Throne and Liberty: Wetter und „Rain Timer“ – So wirken sich Regen und Wind auf Spielwelt und Fähigkeiten aus

In Throne and Liberty hat das Wetter tatsächlich Einfluss auf die Spielwelt. Besonders Regen und Wind ändern nicht nur Fähigkeiten, sondern haben besonders im PvP eine tragende Rolle.

Was kann das Wetter? Throne and Liberty nutzt Wetter nicht nur für ästhetische Effekte oder Sichtverhältnisse, sondern bindet es direkt ins Gameplay ein. Verschiedene Wetterlagen beeinflussen Umgebungsinteraktionen, Fähigkeiten und sogar die Stärke der Monster und dessen Drop-Rate.

Zudem dürfen Spieler, die sich an der Spitze der Rangliste befinden, das Wetter beeinflussen. Diese erhalten eine spezielle Fähigkeit, um Sturmwind, Starkregen oder Finsternis auszulösen, die sie strategisch im PvP einsetzen können. Regen blockt zum Beispiel einen Angriffspfad zur „Burg Felswacht“. Wind hingegen beeinflusst die Reichweite der Projektilwaffen.

Update vom 28. Oktober 2024: Wir haben noch einmal kleinere Optimierungen am Artikel vorgenommen.

Die Wetterzyklen

Wo kann man das Wetter ablesen? Es gibt drei Hauptwettertypen in Throne and Liberty: Sonnenschein, Regen und Wind (in schwacher oder starker Form). Sonniges Wetter ist der Standardzustand, bei dem der Himmel klar bleibt. Regen tritt zufällig auf. Es ist aber wahrscheinlich, dass nach etwa zwei Stunden Sonne (120 Minuten) eine 30-minütige Regenphase eintritt.

Ähnlich wie der Regen folgt der Wind keinem festen Zeitplan. Er tritt zufällig auf und kann in verschiedenen Stärken auftreten, von schwachem bis starkem Wind. Das bedeutet, dass er regional unterschiedlich sein kann und in bestimmten Gebieten stärker wahrgenommen wird.

Das Wetter könnt ihr im Spiel ablesen, doch für Sonnenschein gibt es kein bestimmtes Symbol. Regen wird visuell gut dargestellt, indem Regentropfen an den Bildschirm klatschen. Die Windrichtung und -stärke könnt ihr eher an der Minimap ablesen. Ein Symbol mit Text zeigt die Windrichtung an, sodass ersichtlich ist, in welche Richtung der Wind weht und ob er schwach oder stark ist.

Sonne

Das offensichtlichste Merkmal bei Sonne ist der Zugang zu bestimmten Orten. Wenn es regnet, werden viele Wege unpassierbar, wie zum Beispiel die Kanäle unterhalb „Burg Felswacht“. Bei Sonnenschein können Spieler diese Wege als alternative Angriffsroute nutzen – bei Regen jedoch sind sie überflutet und damit unzugänglich. Da Sonnenschein der Normalzustand ist, können nur Regen und Wind die Drop-Rate und die Spawn-Tabellen für bestimmte Gegenstände und Monster erhöhen.

Regen

Bei diesem Wetter werden manche Fähigkeiten verstärkt. Blitzangriffe mit dem Stab können zum Beispiel im Regen auf mehrere Gegner überspringen. Doch Regen kann auch die Monster verstärken. Pflanzenartige Monster erleiden im Regen beispielsweise weniger Schaden. Zusätzlich versperrt der Regen manche Wege im Spiel oder öffnet Dungeons, die sonst geschlossen sind.

Wind

Wind beeinflusst primär die Flugfähigkeit und die Reichweite von Projektilwaffen. Bei starkem Rückenwind erhöht sich die Reichweite von Pfeilen, während Gegenwind die Reichweite reduziert. Im PvE ist dies allerdings kaum merklich, im PvP hingegen schon.

Wind kann auch das Gleitverhalten beeinflussen, indem Rückenwind Spielern ermöglicht, höhere Orte zu erreichen. Bei Gegenwind hingegen wird es schwieriger, sonst leicht zugängliche Positionen zu erklimmen.

Rain Timer – wo finde ich einen Zeitplan für Regen?

Geht zur Webseite maxroll.gg und schaut euch dort auf der rechten Seite den Bereich „Rain Schedule“ an. Wenn ihr dort die Region auf „Europe“ stellt, erfahrt ihr auf die Minute genau, wann es auf eurem Server regnet.

Wetterzyklus beeinflussen

Wenn ihr euch zur großen Gildenschlacht um „Burg Felswacht“ bereit macht, könnt ihr das Wetter zu euren Gunsten beeinflussen. Wenn ihr euch an der aktuellen Spitze der folgenden Ranglisten befindet, erhaltet ihr die jeweilige Fähigkeit:

Transzendente Macht: Sturmwind

Effekt: Beschwört für 10 Minuten starke Windböen in die Blickrichtung

Erhalt: Platz 1 in der Wachstums-Rangliste

Effekt: Ruft für 10 Minuten starken Regen hervor

Erhalt: Platz 1 in der Aktivitäts-Rangliste

Effekt: Beschwört eine 10-minütige Sonnenfinsternis

Erhalt: Platz 1 in der Kill-Rangliste

Die Fähigkeit steht immer nur dem aktuellen Spitzenreiter des Servers zu, hat eine Abklingzeit von zwölf Stunden und erfordert fünf Kommandanten-Siegel.

Der Einfluss des Wetters ist während des Spielverlaufes spürbar, doch im PvE kaum relevant. Anders sieht das allerdings im PvP aus, wenn der Regen eine Angriffsroute blockiert oder der Wind die Reichweite von Projektilwaffen beeinflusst. Besonders bedeutsam wird es, sobald Anführer der Ranglisten das Wetter aktiv zu ihrem Vorteil verändern und nutzen, was den Ausgang eines Kampfes maßgeblich beeinflussen kann.

