Throne and Liberty hieß ursprünglich Lineage Eternal und sollte an den großen Erfolg der Spielereihe von NCSoft anknüpfen. 2017 wurde das MMORPG, das fast ferti...

Wie schätzt MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz das ein? Ich persönlich merke es auch: In der Gilde sind immer weniger Spieler regelmäßig online und auch meine letzten Farmrunden durch die Koop- oder Abgrund-Dungeons sind schon ein paar Tage her – obwohl ich ein Stündchen Monster kloppen auf der Insel Saurodoma oder in der Schattenkrypta durchaus entspannend finde.

Was sind die Gründe für die fallenden Spielerzahlen? Zum einen ist es ganz normal, dass ein neues Online-Spiel beim Launch von vielen Interessierten ausprobiert wird und dann nehmen die Zahlen sukzessive ab. Das passiert fast allen Games und lässt sich in besonders drastischer Form beobachten, sobald ein Free2Play-Modell involviert ist, dank dem man ohne Vorleistung einfach mal reinschauen kann.

Throne and Liberty: So spart ihr tausende Luzent (und damit bares Geld) bei der Aufwertung von Ausrüstung

Throne and Liberty verliert in 2 Monaten mehr als 70 Prozent der Spieler auf Steam, Community nennt Gründe

Throne and Liberty Burgbelagerung Guide: So spielt sich der Kampf um den Thron als Angreifer und Verteidiger

Throne and Liberty: Unsterblicher Wächter – So besiegt ihr den Boss aus Teadals Turm

3.900 Spieler nahmen an der größten Burgbelagerung in Throne and Liberty teil – Das haben die Entwickler daraus gelernt

Throne and Liberty: Boss Timer – So verpasst ihr keinen Boss

Throne and Liberty verliert in 2 Monaten mehr als 70 Prozent der Spieler auf Steam, Community nennt Gründe

Throne and Liberty Burgbelagerung Guide: So spielt sich der Kampf um den Thron als Angreifer und Verteidiger

Throne and Liberty will die größten Probleme des MMORPGs angehen – Macht versehentlich 2 Rollen kaputt

Die aktuellen Spielerzahlen liegen deutlich niedriger, mit einem Daily-Peak am Sonntag von 100.500 gleichzeitig aktiver Steam-Nutzer, was einen Verlust von etwa 70 Prozent seit dem Launch vor zwei Monaten bedeuten würde.

Wie ist der aktuelle Stand bei Throne and Liberty? Im ersten Monat sollen 4.527.940 Spieler das neue Online-Rollenspiel für PC und Konsolen gezockt haben . Auf Steam kam Throne and Liberty zum Launch dabei auf ein Allzeithoch von 336.300 gleichzeitig aktiven Spieler.

Auf den ersten Blick durchlebt Throne and Liberty das Schicksal aller Online-Games: Die Spielerzahlen fallen in den Monaten nach dem Launch deutlich. Auf den zweiten Blick gibt es beim MMORPG von NCSoft und Amazon Games klare Gründe für das Wegbleiben der Spieler.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to