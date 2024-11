Throne and Liberty: Waffenbeherrschung leveln und zurücksetzen

In Throne and Liberty könnt ihr eure Waffenbeherrschung (engl. Weapon Mastery) leveln und auch wieder zurücksetzen. Wie ihr die Punkte bekommt und wie ihr sie ausgeben solltet, verrät euch MeinMMO.

Waffenbeherrschung Punkte: In Throne and Liberty gibt es aktive, sowie passive Skills, mit denen man sich ausstatten kann. Doch zusätzlich gibt es die Waffenbeherrschung, das sind weitere passive Werte und Boni, die im Hintergrund wirken, um euch verschiedene Statuseffekte zu geben.

Ihr levelt die Waffenbeherrschung am besten, wenn ihr Monster in Open-World-Dungeons besiegt. Doch es gibt noch andere Wege, um an die Punkte für die Waffenbeherrschung zu gelangen. Außerdem kann man diese jederzeit für einen gewissen Betrag an Sollant zurücksetzen. MeinMMO hat für euch alle Details.

Throne and Liberty: Waffenbeherrschung

Was ist die Waffenbeherrschung? Die Waffenbeherrschung ist eine versteckte Skillung, mit der ihr zusätzliche passive Effekte für eure Waffen freischalten könnt. Jede Waffe hat drei Pfade, die man leveln kann. Jeder Pfad bietet neun passive Effekte mit unterschiedlichen Verstärkungen, wie etwa mehr Lebenspunkte, erhöhte Heilung oder auch zusätzlichen Schaden.

Derzeit hat die Waffenbeherrschung ein maximales Level von 16, damit kann man nicht alle Pfade gleich hoch stufen. Dementsprechend muss man sich also entscheiden, welchen Pfad man vervollständigen und welchen man nur anbrechen möchte. Je nach Klasse und Spielstil ist dies allerdings sehr variabel und bei jedem Build unterschiedlich.

Um zur Übersicht der Waffenbeherrschung zu gelangen, müsst ihr folgendes beachten:

Schritt 1: Das Menü öffnen

Schritt 2: Auf Fähigkeiten gehen

Schritt 3: Auf die Leiste der jeweiligen Waffenbeherrschung klicken, die sich zwischen den aktiven und passiven Fähigkeiten befindet

Die Waffenbeherrschung befindet sich zwischen den aktiven und passiven Fähigkeiten

Waffenbeherrschung leveln

Im Menü der Waffenbeherrschung könnt ihr oben rechts im Bildschirm sehen, wie viele Beherrschungspunkte euch aktuell zur Verteilung bereitstehen. Mit diesen Punkten lassen sich die einzelnen Effekte aufstufen.

Es gibt in Throne and Liberty verschiedene Wege, um Punkte für die Waffenbeherrschung zu sammeln. Wir stellen euch alle Methoden vor und erläutern euch, was es dabei zu beachten gibt.

Open-World-Dungeons

Open-World-Dungeons sind eine effektive Möglichkeit, Waffenbeherrschungspunkte zu sammeln. Rüstet die beiden Waffen aus, die ihr leveln wollt und bekämpft die Monster, die sich im Dungeon befinden. Ihr verdient nicht nur viele nützliche Gegenstände, sondern stuft auch eure Beherrschung auf.

Nachts verwandeln sich die Open-World-Dungeons allerdings in PvP-Zonen, passt also auf die aktuelle Tageszeit auf, wenn ihr nicht von anderen Mitspielern ausgeschaltet werden wollt. Konfliktzonen erkennt ihr an zwei kleinen, gekreuzten roten Schwertern am Dungeon-Symbol auf der Map. Zudem könnt ihr unten rechts an der Karte ablesen, welche Tageszeit im Spiel herrscht.

Achtung: Die aktive Waffe erhält doppelt so viele Punkte, wie eure passive Waffe. Habt also im Blick, welche Waffe ihr im ersten Slot habt.

Zudem gewinnt ihr nur Items und Punkte, wenn ihr Abgrundvertragsmarken habt. Sind diese leer, erhaltet ihr keine Belohnungen oder Erfahrungspunkte.

Tägliche Aufgaben

In den täglichen Aufträgen, die ihr von „Vertragsverwaltern“ in nahezu jeder Stadt annehmen könnt, erhaltet ihr unter anderem als Belohnung Trainingstau. Nach Abschluss der Missionen wird die Beute in euer Inventar übertragen, einschließlich des Trainingstau. Verwendet ihr diesen, steigert sich die Beherrschung der aktuell ausgerüsteten Waffe.

Habt ihr keine Waffe ausgerüstet oder ist das maximal Level der Waffenbeherrschung (welches derzeit Level 16 ist) für diese Waffe erreicht, so könnt ihr den Trainingstau nicht benutzen.

Achtung: Der Trainingstau hält nur 24 Stunden in eurem Beutel und verschwindet dann. Wendet ihn also am besten immer direkt nach dem Erhalt an.

Koop-Dungeons

Auch in Koop-Dungeons bekommt ihr nach erfolgreichem Abschluss Trainingstau, wenn ihr die Boss-Truhe öffnet. Um diese öffnen zu können, müsst ihr allerdings Dimensionsvertragsmarken ausgeben. Besitzt ihr keine mehr, so habt ihr keine Chance auf den Inhalt der Truhe.

Hinweis: Derzeit empfiehlt es sich die zufällige Koop-Dungeon-Suche zu benutzen, da man dort beim Öffnen der Boss-Truhe eine extra Belohnung erhält. In der Zufallssuche könnt ihr allerdings nur einen Freund mitnehmen.

Waffenbeherrschung zurücksetzen

Ihr könnt die Waffenbeherrschung jederzeit zurücksetzen, falls ihr lieber einen anderen Pfad leveln möchtet. Dafür fahrt ihr über die letzte Passive des jeweiligen Beherrschungspfads, dann taucht ein kleiner Pfeil auf. Klickt ihr darauf, so werdet ihr anschließend gefragt, ob ihr den ausgewählten Effekt deaktivieren wollt. Das kostet euch dann allerdings einiges an Sollant.

Mit dem kleinen Pfeil könnt ihr die Level zurücksetzen

Wenn ihr einen ganzen Pfad rückgängig machen wollt, müsst ihr jede einzelne Passive deaktivieren und auch jedes Mal dafür Sollant bezahlen. Es ist also jederzeit möglich, kostet euch allerdings eine hohe Summe Sollant. Daher überlegt es euch lieber vorher, welche Effekte ihr benötigt und welchen Pfad ihr dementsprechend verbessern wollt.

Wenn ihr weitere Fragen zum neuen MMORPGs habt oder Hilfe zu verschiedenen Builds benötigt, dann schaut bei unserer Übersicht zu Throne and Liberty vorbei. Dort haben wir alle Guides für euch aufgelistet, damit ihr den Überblick nicht verliert: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.