moderaten Schaden.

Jetzt solltet ihr für den Kampf gegen den Koop-Dungeon-Boss Lacune vorbereitet sein, um ihn erledigen zu können. Wenn ihr sonst noch Probleme mit anderen Bossen oder generell Fragen zu Throne and Liberty habt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir alle Guides zum neuen MMORPG aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.