Eines der besten Horror-Spiele aller Zeiten kostet gerade nur 18 € auf Steam, sieht sogar noch besser aus als zu Release

Anfang Oktober ist bereits ein anderes Horror-Spiel mit einem richtig guten Remake wieder von den Toten auferstanden. Um welches Spiel es dabei geht, lest ihr in diesem Artikel auf MeinMMO: Ein neues Horror-Remake wird zum Topseller auf Steam, macht sogar Resident Evil Konkurrenz

Wie kommt das Spiel an? Insgesamt sind die Spieler auf Steam sehr begeistert vom Remake. Von über 38.000 Rezensionen sind 91 % positiv. Gelobt werden vor allem die gute Grafik, der Klang und das nahtlos integrierte UI. In einigen negativen Reviews werden Probleme mit der Performance bemängelt, etwa stotternde Bildraten.

Die Benutzeroberfläche des Spiels ist sehr minimalistisch gestaltet. Eure Gesundheit wird euch an Isaacs Anzug angezeigt, Munition an euren Waffen. Das steigert die Immersion, die in einem Horror-Spiel ja besonders wichtig ist.

Was macht Dead Space so besonders? Das Horror-Spiel punktet mit seiner dichten Atmosphäre und dem spannenden Gegner-Design. Nach und nach erkundet ihr neue Bereiche des Abbauschiffs und begegnet dabei immer wieder den angsteinflößenden Nekromorph.

Neues Party-Spiel auf Steam ist wie ein Mix aus Among Us und Cult of the Lamb – ihr könnt es kostenlos testen

