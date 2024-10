Throne and Liberty: Klassen in der Übersicht – das sind die geheimen Namen aller 21 Archetypen

In Throne and Liberty gibt es zwar keine Klassen, zwischen denen ihr am Anfang wählen müsst, doch ergeben eure aktuell ausgerüsteten Waffen jeweils eine Klassen-Spezialisierung.

Wie funktioniert das Klassen-System von Throne and Liberty? Wie in unserer Tier List der besten Waffen von Throne and Liberty beschrieben, verzichtet das MMORPG auf Klassen im herkömmlichen Sinne. Dafür dürft ihr zwei verschiedene Waffensets einsetzen, zwischen denen ihr im Kampf jederzeit wechseln könnt.

Es ist dabei egal, mit welcher Waffe ihr ins Tutorial von Throne and Liberty startet. Bereits nach kurzer Zeit erreicht ihr einen Übungsbereich sowie eine Waffenkiste, die euch Zugang zu allen sieben Waffentypen des MMORPGs gewährt.

Von Skorpion bis Paladin

Woher kommen die Klassen-Namen? Je nachdem, welche zwei Waffen ihr ausrüstet, entsteht eine andere Spielweise. Und alle 21 Möglichkeiten haben von den Entwicklern eine Klassen-Bezeichnung spendiert bekommen, die ihr im Charakterfenster (Kurztaste: P) in der linken, oberen Ecke findet, über eurem Charakternamen.

Die folgenden Klassen-Spezialisierungen gibt es:

Skorpion: Dolche plus Armbrust

Verwüster: Dolche plus Zweihänder

Berserker: Dolche plus Schwert und Schild

Infiltrator: Dolche plus Bogen

Zauberklinge: Dolche plus Stab

Dunkelpeiniger: Dolche plus Zauberstab und Buch

Paladin: Zauberstab und Buch plus Zweihänder

Tempelritter: Zauberstab und Buch plus Schwert und Schild

Wut: Zauberstab und Buch plus Armbrust

Sucher: Zauberstab und Buch plus Bogen

Beschwörer: Zauberstab und Buch plus Stab

Kampfweber: Stab plus Armbrust

Wache: Stab plus Zweihänder

Anhänger: Stab plus Schwert und Schild

Erlöser: Stab plus Bogen

Waldläufer: Zweihänder plus Bogen

Beschützer: Bogen plus Schwert und Schild

Späher: Bogen plus Armbrust

Vorreiter: Zweihänder plus Armbrust

Kreuzritter: Zweihänder plus Schwert und Schild

Plünderer: Armbrust plus Schwert und Schild

Welche Klasse spielt MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz? Schurke in WoW, Nachtklinge in ESO, Mönch in Final Fantasy XIV: Man könnte sagen, dass ich auf flinke Schadensexperten stehe, die in die Assassinen- oder Diebes-Ecke gehören.

In Throne and Liberty habe ich mich daher für die Kombination aus je zwei Dolchen und Armbrüsten entschieden. Durch viele Angriffe in kurzer Zeit lässt sich extrem hoher Einzelzielschaden entfesseln. Dafür hält der Skorpion nicht allzu viel aus und darf sich nur bedingt Fehler erlauben. Für welche Klasse habt ihr euch entschieden?

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty erscheint am 1. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5. Es wird Crossplay zwischen den Plattformen geben. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass, Echtgeld-Währungen und den Verkauf von Frühzugang-Paketen (Start ab dem 26. September 2024). Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.