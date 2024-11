Throne and Liberty: Server wechseln – So geht’s Schritt für Schritt

Ihr wollt in Throne and Liberty den Server wechseln. MeinMMO hat eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für euch und sagt euch, worauf ihr dabei achten müsst.

In Throne and Liberty den Server wechseln: In Throne and Liberty gibt es viele verschiedene Server, die allerdings voneinander getrennt sind. Befindet sich euer Freund beispielsweise auf Server A und ihr auf Server B, könnt ihr nicht zusammen spielen.

Allerdings kann man Abhilfe schaffen, denn es ist möglich nachträglich den Server zu wechseln. Man muss diesbezüglich jedoch auf ein paar Dinge achten. MeinMMO hat für euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, damit nichts schiefgehen kann.

Schließt euch in Throne and Liberty einer Gilde an, um gemeinsam das Spiel zu erkunden:

Throne and Liberty Server wechseln Anleitung

Um den Server in Throne and Liberty zu wechseln, müsst ihr Folgendes tun:

Schritt 1: Ruft das Menü auf

Schritt 2: Wählt den Laden aus

Schritt 3: Scrollt im Laden zu den Hilfsmitteln und kauft euch ein Ticket für Servertransfer

Schritt 4: Klickt im Laden ganz oben rechts des Bildschirms auf Server wechseln

Schritt 5: Wählt den Server aus, zu dem ihr wechseln wollt

Oben rechts im Bildschirm seht ihr die Möglichkeit zum Server wechseln

Hinweis: Findet ein Event statt, kann es sein, dass ihr das Ticket kostenlos erhalten könnt. Ansonsten kostet das Ticket 750 Luzent. Das ist die Echtgeldwährung im Spiel, die ihr euch allerdings auch als Free2Play-Spieler erfarmen könnt. 750 Luzent entsprechen ansonsten etwa 15 Euro. Das kleinste Luzent-Paket mit genügend Währung kostet 19,99 Euro für 1.125 Luzent.

Achtet zudem auf die Anforderungen für den Transfer, sind diese nicht erfüllt, könnt ihr den Server nicht ändern.

Die Anforderungen für den Transfer auf einen anderen Server

Um in Throne and Liberty den Server wechseln zu können, müsst ihr laut amazongames.com vorher folgende Anforderungen erfüllen:

Auf dem Zielserver müssen weniger als die maximal zulässigen Charaktere vorhanden sein.

Der Charakter muss mindestens Stufe 10 erreicht haben.

Der Charakter darf in den letzten 30 Tagen nicht transferiert worden sein.

Der Charakter darf nicht in einer Gilde sein.

Alle aktiven Marktplatztransaktionen des Charakters müssen vor dem Transfer storniert werden.

Der Charakter muss vor dem Transfer all seine Post im Spiel gelesen haben.

Der Charakter muss vor dem Transfer all seine Nachrichtenanhänge im Spiel abgerufen haben.

Der Charakter muss vor dem Transfer alle wiederhergestellten Gegenstände beansprucht haben.

Sofern nicht ausdrücklich als kostenloser Transfer angegeben, sind mit jedem Charaktertransfer Kosten verbunden.

Ihr könnt den Zielserver nicht betreten, wenn:

Ihr die Transferanforderungen nicht erfüllt. Jeder Punkt muss im Spiel mit einem kleinen grünen Kreis markiert sein.

Ihr von einem Early-Access-Server auf einen Launch-Server wechseln wollt. Das ist bisher noch nicht möglich.

Der Zielserver mehr Meilensteine erreicht hat als euer aktueller Server, da er im Fortschritt bereits weiter ist.

Die Bevölkerungsobergrenze eures Zielservers schon erreicht ist.

Habt ihr nach dem Transfer ein Problem, könnt ihr euch via amazongames.com an den Support wenden. Achtet darauf, dass der Charakter auf den Zielserver transferiert wurde und teilt dem Kunden-Support so viele Details wie möglich mit, damit sie helfen können.

Diese Inhalte werden beim Servertransfer übertragen

Wenn ihr den Server wechselt, könnt ihr einige Inhalte mitnehmen. Hier haben wir eine Liste für euch:

Inhalte, die beim Servertransfer übermittelt werden Charaktername

Charakterstufe und EP

Sollant

Luzent

Vertragsmünze

Gildenmünze

Wiederherstellungsmünze

Verzierte Münze

Mystischer Schlüssel

Abgrundpunkte

Täglicher Kaufzähler im Sollant-Laden

Täglicher Kaufzähler im Luzent-Laden

Kaufzähler im NPC-Laden

Porträt

Saisonpass-Fortschritt und Zielinfo

Charakterwerte

Ausrüstungsinfo

EP-Wiederherstellung

Titel

Fähigkeiten und Beherrschung

Gegenstände im Inventar

Gegenstände im Lager

Gegenstände autom. verwenden und sperren

Erweiterte Lagerplätze

Informationen über Wachstumsmeilensteine

Wächter

Amitoi

Lithografiebuch-Fortschritt

Kodexfortschritt

Automatisches Hinzufügen im Laden

Herstellungsfavoriten

Kartenpins

Fortschritt in Geheimdungeons

Check-in-Fortschritt

Einstellungen

Schnellauswahlplätze

Chateinstellungen

Wenn ihr nichts mehr zu Throne and Liberty verpassen wollt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Wir haben sämtliche Guides zum MMORPG in einem handlichen Artikel verpackt, dort halten wir euch immer auf dem Laufenden: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.