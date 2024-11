Throne and Liberty: Adentus – So besiegt ihr den Boss

Adentus ist ein Boss aus Throne and Liberty. Ihr findet ihn nicht nur in der Open-World, sondern auch als Gildenboss macht er euch das Leben schwer. MeinMMO zeigt euch, wie ihr ihn besiegen könnt.

Wo findet man Adentus und was kann er? Adentus ist ein Open-World-Boss der Stufe 50 und befindet sich im Nordwesten auf der Weltkarte beim Wegpunkt der Ruinen von Turayne. Um zu ihm zu gelangen, kann man die Stufen oder den Enterhaken benutzen, dann erreicht man seine Arena.

Zudem ist er auch noch ein Gildenboss der Stufe 50, den man gemeinsam mit seiner Gilde bestreiten kann, sobald die Gilde Level 17 erreicht hat. Das Gildenhaus befindet sich in Vienta. MeinMMO verrät euch, wie seine Angriffe und Mechaniken funktionieren, damit ihr ihn besiegen könnt.

So wichtig sind Gilden in dem neuen MMORPG Throne and Liberty:

AoE-Angriff

Einer seiner Angriffe, auf die man achten sollte, ist sein AoE-Angriff. Falls ein Spieler, der kein Nahkämpfer ist, die Aggro von Adentus gezogen hat, so wird dieser Angriff ausgelöst. Daher empfiehlt es sich, dass ein Tank immer versucht Adentus Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Schafft er dies nicht, so schlägt der Boss mit der Spitze seines Hammers auf den Boden und es folgt ein großer AoE-Angriff, der viel Schaden verursacht und die Spieler betäubt.

Kegel-Angriff

Schreit Adentus: „Overturn!“, und schlägt mit seinem Hammer auf den Untergrund, erscheinen anschließend drei Linien auf dem Boden, denen müsst ihr ausweichen, denn darauf folgt ein kegelförmiger Angriff. Er schlägt dabei auf den Boden und schickt drei Wellen von Steinen in den markierten Bereich. Das wiederholt er dreimal in drei verschiedene Richtungen. Bleibt ihr in den Linien stehen, werdet ihr von dem Angriff erwischt und festgehalten.

Stachel-Kreise

Wenn der Boss seinen Hammer in die Luft schleudert, auffängt und danach auf den Boden schlägt, so bilden sich danach überall mehrere Kreise in der Arena. Aus diesen Kreisen kommen Stacheln, die euch erheblichen Schaden zufügen können. Vermeidet diese Kreise unbedingt und weicht ihnen so schnell wie möglich aus.

Wutangriff – heranziehen

Schreit Adentus: „This will be your grave!“, folgt ein AoE-Angriff, der alle Spieler zu sich zieht. Allerdings handelt es sich bei dem Angriff um seinen Wutangriff, das heißt, man kann der Attacke leicht entgehen, indem man blockt.

Für einen perfekten Block wartet ihr, bis der große violette Kreis immer kleiner wird und den inneren violetten Kreis berührt, dann drückt ihr die Taste, um zu blocken. Schafft ihr den perfekten Block, so könnt ihr anschließend sogar mit einer extra Fähigkeit auf derselben Taste angreifen.

Adentus Loot

Wenn ihr Adentus in der Open-World besiegt, erhaltet ihr als garantierte Belohnung die Boss-Truhe der Eroberungsbelohnung mit der Chance auf gute Belohnungen. Habt ihr allerdings besonders viel Glück beim Open-World oder Gildenboss, könnt ihr eins der folgenden Gegenstände erhalten:

Gewaltiger Zweihänder von Adentus

Schattenpflücker-Maske

Helm des Gesegneten Tempelritters

Gürtel der Spektralschädel

Arbalest des Schlangenangriffs

Bösartiger Stab

Zepter des Widerstands

Dolche des Widerstands

Beharrlicher Kreuzritterhelm

Seelenspiegel-Turban

Treuefaust Nanodentus

Jetzt solltet ihr für den Kampf mit Adentus vorbereitet sein, um ihn erledigen zu können. Wenn ihr sonst noch Probleme mit anderen Bossen oder generell Fragen zu Throne and Liberty habt, dann schaut bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir alle Guides zum neuen MMORPG aufgelistet: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.