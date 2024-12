Throne and Liberty Speer Build für Einsteiger auf Deutsch

Ihr habt neu mit Throne and Liberty angefangen und sucht einen deutschen Guide für einen Build mit der neuen Waffe Speer, der euch nach der Level-Phase gute Dienste leistet? MeinMMO hat eine starke Empfehlung für euch!

Mit Update 1.10.0 hat bekanntlich der Speer (auf Englisch: Spear) seine Premiere in Throne and Liberty gefeiert. Da neue Waffentypen im MMORPG von NCSoft und Amazon Games wie eigene Klassen zu behandeln sind, eröffnen sich durch den langen Stab mit der Spitze neue, spannende Build-Möglichkeiten.

Einen simplen, aber starken Build für Einsteiger stellen wir euch im Folgenden vor. Alternative Build-Vorschläge für Schadensausteiler, Heiler und Tanks findet ihr in den folgenden Artikeln:

Alle Builds setzen auf starke, aber recht leicht zu spielende Waffen-Kombinationen und glänzen vor allem in PvE-Herausforderungen für Gruppen wie Dungeons und Raids.

Dieser Trailer stimmt euch auf das Abenteuer in Throne and Liberty ein:

Build mit Speer und Zweihänder

In unserer Tier-List für die Builds aus Throne and Liberty landet die Kombination aus Speer und Zweihänder im PvE UND PvP ganz oben, also im A-Tier. Mit den beiden Nahkampfwaffen könnt ihr hohen Schaden verursachen, effektiv Gegnergruppen kontrollieren, bei Bedarf als Tank fungieren und effizient farmen oder leveln.

Vorteile des Builds:

Starker Flächenschaden

Viele Kontrollmöglichkeiten

Vielseitig und flexibel

Einfach zu spielen

Nachteile des Builds:

Andere Builds erzielen höheren Einzelzielschaden (etwa bei Bossen)

Zweihänder und Speer haben unterschiedliche Nahkampfreichweiten

So steigert ihr eure Werte

Beweglichkeit und Stärke sind für diese Spielweise das A und O. Ein Fokus sollte darauf liegen, mit 50 Stärke den Bonus für starken Angriff freizuschalten. Je mehr Punkte ihr danach noch in Beweglichkeit steckt, desto besser. Bei Mana-Problemen kann es sich lohnen, ein paar Punkte in Weisheit zu investieren. Zudem kann es eine sinnvolle Alternative sein, über Wahrnehmung die erhöhte Buff-Dauer von 5 Prozent mitzunehmen (auf Kosten der Beweglichkeit).

Auswahl der aktiven Skills

Nutzt die folgenden aktiven Skills mit den jeweils angegebenen Verbesserungen:

Verteidigung: Geduldiger Block

Schlachtender Bogen (mit Brennender Bogen, Abklingzeit und Schadenserhöhung)

Fallbeilklinge (mit Abklingzeit-Verkürzung und Flächenschaden)

Willensbrecher (mit Schadensgebiet-Änderung)

Stürmischer Zorn (mit Phönix-Sperrfeuer und Kritische Nachwirkungen)

Abgrundspalt (mit Aufsteigender Spalt und Kritische Spalte)

Todesschlag (mit Lädt Schaden auf und Abklingzeit-Verkürzung)

Schmetternder Speer (mit Speerinferno)

Ansteigender Hieb (mit Explosiver Schaden)

Betäubender Schlag (mit Schaden erhöht)

Unbeugsamer Wächter (mit Wächterbastion)

Grausamer Zorn (mit Explosiver Zorn und Schadenserhöhung)

Präzisionssprint

Auswahl der passiven Skills

Bis zu acht passive Skills könnt ihr auf Stufe 50 aktivieren. Hier unsere Empfehlung:

Beeindruckende Form

Aufwallen der Bosheit

Tödlicher Zorn

Vergeltender Hieb

Robuste Konstitution

Kalter Krieger

Vitalkraft

Moral des Siegers

Der Speer liefert tödliche Angriffe bei hoher Reichweite.

So wertet ihr eure Skills auf

Im Laufe der Level-Phase dürft ihr eure Skills durch Wachstumsbücher aufwerten. Priorisiert dabei die Skills wie folgt, wobei ihr die genannten Fähigkeiten erst alle auf blau bringt, bevor ihr es auf die lila Stufen abgesehen habt:

Aktive Skills:

Todesschlag Fallbeilklinge Grausamer Zorn Schmetternder Speer Schlachtender Bogen Ansteigender Hieb Betäubender Schlag Abgrundspalt

Passive Skills:

Robuste Konstitution Vitalkraft Kalter Krieger Moral des Siegers

Alle anderen Skills, die ihr nutzt, könnt ihr im Anschluss nach eigenem Gusto aufwerten.

Die besten Waffenmeisterschaften

Packt beim Speer genug Punkte in Zerstören und Duell, um jeweils das letzte Talent zu erreichen. Für Stürmen bleibt so nur noch ein Punkt über. Weiter geht ihr nur dann in diesen Zweig, wenn ihr einen besseren Tank abgeben und dafür Max. Gesundheit mitnehmen möchtet.

Beim Zweihänder landen ebenfalls fast alle Punkte in die beiden unteren Zweige. Feste Entschlossenheit und Heftige Blendung sind einfach zu gut, um darauf zu verzichten. Der letzte Punkt landet mangels Alternativen in Stürmen (Fernkampfverteidigung).

Spielweise für den Kampf gegen Bosse

Beginnt jeden Kampf, indem ihr euch und eure Verbündeten mit Unbeugsamer Wächter stärkt. Lasst danach den Präzisionssprint folgen, um die Chance auf starken Nahkampfschaden zu erhöhen. Via Abgrundspalt schockt ihr im Anschluss euer Opfer, nur um daraufhin eine Fallbeilklinge folgen zu lassen.

Es folgen Willensbrecher, ein erneuter Präzisionssprint und der Wechsel zum Speer. Lasst nun Schlachtender Bogen, Betäubender Schlag und Stürmischer Zorn folgen. Den Abschluss der Rotation bilden Grausamer Zorn, Schmetternder Speer sowie Aufsteigender Hieb.

Falls ihr nur eine kurze Rotation für Flächenschaden-Situationen loswerden möchtet, konzentriert euch auf Unbeugsamer Wächter, Präzisionssprint, Fallbeilklinge, Abgrundspalt, Stürmischer Zorn, Grausamer Zorn und Schmetternder Speer.

Das ist sie, unsere Build-Empfehlung für die neue Speer-Waffe in Throne and Liberty. Welche Builds spielt ihr gerade mit großer Freude? Falls ihr ein bisschen mit Skills und Verbesserungen herumprobieren möchtet, schaut hier vorbei: Skill Builder – Wo kann ich mir Builds für Throne and Liberty bauen oder Builds von Spielern finden?