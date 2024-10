Throne and Liberty: Interaktive Karte hilft beim Erkunden, zeigt mystische Kugeln sowie Portale, rätselhafte Bücher und mehr

Eine Interactive Map für Throne and Liberty kann sehr nützlich sein. Vor allem, wenn man nach mystischen Portalen sucht oder nach Büchern, um Schmuckmünzen zu sammeln. Wir haben für euch die passende Interaktive Map gefunden.

Was bringt mir eine interaktive Map? Auf der interaktiven Map throne-and-liberty.interactivemap.app könnt ihr alle wichtigen Dinge finden, die ihr zum effizienten Erkunden der Spielwelt von Throne and Liberty benötigt.

Wenn ihr euch nicht alles anzeigen lassen möchtet, könnt ihr die Anzeigen individualisieren. Auf der linken Seite der Website ist es euch möglich, die Punkte, die ihr nicht wollt, auszustellen.

Die integrierte Karte im Spiel von Throne and Liberty gibt bereits einiges her und daher denkt ihr vielleicht, dass man keine interaktive Map braucht. Doch besonders interessant sind die Bücher und Papiere, die sind im Spiel auf der Karte nämlich nicht eingezeichnet. Auch, wenn ihr eure mystischen Schlüssel für mystische Kugeln ausgeben wollt, kommt die interaktive Karte gerade recht.

Ihr könnt in Throne and Liberty sogar mit einem Wal über die halbe Karte fliegen:

Mystische Kugeln und mystische Portale finden

In Throne and Liberty gibt es überall kleine rote Kugeln zu entdecken. Die könnt ihr mit „mystischen Schlüsseln“ öffnen. Daraus erhaltet ihr unterschiedliche Belohnungen. Mit der interaktiven Map könnt ihr gezielt nach ihnen suchen.

Nachdem ihr eine Kugel aktiviert habt, besteht zudem eine Chance, dass sich danach in einem gewissen Umkreis ein Portal bildet, welches allerdings nach einiger Zeit wieder verschwindet. Dieses Portal müsst ihr dann suchen.

Nähert ihr euch einem, warnt euch euer Amitoi und euch wird das Portal auf der Minimap angezeigt. Lauft ihr nach dem Öffnen der roten Kugel allerdings in die falsche Richtung, könntet ihr das Portal übersehen. Auf der interaktiven Map ist eingezeichnet, wo sich solche Portale öffnen.

Rätselhaftes Buch und heruntergefallenes Papier finden

Absolut herausragend ist die Interaktive Map, wenn es darum geht, die Bücher und Papiere in der Welt einzusammeln. In Throne and Liberty leuchten sie violett und sind überall versteckt. Dementsprechend sind sie im Spiel auch nicht auf der Karte markiert. Die interaktive Map zeigt euch ganz genau die Fundorte dieser Gegenstände. Die Bücher und Papiere sind wichtig, denn ihr bekommt durch sie „Schmuckmünzen“.

Was hat die interaktive Map noch zu bieten? Das ist natürlich nicht alles. Auch, wenn ihr auf der Suche nach Materialien seid, könnt ihr diese bei der interaktiven Map anzeigen lassen. Dann seht ihr zum Beispiel auf einen Blick, wo in ganz Solisium Pilze wachsen und könnt euch anschließend dorthin begeben.

Zwar kann man die Symbole für Pilze auch im Spiel auf der Karte sehen, wenn man sich in der Nähe befindet, oder die Suchfunktion verwendet. Doch mit der interaktiven Map ist es möglich, sich direkt alles anzeigen zu lassen und das auch noch zur selben Zeit.

Zudem scheint es zukünftig saisonale Events zu geben. Zumindest ist auf der interaktiven Map bereits ein Symbol für ein Weihnachtsfest eingetragen. Falls also Events stattfinden, könnte man wichtige Informationen aus der interaktiven Karte ablesen. Wenn ihr mehr zu Throne and Liberty wissen wollt, schaut unbedingt bei unserer Übersicht vorbei, dort haben wir alle Guides für euch aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.