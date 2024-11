Throne and Liberty: Aridus – So besiegt ihr den Boss

In Throne and Liberty findet ihr den Stufe-50-Boss Aridus nicht nur im Open-World-Dungeon, sondern auch als Gildenboss im Gildenhaus. MeinMMO zeigt euch, wie ihr ihn bezwingen könnt.

Wo findet man Aridus und was kann er? Aridus ist ein Stufe-50-Boss, den ihr in der fünften Etage des Open-World-Dungeons Syleus findet. Um zu ihm zu gelangen, teleportiert ihr euch am besten erst in die sechste Etage und lauft anschließend in das fünfte Stockwerk. Von dort aus müsst ihr nach Norden gehen, bis ihr beim Boss ankommt.

Zudem ist Aridus auch ein Gildenboss der Stufe 50, den ihr gemeinsam mit eurer Gilde bekämpfen könnt, sobald diese Level 17 erreicht hat. Das Gildenhaus befindet sich in Vienta. MeinMMO verrät euch, wie seine Angriffe und Mechaniken funktionieren, damit ihr den Boss besiegen könnt.

Findet eine Gilde, um gemeinsam Schlachten und Gilden-Bosse zu bestreiten:

Wespen

Aridus markiert drei zufällige Spieler mit einer grün leuchtenden Säule und lässt daraufhin drei Wespen erscheinen, die diesen Spielern folgen. Die Wespen können lästig sein und etwas Schaden verursachen, aber ihr solltet sie am Leben lassen, da sie später beim Schlafzauber noch wichtig werden. Dementsprechend könnt ihr die Wespen einfach ignorieren. Die Heiler sollten aber ein Auge auf die markierten Personen haben, damit ihre Lebensanzeige nicht allzu sehr leidet.

Gas-Kegel

Der Gas-Angriff von Aridus hat es in sich und teilt eine Menge Schaden aus. Der Angriff ist kegelförmig und ihr könnt ihm ausweichen. Dazu müsst ihr den Boss allerdings ganz genau beobachten, da es kein eindeutiges Zeichen für die Attacke gibt. Wenn Aridus den Angriff ausführt, sieht es ein bisschen so aus, als würde er ein Portal beschwören. Ansonsten müssen hier die Heiler vollen Einsatz zeigen, um die Mitspieler zu heilen, die erwischt wurden. Hier ist zudem ein guter Punkt für persönliche Heiltränke.

Kreis-Markierung

Nach einer Weile lädt Aridus einen großen Angriff auf, bei dem die äußere Hälfte der Arena ringförmig markiert wird. Nur ein kleiner Kreis um den Boss bleibt ausgespart. Jetzt heißt es Gruppenkuscheln – begebt euch alle in den inneren Kreis, denn anschließend folgt der Schlafzauber.

Schlafzauber

Der Boss belegt alle Spieler mit einem Schlafzauber, wodurch sie einschlafen. Die Spieler, die von den Wespen verfolgt werden, wachen jedoch durch den erlittenen Schaden auf. Sollten sich noch Spieler im äußeren markierten Ring befinden, ist es ratsam, dass die Spieler mit den Wespen schnell zu ihnen laufen, damit die Insekten sie ebenfalls durch ihren AoE-Schaden aufwecken. Alle Mitglieder müssen sich im inneren Kreis befinden, denn sobald der Angriff explodiert, sterben sämtliche Spieler, die noch im äußeren Ring stehen, auf der Stelle.

Schläft niemand im äußeren Ring, so können diejenigen mit den Wespen auch die Spieler im inneren Kreis aufwecken, damit sie während der Schlafphase trotzdem noch weiterhin Schaden am Boss verursachen können.

Durch die Explosion verschwinden auch die Wespen, Aridus markiert nach dem Angriff jedoch sofort wieder drei zufällige Spieler, um neue Wespen zu beschwören.

Aridus Loot

Wenn ihr Aridus in der Open-World besiegt, erhaltet ihr als garantierte Belohnung die Boss-Truhe der Eroberungsbelohnung mit der Chance auf gute Belohnungen. Habt ihr allerdings besonders viel Glück beim Open-World oder Gildenboss, könnt ihr eins der folgenden Gegenstände erhalten:

Knorriger Leerestab des Aridus

Panzerhandschuhe des Feldgenerals

Stiefel des Henkers

Blutdurstgürtel

Arbalest des Schlangenangriffs

Bösartiger Stab

Golemzerstörer-Stab

Golem-Meißel

Dämmerungsblut-Handschuhe

Ruby Bangle

Rubinarmreif

Waldlicht Forstfried

Jetzt solltet ihr für den Kampf mit Aridus vorbereitet sein, um ihn erledigen zu können. Wenn ihr sonst noch Probleme mit anderen Bossen oder generell Fragen zu Throne and Liberty habt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir alle Guides zum neuen MMORPG aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.