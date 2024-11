Throne and Liberty: Elende Bilanz der Verzweiflung – So schafft ihr die Mission von Syleus E5-E6

In Throne and Liberty ist Elende Bilanz der Verzweiflung eine schwierige Quest. Dafür müsst ihr in den Open-World-Dungeon von Syleus gehen. MeinMMO verrät euch, was ihr machen müsst.

Wie geht die Quest? Ihr findet die Quest Elende Bilanz der Verzweiflung (auf Englisch: Miserable Record Of Despair) in eurem Kodex unter Erkundung und dann Laslan. Es handelt sich dabei um eine Mission, die ihr im Open-World-Dungeon Abgrund von Syleus absolvieren müsst.

Achtet darauf, dass in den Open-World-Dungeon nachts PvP aktiviert ist. Das heißt, dass ihr nicht nur von den Monstern attackiert werdet, sondern auch von Mitspielern. Am einfachsten ist es, wenn ihr euch vorher eine Gruppe sucht oder Gildenmitglieder um Hilfe fragt. Ihr erkennt eine Konfliktzone an den zwei gekreuzten roten Schwertern, die am Dungeon-Symbol hängen.

Um die Quest erfolgreich absolvieren zu können, müsst ihr sie erst freischalten, dann eine Seite im Dungeon sammeln und anschließend ein Rotationsgerät verwenden. MeinMMO zeigt euch, wie das geht.

Throne and Liberty: Elende Bilanz der Verzweiflung freischalten

Wie schalte ich die Quest frei? Es kann sein, dass die Mission für euch noch gar nicht freigeschaltet ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ihr bisher nicht tief genug in den Dungeon vorgedrungen seid. Zum Aktivieren der Quest, müsst ihr vorher wenigstens einmal die fünfte Etage des Open-World-Dungeons Syleus betreten haben. Danach schaltet sie sich automatisch im Kodex frei.

Um in die fünfte Etage zu gelangen, müsst ihr einmal fast durch den ganzen Dungeon durch. Orientiert euch auf der Mini-Map immer an die Treppen, die als Symbol einen kleinen Pfeil nach unten tragen, sie leiten euch stets in die nächsttieferen Etagen.

Nehmt dabei am besten direkt alle Wegpunkte auf den verschiedenen Etagen mit, sodass ihr euch später teleportieren könnt, falls euch auf eurem Weg Monster oder Mitspieler erledigen sollten.

Sammle eine Seite der Sammlung: Expeditionsaufzeichnungen – Abgrund von Syleus (E5-E6)

Wo ist die Seite? Ihr findet die Seite der Sammlung: Expeditionsaufzeichnungen – Abgrund von Syleus (E5-E6) direkt nachdem ihr die Treppen zur fünften Etage hinabgestiegen seid. Habt ihr sie noch nie eingesammelt, leuchtet sie euch neben dem Wegpunkt violett entgegen. Ihr schließt den ersten Teil der Quest ab, nachdem ihr mit der Seite interagiert habt.

Wenn ihr die Treppen hinabsteigt, seht ihr die Seite Interagiert mit der Seite

Leider ist die Seite etwas verbuggt. Bei manchen Spieler taucht sie gar nicht erst auf, bei anderen wird der Quest-Fortschritt nicht gezählt, wenn sie mit der Seite interagieren. Da kann man derzeit nur abwarten, bis der Fehler behoben wurde. Ihr könnt allerdings versuchen, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, um es noch einmal zu probieren, bis es irgendwann klappt.

Benutze das Rotationsgerät

Wo ist das Rotationsgerät? Wenn das Einsammeln der Seite bei euch gezählt hat, könnt ihr mit der Quest direkt fortfahren, indem ihr die vor euch liegenden Treppen hinunterfliegt. Anschließend erreicht ihr eine kreisrunde Arena. In der Mitte befindet sich ein kleiner, runder Turm, auf den ihr mit einer Wendeltreppe aufsteigen könnt.

Oben angekommen, seht ihr ein Armillarsphären-Modell, welches ihr vielleicht als Zeitumdreher von Hermine aus Harry Potter kennt. Mit diesem Rotationsgerät müsst ihr interagieren und schon habt ihr den zweiten und letzten Teil der Quest gemeistert.

Hier seht ihr das Rotationsgerät, mit dem ihr interagieren müsst

Belohnung der Quest

Was erhalte ich aus der Quest? Absolviert ihr diese Quest, bekommt ihr nicht nur Sollant und ein Edles Passiv-Fähigkeits-Wachstumsbuch, sondern auch eine Opal-Drakoriftschildkröte. Bei der Schildkröte handelt es sich um einen Wasser-Morph, welches immun gegen Lava ist und somit sehr nützlich sein kann.

Ein neues MMORPG wie Throne and Liberty kann ganz schön überfordernd sein. Falls ihr weitere Hilfe zu Throne and Liberty benötigt, schaut bei unserer großen Guide-Übersicht vorbei. Dort findet ihr alle nützlichen Informationen, die ihr braucht: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.