Throne and Liberty: Server Population – Auf diesem Server befinden sich die meisten Spieler

In Throne and Liberty unterscheidet sich die Server Population teilweise stark. Seit dem 17. Oktober 2024 ist der Servertransfer nicht mehr kostenlos und damit hat sich der Großteil der Spielerschaft auf ihren bevorzugten Server festgelegt. MeinMMO verrät euch, wo sich derzeit die meisten Spieler aufhalten.

Auf welchem Server sind die meisten Spieler? In Throne and Liberty gibt es verschiedene Regionen, die nochmal in unterschiedliche Server aufgeteilt und voneinander getrennt sind. Spielt euer Freund also auf einem anderen Server als ihr, könnt ihr nicht zusammenspielen. Es ist jedoch möglich, auf einen anderen Server innerhalb derselben Region zu wechseln. Dafür müssen allerdings alle Transferanforderungen erfüllt sein.

Bis zum 17. Oktober 2024 war der Servertransfer kostenlos, weshalb viele wild hin und her gewechselt sind. Die Umzugsphase ist nun vorbei und die Spieler haben sich für ihren bevorzugten Server entschieden, wobei die meisten Spieler in Europa wohl auf dem Early-Access-Server Lichtbringer gelandet sind. MeinMMO verrät euch, wo derzeit die meisten Spieler in Europa zu finden sind.

Entdeckt die Welt des neuen MMORPGs Throne and Liberty:

Throne and Liberty Server Population

Ein Benutzer auf Reddit teilte mit der Community eine Möglichkeit, die aktuelle Server Population anzeigen zu lassen. Ein anderer Benutzer erklärte via Reddit.com, dass der Ersteller der Website etwas Ähnliches auch schon für New World erstellt hatte und die Anzeige stets sehr akkurat war. Dennoch solltet ihr die Zahlen ohne offizielle Bestätigung der Entwickler mit einer gewissen Vorsicht betrachten.

In Throne and Liberty gibt es folgende Regionen:

Europa

Asien (NC)

Westamerika

Ostamerika

Südamerika

Japan, Ozeanien

Zu Europa zählen 47 Server, darunter neun Early-Access-Server und ein exklusiver Server nur für PlayStation-Spieler.

Ihr könnt die Server Population via tldb.info jederzeit einsehen. Der beliebteste Server in Europa scheint der Early-Access-Server Lichtbringer zu sein. Auf ihm spielen aktuell rund 32.600 Spieler, wobei sich die Zahlen stetig etwas ändern, wenn Spieler einen Servertransfer durchführen.

Der Server mit den wenigsten Menschen in Europa ist derzeit der Launch-Server Junath mit nur rund 7.200 Spielern. Auf dem exklusiven PlayStation-Server Paola befinden sich immerhin circa 18.000 Spieler. Im direkten Vergleich ist die Population in Europa dabei gut aufgestellt und Lichtbringer befindet sich unter den drei der am meisten bevölkerten Servern.

Werden es so viele Spieler in Europa bleiben? Derzeit sieht es noch recht gut aus, was sich eventuell in den nächsten Wochen ändern könnte. Die Verantwortlichen von Amazon haben erst kürzlich die Loot-Regeln für Weltbosse geteilt und die Spieler scheinen damit nicht sonderlich zufrieden zu sein. Besonders Tanks und Heiler fühlen sich mit den Loot-Regeln benachteiligt.

Ein Lichtblick könnte das bevorstehende PvP-Event um Burg Felswacht sein, bei dem PvP-Fans auf ihre Kosten kommen. Dabei handelt es sich um eine große Gildenschlacht, bei der die Spieler um die Eroberung der Burg kämpfen.

Wenn ihr Hilfe benötigt oder Fragen zu dem neuen, kostenlosen MMORPG Throne and Liberty habt, dann schaut auf jeden Fall bei unserer Übersicht vorbei. Dort haben wir für euch alle wichtigen Guides zu dem Spiel zusammengetragen, damit ihr nichts mehr verpasst: Throne and Liberty: Alle Guides für den Start ins neue MMORPG.