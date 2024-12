Throne and Liberty: Shakarux – So besiegt ihr den T2 Koop-Dungeon Boss

Path of Exile 2 verrät, wie viele Spieler am Early Access teilnehmen, warnt vor langen Warteschlangen und Serverabstürzen

Jetzt solltet ihr für den Kampf gegen Shakarux vorbereitet sein, um ihn erledigen zu können. Wenn ihr sonst noch Probleme mit anderen Bossen oder generell Fragen zu Throne and Liberty habt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir alle Guides zum neuen MMORPG aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.

Dieser Angriff wird durch einige Indikatoren eingeleitet. Die violetten Säulen hören auf Laser zu schießen, auf dem Boden tauchen leuchtende Felder auf, denen man ausweichen muss, ein Spieler erhält eine gelbe Markierung und drei Säulen in der Arena fangen an gelb zu leuchten.

In der Arena befinden sich sechs Säulen, von denen drei eine violette Markierung haben. Diese speziellen Säulen strahlen Laser auf den Boss und stapeln einen Effekt auf ihm. Werden 30 Stapel erreicht, so wird eure gesamte Gruppe vernichtet. Das verhindert ihr, indem ihr euch in Dreier-Teams aufteilt. In jedem Team befinden sich dann zwei Gruppenmitglieder, die sich abwechselnd vor den Strahl stellen und ihn damit unterbrechen.

Was geschieht, wenn beim Grinden wieder die Zeit so schnell verfliegt, seht ihr hier:

Was kann der neue Boss? Shakarux hat sieben verschiedene Mechaniken, die es zu beachten gilt. Da es sich um einen T2 Dungeon handelt, ist es nicht so leicht den Boss zu besiegen. Betreten dürft ihr den Dungeon Leere Ödlande mit Stufe 50 und einer Kampfkraft von 2.500.

In Throne and Liberty gibt es die neuen T2 Dungeons. Wie ihr den neuen Boss Shakarux besiegt, verrät euch MeinMMO.

