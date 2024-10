Throne and Liberty: Schmuckmünzen farmen und bedacht ausgeben – so geht’s

Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Es gibt sehr viele verschiedene Gegenstände in diesem Spiel. Wenn ihr Fragen zu weiteren Währungen des neuen MMORPGs habt, dann schaut bei unserer Übersicht zu Throne and Liberty vorbei. Dort haben wir alle Guides für euch aufgelistet, damit ihr den Überblick nicht verliert: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.

Da das Sammeln der Schmuckmünzen begrenzt ist, ist es umso wichtiger sich damit auseinanderzusetzen, was man damit kaufen will. Jeder Spieler kann dies natürlich für sich selbst entscheiden. Hier sind unsere Empfehlung:

Wenn ihr sehen wollt, wie viele Schmuckmünzen ihr besitzt, müsst ihr nicht extra den Laden dafür öffnen. Links oben in eurem Bildschirm seht ihr eine Anzeige, dort müsst ihr auf den kleinen Pfeil klicken, dann wird euch die Anzahl all eurer Währungen angezeigt, die ihr besitzt und darunter befinden sich auch die Schmuckmünzen.

Zudem gibt es nur wenige Möglichkeiten, um an Schmuckmünzen zu gelangen. Daher sollte sich wohlüberlegt sein, wofür man diese ausgeben möchte. MeinMMO hat für euch alle Wege, um an Schmuckmünzen heranzukommen und eine Empfehlung, wofür ihr sie ausgeben könnt.

In Throne and Liberty gibt es die Währung Schmuckmünzen, die Anzeige dazu findet ihr links oben auf eurem Bildschirm versteckt. Doch wie kann man sie erhalten und wofür sollte man sie im Laden ausgeben? MeinMMO hat für euch alle Antworten.

