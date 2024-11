Throne and Liberty: Schatz im Morgengrauen – so meistert ihr eine der kniffligsten Quests aus Solisium 

In Throne and Liberty ist „Schatz im Morgengrauen“, die im Englischen den Titel „Treasure of Daybreak“ trägt, eine schwierige Quest. Dafür müsst ihr ein Rätsel lösen und einen Ort auf einer Schatzkarte finden. Wir verraten euch, wo das ist.

Wie geht die Quest? In der Aufgabe „Schatz im Morgengrauen“ müsst ihr Monster bekämpfen, um einen Schlüssel zu bekommen, mit dem ihr eine Truhe öffnen könnt, um dort eine Schatzkarte mit einem Rätsel zu erhalten. Anschließend sollt ihr den Schatz finden und ausgraben. Dafür müsst ihr zu den großen Monolithen bei der Sandwurmhöhle im Morgengrauen gehen, um dort den Schatz abzuholen.

Die Quest gibt euch zwar ein Rätsel mit Hinweisen, um den genauen Ort zu finden. Doch viele Spieler verzweifeln bei dieser Aufgabe und suchen mehrere Stunden nach dem richtigen Punkt auf der Karte. Wir haben die Aufgabe für euch gelöst und zeigen euch, wohin ihr gehen müsst.

Update vom 06. November 2024: Wir haben einen Flüchtigkeitsfehler in unserem Guide entfernt.

Lösung zur Quest „Schatz im Morgengrauen“

Erster Teil: Der erste Teil der Aufgabe ist noch keine große Herausforderung. Zu Beginn müsst ihr „Flammen-Kämpfer“ besiegen, um den Schlüssel der Beutetruhe zu erhalten. Wenn ihr der Quest einen Stern gebt, wird euch auch direkt angezeigt, wo sich die Gegner herumtreiben.

Zweiter Teil: Als Nächstes müsst ihr die Beutetruhe im Lager der „Sandflammen-Banditen“ öffnen. Diese befindet sich im Zelt. Sprecht die Kiste einfach mit der Taste „F“ an. Daraus erhaltet ihr die Schatzkarte mit dem dazugehörigen Rätsel.

Dritter Teil: Ihr bekommt eine Karte mit Hinweisen. Die könnt ihr im Kodex unter „Sammlung“ → „Nahe Vienta“ → „Eine geheimnisvolle Kopie einer Karte“ noch einmal abrufen. Die Hinweise sind:

„Zwischen den riesigen Monolithen ist ein Ort markiert.“

„Die wahre Macht wird gewährt, wenn die Nacht zum Morgen wird!“

Das bedeutet, dass ihr euch kurz nachdem die Tageszeit im Spiel von Nacht auf Tag wechselt, zu den großen Monolithen begeben müsst. Die Tageszeit könnt ihr an der Minimap, oder in der rechten unteren Ecke, wenn ihr die große Karte öffnet, ablesen.

Hier haben wir für euch auf der Map markiert, wo sich der Schatz genau befindet.

Gelbe Markierung auf der Map Hier findet ihr den Schatz

Anschließend habt ihr die Aufgabe „Schatz im Morgengrauen“ gelöst und erhaltet die Verwandlung „Flammen-Kämpfer“ als Belohnung. Zudem gibt es noch 33.106 Erfahrungspunkte, sowie 45.814 Sollant.

Wofür braucht man Verwandlungen? Verwandlungen sind häufiger relevant für Quests, da man sich für bestimmte Aufgaben in andere Gestalten verwandeln muss, damit einen die Gegner nicht erkennen und angreifen. Wenn ihr euch in den „Flammen-Kämpfer“ verwandeln wollt, müsst ihr im Menü unter „Verwandlungen“ und dann „Spezial“ nachsehen.

Ein neues MMORPG wie Throne and Liberty kann ganz schön überfordernd sein. Falls ihr weitere Hilfe zu Throne and Liberty benötigt, schaut bei unserer großen Guide-Übersicht vorbei. Dort findet ihr alle nützlichen Informationen, die ihr braucht: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.