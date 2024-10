Throne and Liberty: So bekommt ihr Amitoi, das bringen sie und so schaltet ihr Amitoi Expeditionen und Amitoi Haus frei

Bei euren Abenteuern in Throne and Liberty sind die Amitoi eure zuverlässigen Begleiter. In diesem Guide verrät euch MeinMMO, wie ihr Amitoi bekommt, was sie im Detail bringen und was ihr über Amitoi Expeditionen und das Amitoi Haus wissen müsst.

Was sind Amitoi? In Throne and Liberty gibt es ein Begleitersystem, das sich um die sogenannten Amitoi dreht. Wenn ihr so ein Pet aus eurer Sammlung beschwört, begleitet es euch, um euch bei Bedarf zu heilen und Loot aufzusammeln. Außerdem könnt ihr über die Amitoi-Sammlung nützliche Synergie-Effekte aktivieren, die Amitoi auf Expeditionen schicken oder das Amitoi-Haus besuchen.

Im Folgenden fassen wir euch alles Wissenswerte zu den kleinen Rackern zusammen. Vorab aber noch die Info: Amitoi, die für Echtgeld gekauft werden müssen, sind genauso wertvoll wie Amitoi, die ihr euch erspielt. Free2Play-Spieler greifen also auf vergleichbar starke Begleiter zu.

Update vom 28. Oktober 2024: Wir haben noch einmal kleinere Optimierungen am Artikel vorgenommen.

Grundwissen zu Amitoi und Amitoi-Effekten

Ein Amitoi folgt eurem Charakter und reagiert auf dessen jeweilige Stimmung, das Verhalten und die Umgebung, um so auf verschiedene Weise zu helfen. So weisen sie euch etwa auf besondere Dinge wie mystische Portale hin oder sammeln automatisch nahen Loot ein.

Tipp: Im Kommunikationsmenü, das sich durch Anklicken der Amitoi-Schaltfläche öffnet, könnt ihr verschiedene Amitoi-Aktionen auswählen.

Amitoi benutzen Weltenbaumblätter, um euch im Kampf zu heilen – mit einem Heilung-über-Zeit-Effekt. Ihr könnt unter Einstellungen => Gameplay => Charakter => Amitoi-Heilung einstellen, ab welchem Gesundheitszustand eurer Begleiter zur Heilung greifen soll. Weltenbaumblätter könnt ihr bei diversen Händlern kaufen.

Durch das Amitoi-Lithografiebuch könnt ihr verschiedene zusätzliche Effekte freischalten, und zwar, indem ihr eure Amitoi-Sammlung stetig vergrößert und Amitoi freischaltet, zwischen denen es sogenannte Kumpelsynergien gibt.

Amitoi gewähren euch dabei die folgenden Synergie-Effekte:

Erfahrungspunkte-Bonus

Sollant-Bonus

Effektivität von Abgrundvertrag-Marken

Beherrschungsbonus

erhöhte Chance auf Gegenstände

Es winken aber auch permanente Werte-Boosts für maximales Mana, maximale Gesundheit und eure kritische Trefferchance.

Die Amitoi der Frühzugang-Version. Ihr bekommt die Begleiter aber auch ohne Geldeinsatz.

Amitoi freischalten und sammeln

Amitoi gibt es in den fünf Seltenheitsstufen Gewöhnlich, Ungewöhnlich, Selten, Episch und Legendär. Die Qualität eines Amitoi wirkt sich nicht (!) auf die oben genannten Boni, die Effizienz beim Looten oder die Stärke der Heilungen aus.

Beschwören dürft ihr ein Amitoi aus eurer Sammlung, sobald ihr die Kodex-Quest „Der Niedergang der Grauen Hauer“ aus Kapitel 2 abgeschlossen habt. Mit dem „Forest Sapling Grover“ gibt’s aber schon vorher den ersten Amitoi für jeden Charakter, und zwar ganz automatisch.

Weitere Amitoi erhaltet ihr über Quests, Events, das Sammeln bestimmter Materialien, den Ingame-Shop, Frühstart-Pakete und weitere Quellen.

Amitoi Expeditionen und Amitoi Haus

Das „Amitoi House“ ist ein privater, instanziierter Bereich, in dem ihr die Karte für die Amitoi-Expeditionen findet. Nutzt die Karte, um eure Amitoi auf Missionen zu schicken, wodurch diese Belohnungen und Materialien (fürs Kochen und Crafting) sammeln.

Freischalten könnt ihr die Expeditionen und das „Amitoi House“ über die Quest „A Small But Mighty Companion“ von Abenteurer Percy im Zentrum von Kastleton (beim Brunnen) (gibt es ab etwa Stufe 14, wenn ihr in der Hauptkampagne weit genug fortgeschritten seid). Als Belohnungen für die Quest winkt ein Pinguin-Amitoi, eine Angel und der Portal-Zugang fürs Haus.

Nach der Freischaltung findet ihr neben euren Verbrauchsmaterialien in der Fähigkeitsleiste ein Amitoi-Symbol. Klickt dort drauf, um zum „Amitoi House“ zu reisen.

Die Amitoi-Expeditionen belohnen mit Beute und Materialien.

Was muss ich zu den Expeditionen wissen? Ihr könnt jeden Amitoi aus eurer Sammlung auf Missionen schicken. Über die Teilnahme an Expeditionen erhaltet ihr Expeditionen-Erfahrung, über die das Expeditions-Level steigt. Je höher das Level, desto mehr Amitoi könnt ihr auf Missionen senden und desto mehr Expeditionen schaltet ihr frei.

Die Menge an Belohnungen könnt ihr beeinflussen durch das Level der Expeditionen, die Anzahl der Amitoi, die an einer Expedition teilnehmen, die Dauer der Expedition und durch die Kombination bestimmter Amitoi-Pärchen.

Optimal ist es, wenn die teilnehmenden Amitoi zu der Region passen, in der auch die Expedition stattfinden wird. Mögliche Regionen sind Küste, Wüste, Wald, Ruinen und Ebene.

So verlasst ihr das Amitoi Haus

Wenn ihr das „Amitoi House“ wieder verlassen möchtet, müsst ihr auf das kleine Tür-Symbol klicken, das sich unter eurer Minikarte befindet. Bestätigt die Nachfrage mit „Ja“ und ihr verlasst die Instanz. Euer Charakter sollte nun an dem Ort stehen, von dem aus er sich zuvor ins „Amitoi House“ teleportiert hat.

Was muss ich zu Throne and Liberty noch wissen? Throne and Liberty erscheint am 01. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X|S und PS5. Es wird Crossplay zwischen den Plattformen geben. Finanzieren möchte sich das MMORPG über Ingame-Shop, Battle Pass, Echtgeld-Währungen und den Verkauf von Frühzugang-Paketen (Start ab dem 26. September 2024). Alles Weitere erfahrt ihr in unserer großen Übersicht: Alles Wichtige zu Klassen, Release, Crossplay, Gameplay, Bezahlmodell, Frühzugang, Plattformen von Throne and Liberty.